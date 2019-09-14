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Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга

Ведомости
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Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении после вступления в должность выдвинуть сенатором от исполнительной власти города Валентину Матвиенко, которая сейчас является спикером Совета Федерации и сенатором от петербургского правительства.

«Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу», – приводит слова Беглова ТАСС.

При регистрации на выборах губернатора Беглов указывал троих кандидатов в сенаторы от Петербурга — Матвиенко, Александра Ватагина и Максима Пратусевича.

Избирательная комиссия 11 сентября утвердила итоги голосования на выборах губернатора Петербурга. Беглов одержал победу с результатом 64,43%. В голосовании приняли участие более миллиона человек, явка составила 30%. 

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Политика
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Депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение после выборов

Ведомости
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Только что избранный депутатом Мосгордумы справедливоросс Александр Соловьев объяснил РБК, почему после выборов с ним не могли связаться ни журналисты, ни избирком. По его словам, после дня голосования он решил взять несколько дней отдыха и провести их с семьей.

Ранее некоторые СМИ, а также политик Алексей Навальный усомнились в существовании Соловьева. Кандидат от «Справедливой России» выиграл выборы в 3-м округе на северо-западе Москвы, получив на 800 голосов больше, чем кандидат от власти. При этом Соловьев не вел кампании, не встречался с избирателями, у него нет предвыборной программы. На выборах он играл роль спойлера: справедливоросс Александр Сергеевич Соловьев должен был отбирать голоса у тезки Александра Юрьевича Соловьева из «Открытой России». Но последний не был зарегистрирован кандидатом в Мосгордуму.

За несколько дней до выборов Соловьев из «Справедливой России» стал кандидатом от «умного голосования» Навального, что, возможно, помогло ему одержать победу. Однако после выборов с новоизбранным депутатом не могли связаться не избирком, ни партийцы, ни журналисты.

В беседе с РБК Соловьев заявил, что термин «спойлер» он узнал только в этом году. Он отказался оценить вклад «умного голосования» в его победу, заявив, что его невозможно подсчитать. По словам Соловьева, он общался с избирателями перед выборами. «Есть такое понятие, как "летняя тактика" – общение в основном один на один с избирателем. Это старый добрый способ. После работы проходишь по дворам и общаешься с людьми, которых встречаешь», – рассказал он.

Соловьев добавил, что партия его кампанию не финансировала. Своим электоратом депутат назвал сторонников «Справедливой России», КПРФ и «Яблока» (кандидатов от двух последних партий не было в 3-м округе). Соловьеву 31 год, он окончил МАДИ по специальности «проектирование городских дорог и улиц». В разное время работал мастером на стройке и в правительстве Москвы.

Как прошли выборы в Мосгордуму

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Политика
Новости

ГИБДД назвала водителя грузовика виновником ДТП в Ярославской области

Ведомости
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Водитель грузовика спровоцировал ДТП с автобусом в Ярославской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД. По предварительным данным, водитель фуры выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с пассажирским автобусом ПАЗ, сказал собеседник агентства.

ДТП произошло рядом с поселком Заячий Холм днем в субботу. По разным данным, в результате аварии погибли от семи до девяти человек, еще около 20 госпитализированы. Среди пострадавших один ребенок. Водители обоих транспортных средств погибли. Следователи начали проверку по факту случившегося.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял ситуацию на личный контроль, сообщила ТАСС пресс-служба правительства региона. На месте работают криминалисты. Также к месту аварии выехали сотрудники Ространснадзора.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Семь человек погибли и 20 пострадали в ДТП с автобусом в Ярославской области

Ведомости
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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. По предварительным данным, семь человек погибли и 20 пострадали.

Инцидент произошел в поселке Заячий Холм, уточнило агентство. О причинах случившегося пока ничего не сообщается. Были ли все погибшие пассажирами автобуса, тоже пока неизвестно.

Среди пострадавших есть ребенок, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. Информацию подтвердил собеседник ТАСС. Агентства уточняют, что автобус был марки ПАЗ, он столкнулся с большой фурой. Другие обстоятельства ДТП выясняются.

Новости СМИ2
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Бизнес
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СМИ узнали об обложении акцизом электронных устройств для курения с 2020 года

Ведомости
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Министерство финансов разработало поправки к Налоговому кодексу, определяющие размер акциза на электронные системы доставки никотина (ЭСДН), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. По данным издания, уже с 2020 г. акциз на такую продукцию может быть установлен на уровне 50 руб. за устройство.

Под ЭСДН подразумеваются устройства, используемые для преобразования жидкости в пар. Разработать поправки, предполагающие обложение их акцизом, Минфину в мае этого года поручил премьер Дмитрий Медведев. Это вызвало возмущение у Japan American Tabaco и Juul Labs, выпускающих электронные сигареты. По мнению компаний, обложение ЭСДН акцизом поставит в выигрышное положение производителей устройств для нагревания табака. К ним относятся Iqos, которые выпускает Philip Morris International, и glo, разработанный British American Tobacco.

