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Оппозиционеры подали в мэрию Москвы заявку на проведение акции 14 сентября

Член совета московского отделения Партии перемен, помощница бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева уведомила мэрию Москвы о проведении акции протеста 14 сентября на проспекте Сахарова, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Уверена, повод после этих «выборов» будет еще более сильный, чем сейчас», – отметила она. Митинг должен начаться в 14.00. «Если вы считаете, что власть успокоилась, то это не так. Прекращение избиений и возможность ходить по бульварам без жестких задержаний – это не то, о чем мы мечтаем», – отметила Вихарева.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными.

Мэрия Москвы ранее отказалась согласовывать все заявки на проведение акций протеста 31 августа. В том числе и заявку Вихаревой. Чиновники обосновали отказ тем, что на проспекте Сахарова в этот день было запланировано другое мероприятие, а в остальных местах проведение акций могло создать помехи движению пешеходов и транспорта. Вихарева пыталась обжаловать решение чиновников в суде. В итоге мэрия не согласовала ни один из маршрутов, но в городе состоялось шествие против политических репрессий. По данным МВД, в нем приняли участие около 750 человек. По оценкам корреспондентов «Ведомостей», участников акции было больше – около 3000–5000 человек.

Как прошло шествие против политических репрессий