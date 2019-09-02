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Путин наградил заместителя председателя ЦИК орденом

Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева. Об этом свидетельствует указ главы государства, опубликованный на портале правовой информации.

Зампредседателя ЦИК награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Орден будет выдан «за большой вклад в развитие избирательной системы <...> и многолетнюю добросовестную работу», говорится в указе президента.

Булаев занял нынешнюю должность в марте 2016 г. В качестве зампредседателя ЦИК он курирует такие направления в комиссии, как контроль за соблюдением избирательных прав военных, лиц с ограниченными возможностями, заключенных. До этого он был депутатом Госдумы (1999–2007 гг., 2010–2015 гг.), руководителем Рособразования (2007–2010 гг.), сенатором (2015–2016 гг.).

Награждение Булаева произошло на фоне протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Поводом для недопуска стало то, что часть собранных подписей кандидатов была признана властями недействительной. Булаев неоднократно комментировал ситуацию с выборами в Мосгордуму – в частности, давал интервью «Российской газете». Он выражал мнение, что некоторые кандидаты «использовали участие в избирательной кампании не для того, чтобы в ней участвовать, а для того, чтобы создать проблему, которая может, на их взгляд, серьезно осложнить какие-то социально-политические процессы».

По данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, Беглов владеет двумя квартирами в Москве общей стоимостью 155 млн руб., первую из которых ему выделило управделами президента, а вторую – город Москва.