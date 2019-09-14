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Семь человек погибли и 20 пострадали в ДТП с автобусом в Ярославской области

Ведомости
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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. По предварительным данным, семь человек погибли и 20 пострадали.

Инцидент произошел в поселке Заячий Холм, уточнило агентство. О причинах случившегося пока ничего не сообщается. Были ли все погибшие пассажирами автобуса, тоже пока не известно.

Среди пострадавших есть ребенок, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. Информацию подтвердил собеседник ТАСС. Агентства уточняют, что автобус был марки ПАЗ, он столкнулся с большой фурой. Другие обстоятельства ДТП выясняются.

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Бизнес
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СМИ узнали об обложении акцизом электронных устройств для курения с 2020 года

Ведомости
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Министерство финансов разработало поправки к Налоговому кодексу, определяющие размер акциза на электронные системы доставки никотина (ЭСДН), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ. По данным издания, уже с 2020 г. акциз на такую продукцию может быть установлен на уровне 50 руб. за устройство.

Под ЭСДН подразумеваются устройства, используемые для преобразования жидкости в пар. Разработать поправки, предполагающие обложение их акцизом, Минфину в мае этого года поручил премьер Дмитрий Медведев. Это вызвало возмущение у Japan American Tabaco и Juul Labs, выпускающих электронные сигареты. По мнению компаний, обложение ЭСДН акцизом поставит в выигрышное положение производителей устройств для нагревания табака. К ним относятся Iqos, которые выпускает Philip Morris International, и glo, разработанный British American Tobacco.

Однако, по данным «Коммерсанта», разработанные Минфином поправки включают и устройства для нагревания табака. Согласно документу, акциз на них также будет установлен в размере 50 руб. Кроме того, изменения подразумевают ежегодное повышения ставки налога на 2 руб. Минфин не ответил на вопросы издания. 

Новый подход правительства не устраивает всех участников рынка. Так, гендиректор Juul Labs в России Виктор Украинский напомнил, что жидкость для электронных сигарет уже облагается акцизом. Кроме этого, акцизом облагается и табак, предназначенный для потребления путем нагревания. 

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Министр иностранных дел Украины заявил об оттепели между Москвой и Киевом

Ведомости
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в отношениях с Россией началась оттепель, сообщает информагентство «Украинские национальные новости».

«Насколько Россия готова сейчас договариваться – есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать», – сказал Пристайко. Он отметил, что частью стратегии Киева являются переговоры. «Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир», – добавил он.

Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Имена других вернувшихся в Россию в Кремле пообещали сообщить позже. В свою очередь на Украину вернулись украинские моряки, участвовавшие в конфликте в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов. Президент России Владимир Путин говорил, что обмен может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября сообщил, что Киев готовит списки для проведения с Россией нового этапа обмена удерживаемыми лицами. В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков допустил, что первая встреча президентов России и Украины может состояться в октябре на саммите нормандской четверки (Украины, России, Франции и Германии).

В Москву вернули задержанных Украиной

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Технологии
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Власти США запросили переписку топ-менеджеров Apple, Google и Facebook

Ведомости
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Конгресс США, изучающий практики ведущих технологических компаний в сфере конкуренции, запросил у Amazon, Facebook, Apple и Alphabet (материнская компания Google) документы, касающиеся коммуникаций их топ-менеджеров, в том числе переписку по электронной почте. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Юридический комитет палаты представителей США потребовал от компаний передать эти сведения до 14 октября. Конгрессменов интересуют также финансовые документы и данные, касающиеся конкурентных практик и ключевых деловых решений Amazon, Facebook, Apple и Alphabet.

Среди топ-менеджеров, упомянутых комитетом, – руководитель Amazon Джефф Безос, основатель Facebook Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук, а также Ларри Пейдж, Сергей Брин и Эрик Шмидт, руководившие Google на раннем этапе его работы.

Председатель юридического комитета палаты представителей Джерольд Надлер отметил, что есть свидетельства того, что группа компаний «захватила огромную долю рынка онлайн-коммерции и коммуникаций». Полученные данные помогут разобраться в ситуации, пояснил он.

