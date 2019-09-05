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Путин заявил о «финализации» переговоров с Украиной по обмену заключенными

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил о «финализации» переговоров по обмену заключенными с Украиной. По его словам, сроки обмена могут быть оглашены в ближайшее время.

«Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями. Поэтому, думаю, в ближайшее время это [дата обмена] станет известно», – сказал Путин. По его словам, принимать решение было сложно.

Россия и Украина уже несколько месяцев обсуждают возможный обмен заключенными. Речь об этом шла в том числе во время телефонных разговоров Путина и президента Украины Владимира Зеленского 12 июля и 7 августа. В ночь на 30 августа сотрудница Верховной рады Анна Исламова написала в Facebook, что обмен уже завершился. По ее данным, Россия освободила украинских моряков, задержанных во время конфликта в Керченском проливе (24 человека), режиссера Олега Сенцова, а также осужденных в России Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка. Сообщение Исламовой переопубликовал у себя на странице в Facebook Руслан Рябошапка, новый генеральный прокурор Украины. Однако офис президента Украины через несколько часов после публикации Исламовой заявил, что процесс переговоров продолжается и что информация о завершении обмена не соответствует действительности.

На ВЭФе присутствует украинский политик Виктор Медведчук. Он представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Медведчук рассказал ТАСС, что обмен возможен «раньше, чем до конца года». Ему неизвестно точное число человек, готовящихся к обмену. По его словам, несколько месяцев назад их было 170, сейчас – более 200.

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Политика
Новости

Абэ: США не предлагали Японии размещать ракетные системы на ее территории

Ведомости
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Премьер Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заявил, что США не предлагали Токио разместить на Японских островах ракеты средней и меньшей дальности (РСМД). То, что сейчас размещено в Японии, – это принадлежит Японии, это японская собственность и это предназначено для защиты, сказал Абэ. По его словам, запускать американские ракеты типа «Томагавк» с помощью современных японских систем «технически невозможно».

Ранее на форуме президент России Владимир Путин заявил, что у него вызывают беспокойство и озабоченность планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Японии и Южной Корее. «Если они будут размещены в Японии и в Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы», – сообщил президент. Ракетные системы могут «перекрывать значительную часть территории России», в том числе на Дальнем Востоке, сказал Путин.

Сегодня ТАСС сообщил о планах США до конца года провести испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил ТАСС. Действие договора сейчас приостановлено. В августе США провели первые испытания крылатой ракеты наземного базирования после приостановки договора.

ДРСМД между СССР и США, вступивший в силу 1 июня 1988 г., предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. В начале февраля 2019 г. президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия договора из-за нарушений со стороны России. Москва обвинения отвергла и также заявила о приостановке договора.

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Новости

Против Абызова возбудили новое дело – о легализации 30 млрд рублей

Ведомости
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Против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова заведено новое уголовное дело – о легализации около 30 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Адвокат Абызова Александр Аснис подтвердил информацию о новом деле.

Почему речь идет именно о 30 млрд руб., собеседник агентства не пояснял. Сопоставимую сумму следствие называло по делу против Абызова о незаконной предпринимательской деятельности: 32 млрд руб. получила компания, бенефициаром которой был экс-министр.

Защита считает надуманными основания для возбуждения нового дела, заявил адвокат. По его мнению, следствие таким образом пытается оказать давление на суд с целью наложения арестов на имущество юрлиц, якобы имеющих отношение к Абызову, и продления ему срока содержания под стражей.

Абызова задержали в марте, тогда ему предъявили обвинение в мошенничестве и создании преступного сообщества. Следствие считает, что в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. он, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество, которое обмануло акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» и похитило у них 4 млрд руб.

Новости СМИ2
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Бизнес
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Богданов обвинил спекулянтов в скачке цен на акции «Сургутнефтегаза»

Ведомости
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Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов обвинил в скачке акций компании спекулянтов, сообщает агентство Reuters. После его комментария акции компании на Московской бирже подешевели почти на 5%.

Одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России дорожает на Московской бирже с прошлой недели. С 30 августа до 4 сентября рост цены обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» превышал 40%, префов – 20%. Опрошенные «Ведомостями» трейдеры пояснили, что это реакция рынка на новость о том, что «Сургутнефтегаз» зарегистрировал «дочку» ООО «Рион». Компания с уставным капиталом 10 млн руб. будет вкладывать в ценные бумаги и управлять ими, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».

«Рынок поверил, что эта структура сможет начать инвестировать скопившиеся на счетах и депозитах «Сургутнефтегаза» деньги в ценные бумаги», – пояснил «Ведомостям» трейдер крупного инвестбанка. Однако другой трейдер назвал это маловероятным. По его словам, предприятие создано для общехозяйственной деятельности. Об этом он узнал от менеджеров нефтяной компании.

Богданов не стал раскрывать информацию о новой «дочке» «Сургутнефтегаза». На вопросы журналистов руководитель компании сказал только: «Все будет нормально». На вопрос Reuters, был ли создан «Рион» для инвестиций в ценные бумаги «Сургутнефтегаза», Богданов ответил, что многие компании создают такие дочерние структуры. «Это домыслы тех, кто хочет избавиться от акций... продать подороже», – заключил он.

