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WP узнала о недовольстве Трампа политикой США в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что политика Вашингтона по отношению к Украине является бессмысленной и только раздражает Россию, в то время как американским властям следовало бы поддерживать дружеские отношения с Москвой. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

По словам собеседника издания, Трамп неоднократно обсуждал с ним вопрос Украины и выражал свое недовольство политикой США в отношении данной страны. «Позиция президента, по сути, состоит в том, что мы должны признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, а до Украины никому нет дела», – сказал источник.

Именно поэтому администрация США «держит на расстоянии» президента Украины Владимира Зеленского с момента его избрания, отмечает WP. Например, по данным издания, Трамп не хочет принимать Зеленского в Белом доме. Президенты могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации