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США направят дополнительные войска на Ближний Восток

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Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон. Такое решение было принято в ответ на запросы о подкреплении со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ, пояснило военное ведомство.

Как подчеркнул Пентагон, речь идет о развертывании на Ближнем Востоке «умеренного количества войск». Военнослужащие будут выполнять оборонительные задачи, сфокусированные на противовоздушной и противоракетной обороне.

Действия США связаны с атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Нападение произошло в ночь на 14 сентября, после этого Эр-Рияд сократил добычу более чем вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за атаку взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако США и Саудовская Аравия усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию

Ведомости
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Рынок косметики и парфюмерии в России падает второй год подряд, свидетельствуют данные исследовательской компании GfK, которые приводит РБК. Согласно исследованию, за год с июля 2018 г. по июнь 2019 продажи снизились по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 1,6% в натуральном выражении и на 2,1% – в денежном.

При этом за прошедший год оборот у сетевых парфюмерных магазинов и дрогери (магазины с косметикой, бытовой химией, парфюмерией, средствами гигиены и хозтоварами) упал на 7%, подсчитали аналитики. Сети пытаются удержать покупателей за счет промоакций и от этого теряют в деньгах. При этом на частоту покупок такие акции не влияют, показало исследование: за год продажи в сетевых магазинах сократились на 1% в натуральном выражении.

Дискаунтеры же, наоборот, нарастили продажи на 17% в денежном выражении и на 11% в натуральном. Через них продается более 14% всей парфюмерии и косметики.

Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию. Продажи средств для волос стагнируют. Вторая по продажам в денежном выражении категория – парфюмерия – упала. За последний год россияне купили на 12% меньше упаковок духов и другой парфюмерии. В денежном выражении продажи снизились на 13%.

Продажи декоративной косметики сократились за год на 6% в натуральном выражении и на 8% – в денежном. Наиболее значительно упали продажи лака для ногтей – на 16 и 15% соответственно.

В то же время потребители стали больше интересоваться средствами по уходу за лицом, выяснили аналитики. На эту категорию в прошедшем году пришлось почти 13% всех расходов на косметику и парфюмерию: продажи выросли на 10% в натуральном выражении и на 3% в денежном. Особым спросом пользовались маски для лица, продажи которых подскочили на 33% в рублях.

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Бизнес
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«Нафтогаз» рассчитал новые тарифы на транзит российского газа

Ведомости
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«Нафтогаз Украины» разработал новые тарифы на транзит российского газа на 2020–2024 гг., сообщает Deutsche Welle. По данным издания, цифры озвучил председатель правления компании Андрей Коболев на следующий день после третьего раунда трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Евросоюзом.

Согласно представленной тарифной политике, при бронировании 60 млрд кубометров транзитных мощностей украинской газотранспортной системы тариф составит $3,21 за тысячу кубометров газа на 100 км. При бронировании 90 млрд кубометров – $2,56.

В текущем году Россия платит $2,61 за тысячу кубометров топлива. Эта сумма включает и налог на добавленную стоимость.

В четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза. На встрече Москва предложила Киеву временно продлить контракт. После переговоров министр энергетики России Александр Новак сообщил, что стороны обсудили и возможные объемы поставок газа, а также судебные споры «Нафтогаза» и «Газпрома».

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Технологии
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Google сообщил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Ведомости
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Американская компания Google сообщила, что ее инженерам удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер, который значительно превосходит по возможностям самые современные суперкомпьютеры. Научный доклад об этом на короткое время был опубликован на сайте NASA, а затем его удалили, пишет издание Financial Times, журналисты которого успели ознакомиться с документом.

В докладе говорилось, что научным сотрудникам Google удалось построить процессор, который за 3 мин. 20 сек. произвел расчет, на который самому мощному на сегодняшний день суперкомпьютеру Summit американской компании IBM потребовалось бы около 10 000 лет. «Насколько нам известно, этот эксперимент стал первым вычислением, выполненным исключительно на квантовом процессоре», – приводит FT цитату из доклада.

Пока новый процессор Google может осуществлять только один технический расчет за раз, а до того, как квантовые компьютеры смогут решать практические задачи, пройдут годы, отмечается в докладе. Однако разработчики назвали результаты своей работы важной вехой на пути к полномасштабному квантовому вычислительному процессу.

