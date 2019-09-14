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Депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение после выборов

Только что избранный депутатом Мосгордумы справедливоросс Александр Соловьев объяснил РБК, почему после выборов с ним не могли связаться ни журналисты, ни избирком. По его словам, после дня голосования он решил взять несколько дней отдыха и провести их с семьей.

Ранее некоторые СМИ, а также политик Алексей Навальный усомнились в существовании Соловьева. Кандидат от «Справедливой России» выиграл выборы в 3-м округе на северо-западе Москвы, получив на 800 голосов больше, чем кандидат от власти. При этом Соловьев не вел кампании, не встречался с избирателями, у него нет предвыборной программы. На выборах он играл роль спойлера: справедливоросс Александр Сергеевич Соловьев должен был отбирать голоса у тезки Александра Юрьевича Соловьева из «Открытой России». Но последний не был зарегистрирован кандидатом в Мосгордуму.

За несколько дней до выборов Соловьев из «Справедливой России» стал кандидатом от «умного голосования» Навального, что, возможно, помогло ему одержать победу. Однако после выборов с новоизбранным депутатом не могли связаться не избирком, ни партийцы, ни журналисты.

В беседе с РБК Соловьев заявил, что термин «спойлер» он узнал только в этом году. Он отказался оценить вклад «умного голосования» в его победу, заявив, что его невозможно подсчитать. По словам Соловьева, он общался с избирателями перед выборами. «Есть такое понятие, как "летняя тактика" – общение в основном один на один с избирателем. Это старый добрый способ. После работы проходишь по дворам и общаешься с людьми, которых встречаешь», – рассказал он.

Соловьев добавил, что партия его кампанию не финансировала. Своим электоратом депутат назвал сторонников «Справедливой России», КПРФ и «Яблока» (кандидатов от двух последних партий не было в 3-м округе). Соловьеву 31 год, он окончил МАДИ по специальности «проектирование городских дорог и улиц». В разное время работал мастером на стройке и в правительстве Москвы.

Как прошли выборы в Мосгордуму