На конец первого полугодия 2019 г. на счетах и депозитах «Сургутнефтегаза» более 3,25 трлн руб. Это почти половина фонда национального благосостояния, в который отчисляются все нефтегазовые доходы России при стоимости нефти выше $40 за баррель, – в нем в июле было 7,86 трлн руб.

Новости СМИ2
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Финансы
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Baring Vostok не смог оспорить передачу 10% акций «Восточного» Аветисяну

Ведомости
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Шестой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего суда о передаче инвестфондом Baring Vostok 9,99% акций банка «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна, говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Амурской области в июне обязал Evison, кипрскую структуру инвестфонда Baring Vostok, немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций банка «Восточный» и передать их «Финвижн». Evison отказалась исполнять этот опцион еще в 2017 г., объяснив это тем, что перед объединением «Восточного» с «Юниаструм банком» из последнего были выведены активы.

До решения суда Evison принадлежало 51,6% «Восточного», а «Финвижн» – 32%. Исполнение опциона увеличило долю Аветисяна и его двух партнеров – Шерзода Юсупова и Юрия Данилова – с 40,2% до контрольной.

Представитель Baring Vostok заявил «Ведомостям», что фонд неудовлетворен решением апелляционного суда и будет оспаривать его решение вплоть до Верховного суда. «Финвижн продолжает незаконно инициировать суды в Благовещенске в обход арбитражной оговорки и в нарушение подписанного акционерного соглашения, которое при этом является единственным основанием их требования по реализации опциона. Двойные стандарты правоприменения и ведения дел – это основные методы работы Финвижн, которые пока, к сожалению, поддерживаются судебной практикой на местах», – сказал представитель.

Представитель «Финвижн» заявил «Ведомостям», что в компании «удовлетворены решением суда, которое ставит окончательную точку в данном вопросе»: «Теперь мы хотим сосредоточиться на развитии «Восточного» и рассчитываем, что деструктив со стороны фонда прекратится и коллеги примут непосредственное участие в развитии бизнеса».

Новости СМИ2
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Экономика
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Индия откроет кредитную линию в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Ведомости
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Индия решила открыть кредитную линию в $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, выделение таких кредитов – это беспрецедентный случай, так как Индия заинтересована в развитии региона.

Моди не уточнил параметры возможных кредитов, а также кто будет кредитором.

В России действует государственная программа развития Дальнего Востока в 2014–2025 г. с финансированием из федерального бюджета в 427 млрд руб. По ее итогам власти рассчитывают создать на территории Дальневосточного федерального округа 99 500 рабочих мест, а численность населения увеличить до 8,7 млн человек.

Президент Владимир Путин 3 сентября на заседании госсовета о развитии Дальнего Востока заявил, что властям пока не удается переломить тренд на сокращение населения в регионе. На Восточном экономическом форуме Путин пообещал, что уже в этом году на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых.

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Финансы
Новости

Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей

Ведомости
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Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме. «Не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП», – пояснил Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Когда Сбербанк подключится к системе, он не уточнил. Но банк сделает это, поскольку подключения к СБП требует закон, добавил Греф. По закону системно значимые банки, к которым относится Сбербанк, должны присоединиться к проекту до 1 октября.

СБП была запущена Центробанком в феврале. Пока система распространяется на перевод средств между счетами и картами. До конца года ЦБ запустит в системе переводы от физических лиц в пользу компаний для оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода. В конце августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что в СБП может появиться услуга приема наличных.

С момента запуска к СБП подключились ВТБ, «Открытие», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак Барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона». Греф ранее неоднократно говорил о том, что Сбербанк не заинтересован в подключении к СБП, поскольку у него есть своя система переводов по номеру телефона получателя. К ней подключены также несколько сторонних банков.

Политика
Новости

Мэрия отказала в проведении митинга на Сахарова сразу после выборов в Мосгордуму

Ведомости
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Московская мэрия отказала оппозиционерам в проведении митинга на проспекте Сахарова 14 сентября. Об этом сообщила член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале.

По ее словам, мэрия предложила другое место для митинга – улицу Перерва в Люблино. Из слов Вихаревой следует, что этот вариант не устраивает заявителей митинга.

«Уверена, повод после этих «выборов» будет еще более сильный, чем сейчас, – писала Вихарева после объявления о подаче заявки. – Если вы считаете, что власть успокоилась, то это не так. Прекращение избиений и возможность ходить по бульварам без жестких задержаний – это не то, о чем мы мечтаем».

В Москве с середины июля каждые выходные проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

Как прошло шествие против политических репрессий

Технологии
Новости

Twitter запретил публикацию через sms после взлома аккаунта основателя соцсети

Ведомости
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Twitter временно запретил пользователям публиковать записи с телефона с помощью sms, сообщает пресс-служба социальной сети. Решение отключить функцию в соцсети объяснили соображениями безопасности.

