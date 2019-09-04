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«Интерфакс»: обмен пленными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября

Ведомости
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Обмен пленными между Россией и Украиной может начаться до конца недели, возможно, уже 7 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два дипломатических источника. Один из них уточнил, что пока договоренности обмена предварительные. Точную дату стороны согласуют в середине недели.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков от комментариев воздержался, пояснив, что тема чувствительная.

Переговоры по обмену пленными начались после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 12 июля и 7 августа. К концу августа стало известно, что обмен может уже начаться. В московское СИЗО «Лефортово» привезли около 30 осужденных и находящихся под следствием граждан Украины. Сотрудница Верховной рады Анна Исламова на своей странице в Facebook сообщала, что Россия освободила 24 украинских моряков, задержанных во время конфликта в Керченском проливе, режиссера Олега Сенцова, а также осужденных Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка. Однако в офисе президента Украины тогда заявили, что обмен не завершен и стороны продолжают переговоры.

Во вторник, 3 сентября, адвокат нескольких арестованных на Украине россиян Валентин Рыбин сообщил «Коммерсанту», что даты обмена пока нет, так как идет оформление необходимых бумаг и сбор заключенных под Киевом. Издание также сообщало со ссылкой на источник, что при обмене может быть использована новая схема: осужденных помилуют президентскими указами, а подследственных обменяют и осудят заочно.

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Экономика
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Орешкин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Ведомости
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Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России необходимо повысить доходы населения и увеличить производительность труда, сообщил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.

«Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», – сказал министр. О возможных сроках сокращения рабочей недели он не сообщил. Сейчас необходимо сконцентрироваться на повышении доходов населения и «решать задачи поэтапно, пояснил Орешкин.

Ранее предположение о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю в России высказал премьер Дмитрий Медведев. По его словам, из-за технологического прогресса в будущем сократятся не только рабочее время, но и рабочие места. В качестве примера премьер привел Новую Зеландию, которая уже ввела четырехдневную рабочую неделю. В августе с предложением сократить рабочую неделю в Минтруд обратились независимые профсоюзы. Они предлагали сохранить зарплаты на прежнем уровне.

Некоторые компании, в том числе российские, используют четырехдневную рабочую неделю для сокращения издержек. В 2017 г. «Автоваз» ввел неполную неделю для сохранения численности сотрудников на фоне снизившегося спроса. Сокращенный режим работы также ранее использовали заводы «Камаз» и УАЗ.

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Глава комитета Госдумы Ямпольская объявила об уходе из газеты «Культура»

Ведомости
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Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, возглавлявшая последние три года редакционный совет газеты «Культура», объявила о своем уходе с этого поста. Анонсированное в середине августа возвращение на должность главного редактора газеты не состоится, говорится в заявлении депутата на ее странице в Facebook.

Свое решение Ямпольская объяснила возможной сменой издателя газеты. Такая необходимость возникла, как сообщает она со ссылкой на одного из акционеров газеты, в силу «объективных экономических факторов». Новым издателем, как утверждает Ямпольская, может стать «Российский фонд культуры», одним из учредителей которого является Минкультуры.

«Поскольку среди учредителей РФК присутствует федеральный орган исполнительной власти, считаю для себя как для председателя комитета Госдумы по культуре неэтичным при подобных обстоятельствах занимать в газете любые руководящие посты», – отмечается в заявлении Ямпольской. «Ведомости» запросили комментария Минкультуры.

Елена Ямпольская была назначена главным редактором газеты «Культура» в декабре 2011 г. После избрания депутатом Госдумы в сентябре 2016 г. она покинула этот пост и возглавила редакционный совет издания. Учредителем газеты «Культура», согласно данным Роскомнадзора, является АО «Редакция газеты «Культура». В 2018 г. выручка АО «Редакция газеты «Культура» по РСБУ, согласно данным СПАРК, составила 55,3 млн руб., убыток от основной деятельности – 102,2 млн руб., чистый убыток составил почти 110 млн руб.

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«Мираторг» может купить первый актив на юге России под новый проект

Ведомости
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«Мираторг» Виктора и Александра Линников может купить 7000 га земли в Ставропольском крае у фонда AVG Capital Partners Рустема Миргалимова, сообщает газета «Коммерсантъ».

Компания подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о покупке 100% ООО «Изобилие», входящей в портфель фонда. «Изобилие» выращивает в Ставропольском крае кукурузу и сою. В случае покупке первого актива на юге страны «Мираторг» сможет создать крупное производство овощей и картофеля мощностью 300 000 т в год, отмечает издание.

Средняя стоимость сельхозземли в Ставропольском крае – 90 000 руб. за 1 га, рассказал газете директор «Совэкона» Андрей Сизов. При наличии системы орошения земель она может быть и выше 100 000 руб. за 1 га. Таким образом, покупка «Изобилия» может обойтись «Мираторгу» более чем в 670 млн руб. В «Мираторге» и AVG Capital Partners не ответили на запрос газеты.

