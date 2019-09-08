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На выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 70,38% голосов после подсчета 18,72% бюллетеней, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Центризбиркома.

На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. На втором месте Алексей Корниенко от КПРФ (12,19%), на третьем – Дмитрий Флеер от ЛДПР (12,11%). У кандидата от партии «Коммунисты России» Дмитрия Зенкина 3,55%. У Дмитрия Кочергина от «Коммунистической партии социальной справедливости» – 1,45%.

С 2015 г. должность губернатора Сахалина занимал Олег Кожемяко. В сентябре 2018 г. президент России Владимир Путин назначил его врио губернатора Приморского края. В декабре 2018 г. Кожемяко был избран губернатором региона.

В воскресенье, 8 сентября, выборы губернаторов проходят в 16 регионах России. Непрямые парламентские выборы руководителя региона проводятся еще в трех регионах – Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.