Однако, по данным «Коммерсанта», разработанные Минфином поправки включают и устройства для нагревания табака. Согласно документу, акциз на них также будет установлен в размере 50 руб. Кроме того, изменения подразумевают ежегодное повышения ставки налога на 2 руб. Минфин не ответил на вопросы издания.

Новый подход правительства не устраивает всех участников рынка. Так, гендиректор Juul Labs в России Виктор Украинский напомнил, что жидкость для электронных сигарет уже облагается акцизом. Кроме этого, акцизом облагается и табак, предназначенный для потребления путем нагревания.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Министр иностранных дел Украины заявил об оттепели между Москвой и Киевом

Ведомости
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в отношениях с Россией началась оттепель, сообщает информагентство «Украинские национальные новости».

«Насколько Россия готова сейчас договариваться – есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать», – сказал Пристайко. Он отметил, что частью стратегии Киева являются переговоры. «Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир», – добавил он.

Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Имена других вернувшихся в Россию в Кремле пообещали сообщить позже. В свою очередь на Украину вернулись украинские моряки, участвовавшие в конфликте в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов. Президент России Владимир Путин говорил, что обмен может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября сообщил, что Киев готовит списки для проведения с Россией нового этапа обмена удерживаемыми лицами. В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков допустил, что первая встреча президентов России и Украины может состояться в октябре на саммите нормандской четверки (Украины, России, Франции и Германии).

В Москву вернули задержанных Украиной

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Технологии
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Власти США запросили переписку топ-менеджеров Apple, Google и Facebook

Ведомости
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Конгресс США, изучающий практики ведущих технологических компаний в сфере конкуренции, запросил у Amazon, Facebook, Apple и Alphabet (материнская компания Google) документы, касающиеся коммуникаций их топ-менеджеров, в том числе переписку по электронной почте. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Юридический комитет палаты представителей США потребовал от компаний передать эти сведения до 14 октября. Конгрессменов интересуют также финансовые документы и данные, касающиеся конкурентных практик и ключевых деловых решений Amazon, Facebook, Apple и Alphabet.

Среди топ-менеджеров, упомянутых комитетом, – руководитель Amazon Джефф Безос, основатель Facebook Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук, а также Ларри Пейдж, Сергей Брин и Эрик Шмидт, руководившие Google на раннем этапе его работы.

Председатель юридического комитета палаты представителей Джерольд Надлер отметил, что есть свидетельства того, что группа компаний «захватила огромную долю рынка онлайн-коммерции и коммуникаций». Полученные данные помогут разобраться в ситуации, пояснил он.

Политика
Новости

Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД

Ведомости
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Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва – Малоярославец станет платным. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщается на сайте госкомпании «Автодор».

В материале отмечается, что эксплуатация ЦКАД в платном режиме будет вестись при помощи системы взимания платы по принципу распознавания номера автомобиля камерами наблюдения в режиме свободного потока. Размер тарифа на платных участках ЦКАД будет определен до ввода в эксплуатацию с учетом требований действующего законодательства.

При этом альтернативным бесплатным маршрутом станет дорога федерального значения А-107 «Московское малое кольцо». Бесплатный объезд по маршруту А-107 будет проходить от пересечения со скоростной дорогой М-11 Москва – Санкт-Петербург до пересечения с трассой А-130.

Строительство ЦКАД ведется уже несколько лет, запуск трассы неоднократно откладывали. Четырехполосная кольцевая дорога, строительство которой в 2017 г. оценивалось в 313,2 млрд руб., должна разгрузить Москву от транзитного движения грузового транспорта. Президент Владимир Путин хотел, чтобы ЦКАД была построена в 2018 г. Но этого не произошло: запущено движение лишь на трехкилометровом обходе Звенигорода. Срок строительства был продлен до конца 2019 г. Основными причинами срыва сроков строительства Счетная палата называла низкое качество проектирования и длительность процедур для изъятия и оформления земельных участков.

Стоимость строительства различных участков также много раз увеличивали. Вопрос расходования бюджетных средств на строительство ЦКАД стал поводом для уголовного дела. Бывший председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Кельбах, будучи руководителем «Автодора», в 2015 г. согласовал незаконную оплату компании «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке. Кельбах также подозревается в неправомерном предоставлении в 2017 г. дополнительного аванса компании «Крокус интернешнл» в размере 2 млрд руб. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Технологии
Новости

Reuters: операторы протестируют в Тюмени оборудование для блокировки Telegram

Ведомости
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Роскомнадзор выдал оборудование для блокировок мессенджера Telegram и в сентябре крупные операторы связи его протестируют в Тюмени, сообщил Reuters со ссылкой на два источника в телекоммуникационных компаниях.

«Роскомнадзор раздал оборудование, с помощью специалистов ведомства мы его устанавливаем сейчас. Все [операторы, участвующие в тестировании] его ставят в Тюмени», – приводит издание слова одно из них. Второй собеседник агентства также сообщил, что тесты пройдут в Тюмени, и добавил, что тестирование пройдет «на реальных пользователях». Тесты должны показать, как оно [оборудование] работает, какие сбои есть, они должны завершиться до конца сентября, сообщил он Reuters.

