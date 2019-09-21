Росгвардия сообщила о задержании сторонников «Исламского государства» в Югре

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Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию

Рынок косметики и парфюмерии в России падает второй год подряд, свидетельствуют данные исследовательской компании GfK, которые приводит РБК. Согласно исследованию, за год с июля 2018 г. по июнь 2019 продажи снизились по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 1,6% в натуральном выражении и на 2,1% – в денежном.

При этом за прошедший год оборот у сетевых парфюмерных магазинов и дрогери (магазины с косметикой, бытовой химией, парфюмерией, средствами гигиены и хозтоварами) упал на 7%, подсчитали аналитики. Сети пытаются удержать покупателей за счет промоакций и от этого теряют в деньгах. При этом на частоту покупок такие акции не влияют, показало исследование: за год продажи в сетевых магазинах сократились на 1% в натуральном выражении.

Дискаунтеры же, наоборот, нарастили продажи на 17% в денежном выражении и на 11% в натуральном. Через них продается более 14% всей парфюмерии и косметики.

Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию. Продажи средств для волос стагнируют. Вторая по продажам в денежном выражении категория – парфюмерия – упала. За последний год россияне купили на 12% меньше упаковок духов и другой парфюмерии. В денежном выражении продажи снизились на 13%.

Продажи декоративной косметики сократились за год на 6% в натуральном выражении и на 8% – в денежном. Наиболее значительно упали продажи лака для ногтей – на 16 и 15% соответственно.

В то же время потребители стали больше интересоваться средствами по уходу за лицом, выяснили аналитики. На эту категорию в прошедшем году пришлось почти 13% всех расходов на косметику и парфюмерию: продажи выросли на 10% в натуральном выражении и на 3% в денежном. Особым спросом пользовались маски для лица, продажи которых подскочили на 33% в рублях.