«Мы предпринимаем этот шаг из-за уязвимостей, которые должны быть решены мобильными операторами, и нашей зависимости от двухфакторной аутентификации по номеру мобильного телефона», – пояснили в Twitter. Компания не уточнила конкретную причину решения.

The Verge отмечает, что возможность публикации через sms была важна для пользователей на раннем этапе работы соцсети. Сейчас ее используют редко – большинство пользователей публикует твиты через приложение соцсети.

Издание напоминает, что 31 августа хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси. От его имени они опубликовали расистские и антисемитские высказывания. Для получения доступа к учетной записи Дорси взломщики использовали уязвимость в системе безопасности одного из мобильных операторов. Хакеры опубликовали посты в Twitter основателя соцсети с помощью sms.

Бизнес
Новости

Дерипаска выступил на форуме впервые после санкций

Ведомости
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Бизнесмен Олег Дерипаска впервые после введения санкций против него и его компаний выступил на международном экономическом форуме во Владивостоке. Российской экономике, по его словам, вредят две вещи: работа Центробанка и российская судебная система.

По мнению бизнесмена, в России нет независимой банковской системы – «есть ЦБ и его филиалы». И Центробанк за годы работы в качестве мегарегулятора «не оправдал себя» и не смог усилить экономический рост в стране. «Если в мире платят за передачу денег 1,25%, то у нас – 6,5% при завышенной ставке», – пояснил он. Для решения ситуации бизнесмен предложил «разделить банки».

Дерипаска также усомнился в профессионализме судей. «Если у нас на сегодняшний день 60% судей формируются из состава помощников судей и фактически секретарей, то это достаточно закрытая элитарная группа, которая не то что неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и неадекватно выносит решения», – посетовал он. Бизнесмен призвал вернуться к реформе судебной системы.

США ввели санкции против Дерипаски и восьми его компаний в апреле 2018 г.: они были включены в список Specially Designated Nationals. Фигурантам этого списка запрещен въезд в США, их американские активы блокируются, а лицам из США запрещено вести с ними бизнес. Поводом стала ситуация на Украине, в Сирии, а также из-за кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию». С тех пор Дерипаска пропустил два Петербургских международных экономических форума – в 2018 и 2019 гг. и Восточный экономический форум в прошлом году. Он также пропустил Давосский форум в начале этого года, на котором часто выступал и давал интервью федеральным российским каналам.

В январе этого года минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски – En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго». Это произошло после отказа бизнесмена от контроля над компаниями, как того требовал Вашингтон. Решение американского минфина стало первым случаем исключения из санкционного списка по соглашению с властями США. Сам бизнесмен по-прежнему находится под санкциями. В марте он подал в суд в Вашингтоне иск к минфину США и потребовал отменить и эти ограничения. Дерипаска оценил финансовые потери от санкций против него и его компаний в $7,5 млрд.

Финансы
Новости

Греф: процесс обучения в школе «убивает желание учиться»

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф считает, что процесс обучения в школе «убивает всяческое желание учиться». Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме, сообщает «РИА Новости».

Греф рассказал, что ему, в частности, не нравится процесс оценивания и экзаменов: «Я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа» (цитата по ТАСС). Хотя он и признал, что оценки необходимы.

Кроме того, Греф решил вспомнить свой школьный опыт. «Вот эта пауза в классе, моя фамилия когда-то начиналась на букву "г". И вот это когда "сегодня будет отвечать", и рука учителя начинает... И у меня сердце сжимается. Потом я считаю, применяя все свои математические способности, чтобы подсчитать, с какой скоростью движется палец и в какой части располагается моя фамилия на букву "г". Потом я понимаю, что он ее перевалил, я выдыхаю, и тут палец возвращается обратно», – рассказал президент Сбербанка.

В 2017 г. жена Германа Грефа – Яна Греф открыла «Хорошевскую гимназию» в Москве. В интервью Forbes жена президента Сбербанка рассказывала о том, что школьному образованию нужны реформы, но к этому следует подходить осторожно. «Мы выросли в России, и было бы правильно вкладываться в развитие отечественного образования <> Это инвестиции, которые дети нам потом вернут – своим трудом, правильным отношением к жизни», – говорила она.

Финансы
Новости

ЦБ может запустить Систему быстрых платежей за пределами России

Ведомости
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Центробанк рассматривает возможность запуска Системы быстрых платежей (СБП) на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

В нескольких банках утверждают, что представители ЦБ уже подбирают участников для пилотного проекта, отмечает газета. Точные сроки реализации пока неизвестны. Однако один из источников «Коммерсанта» утверждает, что это перспектива 2020 г.

«Мы рассматриваем возможность взаимодействия и с системами других государств, в первую очередь стран ЕАЭС», – отметили в ЦБ. Однако детали раскрывать не стали.

СБП была запущена в феврале на перевод средств между счетами и картами. К ней уже подключены ВТБ, «Открытие», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак Барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона».

В ЕАЭС входит пять стран. Помимо России это Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

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