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Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД

Ведомости
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Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва – Малоярославец станет платным. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщается на сайте госкомпании «Автодор».

В материале отмечается, что эксплуатация ЦКАД в платном режиме будет вестись при помощи системы взимания платы по принципу распознавания номера автомобиля камерами наблюдения в режиме свободного потока. Размер тарифа на платных участках ЦКАД будет определен до ввода в эксплуатацию с учетом требований действующего законодательства.

При этом альтернативным бесплатным маршрутом станет дорога федерального значения А-107 «Московское малое кольцо». Бесплатный объезд по маршруту А-107 будет проходить от пересечения со скоростной дорогой М-11 Москва – Санкт-Петербург до пересечения с трассой А-130.

Строительство ЦКАД ведется уже несколько лет, запуск трассы неоднократно откладывали. Четырехполосная кольцевая дорога, строительство которой в 2017 г. оценивалось в 313,2 млрд руб., должна разгрузить Москву от транзитного движения грузового транспорта. Президент Владимир Путин хотел, чтобы ЦКАД была построена в 2018 г. Но этого не произошло: запущено движение лишь на трехкилометровом обходе Звенигорода. Срок строительства был продлен до конца 2019 г. Основными причинами срыва сроков строительства Счетная палата называла низкое качество проектирования и длительность процедур для изъятия и оформления земельных участков.

Стоимость строительства различных участков также много раз увеличивали. Вопрос расходования бюджетных средств на строительство ЦКАД стал поводом для уголовного дела. Бывший председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Кельбах, будучи руководителем «Автодора», в 2015 г. согласовал незаконную оплату компании «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке. Кельбах также подозревается в неправомерном предоставлении в 2017 г. дополнительного аванса компании «Крокус интернешнл» в размере 2 млрд руб. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Технологии
Новости

Reuters: операторы протестируют в Тюмени оборудование для блокировки Telegram

Ведомости
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Роскомнадзор выдал оборудование для блокировок мессенджера Telegram и в сентябре крупные операторы связи его протестируют в Тюмени, сообщил Reuters со ссылкой на два источника в телекоммуникационных компаниях.

«Роскомнадзор раздал оборудование, с помощью специалистов ведомства мы его устанавливаем сейчас. Все [операторы, участвующие в тестировании] его ставят в Тюмени», – приводит издание слова одно из них. Второй собеседник агентства также сообщил, что тесты пройдут в Тюмени, и добавил, что тестирование пройдет «на реальных пользователях». Тесты должны показать, как оно [оборудование] работает, какие сбои есть, они должны завершиться до конца сентября, сообщил он Reuters.

Подобное оборудование может быть установлено для исполнения закона о «суверенном интернете», большая часть его положений вступит в силу 1 ноября 2019 г.

В мае о тестировании оборудования в нескольких регионах для реализации закона о «суверенном рунете» рассказал вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий. Опыты проводятся в специальных зонах на Урале, МТС в этих тестах участвует, но тестирование не проводится на реальных абонентах, рассказывал он.

Ушацкий не уточнял, какое оборудование используется во время тестов, но сказал, что оно обладает функциями DPI (системы глубокой фильтрации трафика, Deep Packet Inspection), фильтрации как по сетевым адресам, так и по контенту, но у него есть и другой функционал – чтобы оборудование соответствовало всем требованиям к нему, описанным в законе «о суверенном рунете».

Рабочая группа Роскомнадзора тестировала разные DPI в лабораторных условиях, стало известно в марте. Тесты предполагали блокировку мессенджера Telegram, самым эффективным решением рабочая группа признала разработку компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%), рассказывали «Ведомостям» федеральный чиновник, человек, знающий об этом от другого профильного чиновника, и человек, знающий это от сотрудников оператора связи.

По словам одного из собеседников Reuters, операторы в Тюмени тестируют именно программно-аппаратный комплекс «РДП.ру».

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не ответил на запрос Reuters. Представитель «РДП.ру» сообщил изданию, что не знает, где именно тестируется оборудование компании.

