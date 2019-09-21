США направят дополнительные войска на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон. Такое решение было принято в ответ на запросы о подкреплении со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ, пояснило военное ведомство.
Как подчеркнул Пентагон, речь идет о развертывании на Ближнем Востоке «умеренного количества войск». Военнослужащие будут выполнять оборонительные задачи, сфокусированные на противовоздушной и противоракетной обороне.
Действия США связаны с атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Нападение произошло в ночь на 14 сентября, после этого Эр-Рияд сократил добычу более чем вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за атаку взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако США и Саудовская Аравия усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.