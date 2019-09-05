СКР возбудил дело о вымогательствах после избиений заключенных в петербургском СИЗО
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о вымогательствах в отношении двух заключенных петербургского следственного изолятора № 1, известного как «Кресты-2». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В четверг, 5 сентября, представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга направили председателю СКР Александру Бастрыкину обращение с просьбой проверить работу врио начальника СИЗО-1 Никиты Ильина. Как сообщило «РИА Новости», речь идет о видеозаписи, появившейся в интернете с пытками, якобы происходившими в одной из камер следственного изолятора. Представителям ОНК заключенные рассказали, что их постоянно избивали и вымогали деньги. Сотрудники СИЗО знали о происходящем, но переводить их в другие камеры отказывались.
В начале августа Генпрокуратура уже проводила проверку в СИЗО-1 после избиения заключенного. Портал Gulagu.net опубликовал заявление, в котором говорилось, что руководство СИЗО-1 организовало так называемые пресс-хаты. Все издевательства над заключенными снимались на телефон. По итогам проверки факты избиений и вымогательств подтвердились. В конце августа из следственного изолятора уволили троих сотрудников, еще 20 привлекли к дисциплинарной ответственности.
В среду, 4 сентября, Советский суд Улан-Удэ взыскал с ФСИН 700 000 руб. за пытки в местном следственном изоляторе ранее осужденного Виктора Роганова. По версии следствия, в январе 2013 г. сотрудники СИЗО нанесли Роганову более 240 ударов ногами и руками. Они пытались добиться от него показаний. В мае прошлого года сотрудники СИЗО, участвовавшие в пытках, получили четыре года колонии условно. Их признали виновными в превышении должностных полномочий.