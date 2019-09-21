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Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде

Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление суда. По данным агентства, уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК) в отношении Габышева было возбуждено 12 сентября. В период с 13 по 20 сентября шаман находился в розыске, он был доставлен к следователю 20 сентября.

Поводом для возбуждения дела стали высказывания Габышева, сделанные им в период с 6 марта по 22 мая, говорится в документе, который цитирует «Интерфакс». Психолого-лингвистическая экспертиза выявила в словах шамана «публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента России».

Габышев, называющий себя шаманом, в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». С начала похода он прошел около 3000 км из 8000. В общей сложности путешествие должно было продлиться два года.

В ночь на 19 сентября сотрудники силовых структур в масках и с оружием задержали Габышева на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Республиканское управление МВД сообщило, что шаман находится в розыске за совершение преступления в Якутии. Габышева направили в республиканский психоневрологический диспансер на экспертизу.