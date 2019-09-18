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Матвиенко переназначили сенатором от Петербурга

Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил полномочиями члена Совета Федерации от региона Валентину Матвиенко, которая сейчас является сенатором от петербургского правительства и спикером Совета Федерации.

«Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление: представителем правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации наделена Валентина Ивановна Матвиенко», – сказал Беглов на церемонии инаугурации (цитата по «РИА Новости»).

Беглов, который был врио губернатора, победил на выборах, прошедших 8 сентября. Он набрал 64,43% голосов избирателей.

Матвиенко пришла в Совет Федерации в 2011 г. после победы на муниципальных выборах в Петербурге. В том же году она была единогласно избрана председателем верхней палаты парламента и стала первой женщиной в российской истории, занявшей столь высокий пост. До этого Матвиенко была губернатором Петербурга и полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.