«Мираторг» – один из крупнейших российских производителей говядины, свинины и мяса птицы. По данным BEFL на май 2019 г., холдинг занимает первое место среди владельцев сельскохозяйственных земель в России, управляя около 1 млн га. Основные активы сосредоточены в центре страны и Черноземье. По оценке Infoline, выручка холдинга в 2018 г. сократилась на 0,5% до 111,6 млрд руб. без НДС.

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Финансы
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Орешкин: банки должны нести ответственность за закредитованность россиян

Ведомости
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Российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности населения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра экономического развития Максима Орешкина.

«Если человек оказался в трудной долговой ситуации, это вина не только этого человека, очевидно, его вина здесь бесспорна, но это также вина банка, который предлагал продукты такому человеку, который подталкивал его к большей закредитованности», – сказал он на Восточном экономическом форуме. По словам Орешкина, издержки в подобных случаях должны нести не только люди, но и банки. Он уточнил, что министерство готовит поправки в закон о банкротстве физических лиц, которые исправят эту ситуацию.

В конце июня Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Орешкин заявлял, что рост потребительского кредитования в России является одним из факторов, способных привести экономику страны к рецессии. ЦБ выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, у трети заемщиков отношение платежа к доходам (PTI) превышает 60%, что ненормально – это ведет к формированию пузыря.

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.

На что россияне готовы брать микрозаймы

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Политика
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Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

Ведомости
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Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Соответствующий ответ главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффмана опубликован на сайте Госдумы.

В письме указано, что издание Deutsche Welle подотчетно немецким надзорным органам, поэтому руководство медиакорпорации не видит правовой возможности участвовать в заседании комиссии Госдумы.

Хоффман также пригласил Василия Пискарева, возглавляющего комиссию Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, приехать в Бонн или Берлин на встречу с генеральным директором Deutsche Welle для детального обсуждения вопроса.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что вмешательством во внутренние дела России занималось издание Deutsche Welle, а также США и американские СМИ, аффилированные с соответствующими фондами. В российском МИДе объясняли, что вмешательством могут считаться призывы Deutsche Welle к участию в несогласованных акциях в Москве. Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески во время беседы в МИДе указали на недопустимость подобных действий со стороны зарубежной медиакорпорации. Само издание отвергало обвинения во вмешательстве и указывало, что соблюдает российские законы.

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Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Ведомости
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Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом. Он содержится в проекте доклада министерства «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.», опубликованном на сайте ведомства и вынесенном на общественное обсуждение.

По данным Минприроды, в число городов с самым загрязненным воздухом входят Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Впервые в список попали такие города, как Искитим (Новосибирская область) и Абакан (Республика Хакасия), отмечает министерство. Кроме того, после длительного перерыва – с 2005 г. – в списке оказался город Ангарск (Иркутская область). Выбыли из списка города Чегдомын (Хабаровский край) и Магнитогорск (Челябинская область). Остальные города остались в списке с 2017 г.

В 22 городах, попавших в список, проживает 5,1 млн человек, обращает внимание Минприроды. Все они расположены в азиатской части России, указывает министерство: эта часть «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями <...>, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли». Более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе, пришло к выводу ведомство.

Бизнес
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«Коммерсантъ»: Росгеология может получить статус шельфовой госкорпорации

Ведомости
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Росгеология может стать государственной корпорацией для управления нераспределенными шельфовыми лицензиями в Арктике. Об этом говорится в проекте доклада министра энергетики Александра Новака президенту Владимиру Путину, пишет «Коммерсантъ».

По предложению Новака у специально созданной госкорпорации либо Росгеологии, привлеченной к управлению лицензиями, должно остаться не менее 50% в проектах на шельфе. Пресс-служба министерства не ответила на запрос «Коммерсанта».

Росгеология давно пытается получить статус госкорпорации, пишет газета: это может позволить холдингу добиться увеличения государственного финансирования. Несмотря на наличие госзаказа, финансовое положение Росгеологии ухудшилось, что приводит к неисполнению контрактов, рассказали «Коммерсанту» несколько источников в отрасли.

Как отмечает «Коммерсантъ», документ подготовлен в качестве ответа на обращение к Путину вице-премьера Юрия Трутнева. Как писал РБК, в конце июля Трутнев написал Путину письмо, в котором заявил о срыве госкомпаниями сроков развития российского шельфа и предложил допустить к работе на нем иностранные и частные компании. Он также отметил, что у местной госкомпании должна остаться доля в 30% в проектах на шельфе.