FT указывает, что прототипы квантовых компьютеров сейчас, по сути, способны лишь осуществлять расчеты по схеме, традиционной для существующих технологий, – только в разы быстрее. Ученые ожидают, что в будущем квантовые вычислительные машины смогут выйти за пределы классической физики. Издание добавило, что Google отказался от комментариев после удаления доклада.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

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Политика
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WP узнала о недовольстве Трампа политикой США в отношении Украины

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп считает, что политика Вашингтона по отношению к Украине является бессмысленной и только раздражает Россию, в то время как американским властям следовало бы поддерживать дружеские отношения с Москвой. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

По словам собеседника издания, Трамп неоднократно обсуждал с ним вопрос Украины и выражал свое недовольство политикой США в отношении данной страны. «Позиция президента, по сути, состоит в том, что мы должны признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, а до Украины никому нет дела», – сказал источник.

Именно поэтому администрация США «держит на расстоянии» президента Украины Владимира Зеленского с момента его избрания, отмечает WP. Например, по данным издания, Трамп не хочет принимать Зеленского в Белом доме. Президенты могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Технологии
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В Рязанской области упал вертолетный беспилотник

Ведомости
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Беспилотник центра научно-технических услуг «Динамика» упал в Рязанской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Романцево около 8.30 мск. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным «РИА Новости», это был беспилотный летательный аппарат вертолетного типа «К2». Причины случившегося выясняются.

Центр «Динамика», согласно информации на его сайте, специализируется на исследованиях и разработках в области технологий моделирования авиационных комплексов и обучения. Компания создает авиатренажеры для подготовки летчиков.

С 2013 г. «Динамика» начала инвестировать в технологии беспилотной авиации.

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Политика
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Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде

Ведомости
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Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление суда. По данным агентства, уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК) в отношении Габышева было возбуждено 12 сентября. В период с 13 по 20 сентября шаман находился в розыске, он был доставлен к следователю 20 сентября.

Поводом для возбуждения дела стали высказывания Габышева, сделанные им в период с 6 марта по 22 мая, говорится в документе, который цитирует «Интерфакс». Психолого-лингвистическая экспертиза выявила в словах шамана «публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента России».

Габышев, называющий себя шаманом, в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». С начала похода он прошел около 3000 км из 8000. В общей сложности путешествие должно было продлиться два года.

В ночь на 19 сентября сотрудники силовых структур в масках и с оружием задержали Габышева на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Республиканское управление МВД сообщило, что шаман находится в розыске за совершение преступления в Якутии. Габышева направили в республиканский психоневрологический диспансер на экспертизу.

Бизнес
Новости

США освободили от торговых пошлин более 400 товаров из Китая

Ведомости
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Власти США временно отменили торговые пошлины, введенные в 2018 г., в отношении около 400 товаров китайского производства. Об этом говорится на сайте Федерального реестра США (журнал документов правительства США).

Отмена пошлин коснулась 437 видов китайских товаров, среди них продукция для животных, пластиковые трубочки, игрушки для рождественских елок и проч. Некоторые из товаров можно купить только у китайских производителей, именно поэтому пошлины в отношении них были отменены, отмечается в документе.

Для 38 товаров из списка временная отмена будет действовать до 7 августа 2020 г., для остальной продукции – в течение года.

В начале сентября Белый дом ввел 15%-ные пошлины на товары из Китая. Их импорт в 2018 г. составил $111 млрд. Китай ввел ответные пошлины, в том числе на сырую нефть. 12 сентября США отложили повышение пошлин на китайские товары с 1 на 15 октября, заявлял президент США Дональд Трамп. Вашингтон собирался увеличить пошлины с 25 до 30% на китайские товары на сумму $250 млрд. Дата повышения пошлин перенесена по просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ в связи с празднованием 1 октября в стране 70-летия с момента образования КНР.

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Стиль жизни
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Российскую теннисистку дисквалифицировали за попытку продать место на турнире

Ведомости
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Российская теннисистка Ирина Хромачева дисквалифицирована на месяц за попытку продать место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе (США), сообщила пресс-служба Tennis Integrity Unit – организации по борьбе с негативными явлениями в теннисе.

