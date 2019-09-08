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В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями

МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В полиции сообщили, что в результате нападения никто не пострадал. Об инциденте сообщило движение в защиту прав избирателей «Голос». По информации «Голоса», автобус обстреляли из огнестрельного оружия, у него пробиты колеса. Пострадавших нет.

Сегодня, 8 сентября, в России единый день голосования. В частности, в Туве проходят парламентские выборы.