Представители МТС, «Вымпелкома», Tele2 и «Ростелекома» отказались от комментариев.

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Финансы
Новости

Мосбиржа приостановила торги из-за сбоя

Ведомости
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«Московская биржа» временно приостановила торги на срочном рынке с 18.20 мск в связи с невозможностью подключения части участников, следует из сообщения на сайте биржи.

Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе биржи, у нескольких участников торгов возникли проблемы с подключением к серверам доступа торговой системы срочного рынка. Причины сбоя устанавливаются. «Чтобы дать возможность участникам переподключиться, мы приостановили торги в 18.20. Торговая система была доступна уже через пять минут, но по правилам биржи необходимо дать всем участникам торгов время на снятие заявок», – говорится в сообщении.

Биржа возобновила торги с 19.00 мск после окончания вечерней клиринговой сессии.

Бизнес
Новости

Россия и Чехия договорились не вводить ограничения на авиаперелеты

Ведомости
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Авиационные власти России и Чехии в ходе консультаций по авиасообщению договорились не вводить ограничения на авиаперелеты между аэропортом «Жуковский» и Прагой, сообщил Минтранс.

«По итогам переговоров достигнута полная либерализация частотного регулирования между «Жуковским» и Прагой», – сказали в министерстве. Стороны также договорились о полетах чешской авиакомпании над Сибирью по кратчайшему маршруту между Прагой и Сеулом.

В начале июля российские авиакомпании «Аэрофлот», «дочка» «Аэрофлота» – «Победа» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию. Свое решение они объяснили тем, что чешские авиационные власти аннулировали их разрешения на полеты. Причиной конфликта стало недовольство Праги условиями предоставления транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для нацперевозчика Czech Airlines.

Позже Россия и Чехия договорились возобновить полеты как минимум до конца лета. Для решения вопроса были также назначены переговоры на уровне транспортных ведомств. Россия настаивала на допуске третьего перевозчика на линию Москва – Прага либо на увеличении количества частот в Прагу из аэропорта «Жуковский», а Чехия хотела сохранить возможность кратчайшего маршрута из Праги до Сеула для Czech Airlines, который проходит над Сибирью.

Политика
Новости

Кремль обозначил примерные сроки первой встречи Путина и Зеленского

Ведомости
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Первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите «нормандской четверки» (Украины, России, Франции и Германии) может состояться в октябре, допустил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Если работа пойдет успешно, то почему не проводить саммит в октябре?» – сказал кремлевский чиновник, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, встреча может состояться в Париже, который в качестве места проведения саммита предложил президент Франции Эмманюэль Макрон: «Мы готовы поехать в Париж».

К обсуждению конкретной даты проведения саммита стороны могут перейти после 18 сентября, когда должно состояться заседание контактной группы по Украине. «Мы ожидаем, что 18 сентября будет заседание контактной группы, и на ней могут быть какие-то первые обнадеживающие подвижки, которые помогут нам начать работу по конкретной дате саммита», – сказал Ушаков. По его словам, сейчас ради проведения саммита в закрытом режиме активно работают советники президентов России и Украины, вскоре к ним должны подключиться представители министерств иностранных дел, такие поручения президентами уже даны, следует из слов Ушакова.

Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. 13 сентября Зеленский заявил, что Украина начала готовить списки для проведения с Россией нового этапа обмена удерживаемыми лицами. «Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе», – уточнял он. Украинский президент добавил, что встреча в нормандском формате может пройти до конца сентября.

Финансы
Новости

The Bell: «Яндекс» и ВТБ запустят сервис для непрофессиональных инвесторов

Ведомости
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Компания «Яндекс» совместно с ВТБ запустит финтех-сервис «Яндекс.Инвестиции», рассчитанный на непрофессиональных инвесторов, сообщает издание The Bell со ссылкой на источники на финансовом рынке. Клиенты смогут покупать не только акции, но и другие ценные бумаги и инструменты.