По данным организации, 24-летняя российская спортсменка предложила другой теннисистке свое место в квалификационной стадии турнира в обмен на денежное вознаграждение. О какой сумме идет речь, не уточняется. Имя спортсменки, которой Хромачева предлагала место в турнире, тоже не называется.

За нарушение россиянку отстранили на месяц и еще на два месяца условно, а также оштрафовали на $3000.

В настоящее время Хромачева является 274-й ракеткой мира. Наивысшее место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) – 89-е (февраль 2017 г.).

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Политика
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Устинов записал первое видеообращение после выхода из СИЗО

Ведомости
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Актер Павел Устинов после выхода из СИЗО записал короткое видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто его поддерживал и требовал его освобождения. «Я вышел, я на свободе, сейчас в полной безопасности, с семьей. Я благодарю всю общественность», – сказал актер. Он особенно отметил поддержку народного артиста Константина Райкина и актера Александра Паля, который, по словам Устинова, начал кампанию в его поддержку и активно ее развивал.

Мосгорсуд 20 сентября по ходатайству Генеральной прокуратуры изменил Устинову меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. В связи с этим актер был отпущен из СИЗО до вступления в силу приговора Тверского суда, который приговорил его к 3,5 года лишения свободы.

Устинов 16 сентября был признан виновным в применении опасного для здоровья насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы и приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Актер вину не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Защита обжаловала приговор Устинову, апелляция будет рассмотрена 26 сентября в Мосгорсуде.

Дело Устинова вызвало широкий резонанс, в его поддержку высказались многие артисты театра и кино, в центре Москвы проходили одиночные пикеты, а петиция с требованием освободить актера за сутки собрала более 100 000 подписей.

Театр за одного актера

Финансы
Новости

НПФ вложили более 50% пенсионных накоплений в корпоративные облигации

Ведомости
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По итогам II квартала доля корпоративных облигаций в структуре пенсионных накоплений выросла на 3,9 процентного пункта (п. п.) и составила 51,6%, говорится в обзоре ЦБ. В пенсионных резервах на долю облигаций приходится 40,8%.

Доля корпоративных облигаций выросла в том числе за счет уменьшения вложений в государственные ценные бумаги. На это мог повлиять продолжающийся рост спредов между доходностями корпоративных и государственных облигаций, указывает ЦБ.

Инвестиционный портфель пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на конец июня 2019 г. превысил 4 трлн руб. Пенсионные резервы за апрель – июнь 2019 г. выросли на 2,6%, пенсионные накопления – на 2,4%. Рост пенсионных накоплений в НПФ связан с результатами инвестирования: средневзвешенная доходность у них за полугодие составила 10,4% по сравнению с 8,4% у ВЭБа, указывает ЦБ.

Рост пенсионных накоплений НПФ все больше становится зависим от доходности инвестиционных портфелей. Число участников добровольных пенсионных программ за квартал не изменилось и составило 6,2 млн человек. Выплаты пенсий в рамках негосударственного пенсионного обеспечения во II квартале выросли на 8,6% год к году и достигли 34,7 млрд руб. При этом число участников, получающих пенсию, увеличилось только на 3,6% за год и составило 1,5 млн человек, то есть большая часть роста объема выплат связана с увеличением среднего размера пенсии, которое сопоставимо с инфляцией, указывает ЦБ.

Бизнес
Новости

«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Ведомости
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«Краснодар» расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым по взаимному согласию сторон, говорится на официальном сайте футбольного клуба. «Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся», – говорится в сообщении. На сайте клуба также появилось видео с игрой Мамаева на поле. Помимо неприятных моментов в памяти болельщиков останутся и «эти моменты», отметили в клубе, добавив, что в будущем «Краснодар» не собирается комментировать расторжение контракта с Мамаевым.

Срок действия контракта «Краснодара» с Мамаевым заканчивался в конце года. Ранее «Краснодар» подал заявление в Российский футбольный союз о расторжении договора с ним.

17 сентября Мамаев и футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин вышли из колонии по УДО. Они были арестованы в октябре прошлого года из-за участия в двух драках в центре столицы. В мае этого года суд приговорил их к реальным срокам заключения: Кокорин был приговорен к полутора годам колонии, а Мамаев – к году и пяти месяцам колонии.

В конце июня истек срок действия контракта Кокорина с «Зенитом». 17 сентября футбольный клуб заключил с ним новый контракт.

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