В 2012 г. право на доступ к шельфу получили только государственные компании с пятилетним опытом работы. Под этот критерий попали «Газпром» и «Роснефть». В апреле Путин сообщил, что вопрос о доступе частных компаний к шельфу обсуждается. 26 августа на совещании у Трутнева и вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение, согласно которому правительство подготовит законопроект, который разрешит работать на арктическом шельфе частным компаниям.

Бизнес
Новости

Китайский инвестор построит на Дальнем Востоке крупнейший завод метанола

Ведомости
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Компания Sherwood Energy, зарегистрированная в Гонконге, заключила с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) соглашение о реализации проекта переработки газа. Об этом «Коммерсанту» сообщила руководитель направления нефтегазохимии департамента инвестпроектов АНО АПИ Анастасия Набатчикова.

По ее словам, подписание запланировано на Восточном экономическом форуме. На первой стадии предполагается создание производства метанола мощностью 7,2 млн т в год в поселке Аян Хабаровского края, рассказала Набатчикова. Ресурсная база – месторождения Западной Якутии, газ которых поступит в Аян по новому газопроводу мощностью до 20 млрд кубометров в год, отметила она. По оценке «Коммерсанта», протяженность газопровода составит около 1200 км.

Стоимость проекта оценивается в 740 млрд руб., подчеркнула Набатчикова. Эта сумма включает 250 млрд руб. на разведку и разработку месторождений, 150 млрд руб. – на газопровод, на завод по выпуску метанола – 300 млрд руб. и еще 40 млрд руб. – на инфраструктуру в Аяне.

Sherwood Energy – «дочка» китайской Sirius Holding. Последняя подтвердила планы по проекту. Руководитель совета директоров Sirius Жань Тао сообщил, что ресурсной базой на первом этапе станут месторождения «Туймааданефтегаза» и «ГДК Ленск-газ» (первый – под контролем Sirius, второй – властей Якутии). Sirius рассчитывает на объемы газа других недропользователей Западной Якутии, которые оказались за пределами трубопровода «Сила Сибири», подчеркнул Тао.

Политика
Новости

«Роскосмос» ответил на предостережение NASA об угрозе космического мусора для МКС

Ведомости
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Космический мусор не представляет угрозы для Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в заявлении «Роскосмоса» в ответ на предостережение NASA.

Как отметила госкорпорация, ее головное предприятие – Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) – получило расчеты от NASA о потенциальной угрозе для МКС и необходимости совершить маневр уклонения. Баллистики ЦНИИмаш провели расчеты, которые опровергли предоставленные данные.

«Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает», – подчеркнул «Роскосмос».

В апреле директор NASA Джим Брайденстайн раскритиковал Индию за то, что она уничтожила свой спутник и что космический мусор, образовавшийся из-за этого, угрожает МКС. Индия уничтожила спутник незадолго до этого – в конце марта – посредством ракеты.

Ранее «Роскосмос» приводил оценки, согласно которым на орбите находится от 600 000 до 700 000 объектов космического мусора. В прошлом году председатель экспертной группы Совета по космическим угрозам, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Борис Шустов заявил, что на МКС планируют разместить лазерную установку для борьбы с космическим мусором.

Бизнес
Новости

FIFA представила эмблему чемпионата мира – 2022 в Катаре

Ведомости
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Международная федерация футбола (FIFA) обнародовала эмблему чемпионата мира, который пройдет в 2022 г. в Катаре. Эмблема опубликована в Twitter.

Эмблема «воплощает в себе образ события, которое объединяет и привлекает весь мир, а также демонстрирует яркие элементы местной и региональной арабской культуры и отсылки к красивой игре», подчеркивает FIFA. «FIFA и принимающая страна – Катар – достигли еще одной важной вехи на пути к самому великому в мире футбольному событию», – отмечает также федерация в Twitter.

О том, что Катар примет ЧМ-2022, было объявлено 2 декабря 2010 г. На проведение турнира также претендовали Австралия, Южная Корея, США и Япония.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Бизнес
Новости

Бывшему владельцу Антипинского НПЗ предъявили новое обвинение в растрате

Ведомости
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Владельцу ГК «Новый поток» Дмитрию Мазурову предъявили новое обвинение в особо крупной растрате, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Эту информацию «Коммерсанту» подтвердил его адвокат Тимур Хутов.

По словам собеседника агентства, речь идет о растрате нескольких сотен миллионов рублей. Хутов рассказал, что следствие оспаривает законность и целесообразность нескольких сделок, заключенных от имени Антипинского НПЗ гендиректором Геннадием Лисовиченко, а также считает не в полной мере исполненным кредитный договор между предприятием и Сбербанком.

Тверской суд арестовал Мазурова на два месяца 15 июля. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Антипинский НПЗ принадлежал Мазурову до мая 2019 г. Сейчас предприятие через кипрский офшор Vikay на 80% принадлежит азербайджанской Socar и Сбербанку.

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