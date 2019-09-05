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Путин заявил о «финализации» переговоров с Украиной по обмену заключенными

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил о «финализации» переговоров по обмену заключенными с Украиной. По его словам, сроки обмена могут быть оглашены в ближайшее время.

«Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями. Поэтому, думаю, в ближайшее время это [дата обмена] станет известно», – сказал Путин. По его словам, принимать решение было сложно.

Россия и Украина уже несколько месяцев обсуждают возможный обмен заключенными. Речь об этом шла в том числе во время телефонных разговоров Путина и президента Украины Владимира Зеленского 12 июля и 7 августа. В ночь на 30 августа сотрудница Верховной рады Анна Исламова написала в Facebook, что обмен уже завершился. По ее данным, Россия освободила украинских моряков, задержанных во время конфликта в Керченском проливе (24 человека), режиссера Олега Сенцова, а также осужденных в России Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка. Сообщение Исламовой переопубликовал у себя на странице в Facebook Руслан Рябошапка, новый генеральный прокурор Украины. Однако офис президента Украины через несколько часов после публикации Исламовой заявил, что процесс переговоров продолжается и что информация о завершении обмена не соответствует действительности.

На ВЭФе присутствует украинский политик Виктор Медведчук. Он представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Медведчук рассказал ТАСС, что обмен возможен «раньше, чем до конца года». Ему неизвестно точное число человек, готовящихся к обмену. По его словам, несколько месяцев назад их было 170, сейчас – более 200.