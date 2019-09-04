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«Интерфакс»: обмен пленными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября

Обмен пленными между Россией и Украиной может начаться до конца недели, возможно, уже 7 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два дипломатических источника. Один из них уточнил, что пока договоренности обмена предварительные. Точную дату стороны согласуют в середине недели.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков от комментариев воздержался, пояснив, что тема чувствительная.

Переговоры по обмену пленными начались после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 12 июля и 7 августа. К концу августа стало известно, что обмен может уже начаться. В московское СИЗО «Лефортово» привезли около 30 осужденных и находящихся под следствием граждан Украины. Сотрудница Верховной рады Анна Исламова на своей странице в Facebook сообщала, что Россия освободила 24 украинских моряков, задержанных во время конфликта в Керченском проливе, режиссера Олега Сенцова, а также осужденных Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка. Однако в офисе президента Украины тогда заявили, что обмен не завершен и стороны продолжают переговоры.

Во вторник, 3 сентября, адвокат нескольких арестованных на Украине россиян Валентин Рыбин сообщил «Коммерсанту», что даты обмена пока нет, так как идет оформление необходимых бумаг и сбор заключенных под Киевом. Издание также сообщало со ссылкой на источник, что при обмене может быть использована новая схема: осужденных помилуют президентскими указами, а подследственных обменяют и осудят заочно.