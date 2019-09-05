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Против Абызова возбудили новое дело – о легализации 30 млрд рублей

Против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова заведено новое уголовное дело – о легализации около 30 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Адвокат Абызова Александр Аснис подтвердил информацию о новом деле.

Почему речь идет именно о 30 млрд руб., собеседник агентства не пояснял. Сопоставимую сумму следствие называло по делу против Абызова о незаконной предпринимательской деятельности: 32 млрд руб. получила компания, бенефициаром которой был экс-министр.

Защита считает надуманными основания для возбуждения нового дела, заявил адвокат. По его мнению, следствие таким образом пытается оказать давление на суд с целью наложения арестов на имущество юрлиц, якобы имеющих отношение к Абызову, и продления ему срока содержания под стражей.

Абызова задержали в марте, тогда ему предъявили обвинение в мошенничестве и создании преступного сообщества. Следствие считает, что в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. он, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество, которое обмануло акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» и похитило у них 4 млрд руб.