Подобное оборудование может быть установлено для исполнения закона о «суверенном интернете», большая часть его положений вступит в силу 1 ноября 2019 г.

В мае о тестировании оборудования в нескольких регионах для реализации закона о «суверенном рунете» рассказал вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий. Опыты проводятся в специальных зонах на Урале, МТС в этих тестах участвует, но тестирование не проводится на реальных абонентах, рассказывал он.

Ушацкий не уточнял, какое оборудование используется во время тестов, но сказал, что оно обладает функциями DPI (системы глубокой фильтрации трафика, Deep Packet Inspection), фильтрации как по сетевым адресам, так и по контенту, но у него есть и другой функционал – чтобы оборудование соответствовало всем требованиям к нему, описанным в законе «о суверенном рунете».

Рабочая группа Роскомнадзора тестировала разные DPI в лабораторных условиях, стало известно в марте. Тесты предполагали блокировку мессенджера Telegram, самым эффективным решением рабочая группа признала разработку компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%), рассказывали «Ведомостям» федеральный чиновник, человек, знающий об этом от другого профильного чиновника, и человек, знающий это от сотрудников оператора связи.

По словам одного из собеседников Reuters, операторы в Тюмени тестируют именно программно-аппаратный комплекс «РДП.ру».

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не ответил на запрос Reuters. Представитель «РДП.ру» сообщил изданию, что не знает, где именно тестируется оборудование компании.

Представители МТС, «Вымпелкома», Tele2 и «Ростелекома» отказались от комментариев.

Финансы
Новости

Мосбиржа приостановила торги из-за сбоя

Ведомости
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«Московская биржа» временно приостановила торги на срочном рынке с 18.20 мск в связи с невозможностью подключения части участников, следует из сообщения на сайте биржи.

Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе биржи, у нескольких участников торгов возникли проблемы с подключением к серверам доступа торговой системы срочного рынка. Причины сбоя устанавливаются. «Чтобы дать возможность участникам переподключиться, мы приостановили торги в 18.20. Торговая система была доступна уже через пять минут, но по правилам биржи необходимо дать всем участникам торгов время на снятие заявок», – говорится в сообщении.

Биржа возобновила торги с 19.00 мск после окончания вечерней клиринговой сессии.

Бизнес
Новости

Россия и Чехия договорились не вводить ограничения на авиаперелеты

Ведомости
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Авиационные власти России и Чехии в ходе консультаций по авиасообщению договорились не вводить ограничения на авиаперелеты между аэропортом «Жуковский» и Прагой, сообщил Минтранс.

«По итогам переговоров достигнута полная либерализация частотного регулирования между «Жуковским» и Прагой», – сказали в министерстве. Стороны также договорились о полетах чешской авиакомпании над Сибирью по кратчайшему маршруту между Прагой и Сеулом.

В начале июля российские авиакомпании «Аэрофлот», «дочка» «Аэрофлота» – «Победа» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию. Свое решение они объяснили тем, что чешские авиационные власти аннулировали их разрешения на полеты. Причиной конфликта стало недовольство Праги условиями предоставления транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для нацперевозчика Czech Airlines.

Позже Россия и Чехия договорились возобновить полеты как минимум до конца лета. Для решения вопроса были также назначены переговоры на уровне транспортных ведомств. Россия настаивала на допуске третьего перевозчика на линию Москва – Прага либо на увеличении количества частот в Прагу из аэропорта «Жуковский», а Чехия хотела сохранить возможность кратчайшего маршрута из Праги до Сеула для Czech Airlines, который проходит над Сибирью.

Политика
Новости

Кремль обозначил примерные сроки первой встречи Путина и Зеленского

Ведомости
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Первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите «нормандской четверки» (Украины, России, Франции и Германии) может состояться в октябре, допустил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Если работа пойдет успешно, то почему не проводить саммит в октябре?» – сказал кремлевский чиновник, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, встреча может состояться в Париже, который в качестве места проведения саммита предложил президент Франции Эмманюэль Макрон: «Мы готовы поехать в Париж».

К обсуждению конкретной даты проведения саммита стороны могут перейти после 18 сентября, когда должно состояться заседание контактной группы по Украине. «Мы ожидаем, что 18 сентября будет заседание контактной группы, и на ней могут быть какие-то первые обнадеживающие подвижки, которые помогут нам начать работу по конкретной дате саммита», – сказал Ушаков. По его словам, сейчас ради проведения саммита в закрытом режиме активно работают советники президентов России и Украины, вскоре к ним должны подключиться представители министерств иностранных дел, такие поручения президентами уже даны, следует из слов Ушакова.

Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. 13 сентября Зеленский заявил, что Украина начала готовить списки для проведения с Россией нового этапа обмена удерживаемыми лицами. «Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе», – уточнял он. Украинский президент добавил, что встреча в нормандском формате может пройти до конца сентября.

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