В России уже есть несколько сервисов для непрофессиональных инвесторов. Например, «Сбербанк инвестор» и «Тинькофф инвестиции». На последний проект «Яндекс.Инвестиции» будут похожи по функционалу, рассказал The Bell источник, знакомый с деталями проекта. «Платформа будет называться «Яндекс.Инвестиции», ее целевая аудитория – в том числе неподготовленные инвесторы», – отметил один из собеседников. Пользователи смогут стать инвесторами даже при небольшом размере вложений.

Старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов в беседе с «Ведомостями» не подтвердил и не опроверг эту информацию. «Проекты, запуск которых не произошел, мы не комментируем», – сказал он. Потапов напомнил, что летом 2018 г. банк запустил платформу «ВТБ мои инвестиции», которая представляет собой «полноценный торговый терминал» и позволяет покупать и продавать ценные бумаги, валюту и другие инструменты. «Мы можем использовать созданную ВТБ инвестиционную платформу для запуска площадок на сторонних ресурсах», – добавил он.

Был слух, что «Яндекс» готовит новый сервис для неопытных инвесторов, рассказал «Ведомостям» сотрудник крупного брокера, но не было понятно, кто станет его партнером. Сотрудник другой брокерской компании отметил, что «Яндекс» изучал возможности сервиса для инвестиций еще в прошлом году: «Идея была в том, чтобы придумать некий массовый продукт для широкой аудитории «Яндекса», где начинающим инвесторам предлагали бы наиболее безопасные инструменты, объясняли, как работает рынок, предупреждали о возможных рисках». По его словам, к началу 2019 г. было решено, что партнером «Яндекса» по этому проекту станет ВТБ.

Представитель «Яндекса» сообщил The Bell, что компания «постоянно экспериментирует и работает с разными идеями», но пока не готова рассказать ничего конкретного. «Ведомостям» представитель «Яндекса» сказал то же самое.

Финансы
Новости

СКР возбудил дело из-за подделки более 500 000 заявлений о переводе пенсий из ПФР

Ведомости
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подделки более 500 000 заявлений о переводе пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Москвы и области в негосударственные фонды, говорится в сообщении ведомства. Дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц).

По версии следствия, лица из числа сотрудников и руководителей ООО ПФК «Соцагрофинанс» и ООО «КФХ и партнеры» арендовали в Москве якобы под инвестиционную деятельность помещения на улице Щербаковской. «Путем обмана и злоупотребления доверием они заключили инвестиционные договоры с гражданами, не намереваясь впоследствии выполнять обязательства, взятые перед вкладчиками, по возврату их денежных средств», – утверждает СКР.

Представитель ведомства Юлия Иванова заявила ТАСС, что мошенничества происходили в период с 2018 по 2019 г. После мошеннических действий отдельные граждане утратили доход от инвестирования средств пенсионных накоплений. Следствие устанавливает всех потерпевших и причастных к преступлению.

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Финансы
Новости

«Траст» продал землю, предназначавшуюся для парка развлечений Universal Studios

Ведомости
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Банк «Траст» продал землю, на которой планировалось построить развлекательный парк Universal Studios, следует из сообщения банка.

Речь идет о 100% акций АО «Русинком», которому принадлежат права на 21,7 га и офисно-складской комплекс на 111 000 кв. м на Варшавском шоссе. Покупатель и сумма сделки там не раскрываются. Изначально «Траст» планировал выручить от продажи «Русинкома» 2,6 млрд руб., но «итоговая сумма оказалась выше ожиданий».

«Русинком» ранее входил в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева. Совладелец «Сафмара» Саит Гуцериев еще в 2012 г. планировал на Варшавском шоссе построить 1,2 млн кв. м недвижимости, из которых 150 000 кв. м занимал бы развлекательный парк Universal Studios. Инвестиции в проект оценивались в $3 млрд.

В 2017 г. Гуцериев в интервью «Ведомостям» рассказывал, что проект Universal Studios будет перенесен на территорию поселка Коммунарка в новой Москве, чтобы создать там точку притяжения и организовать рабочие места. Землю же «Русинкома» он планировал застроить жильем: там, как рассказывал бизнесмен, можно было возвести около 500 000 кв. м недвижимости. Но в итоге эта территория перешла банку «Траст» вместе с другими активами «Сафмара».

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