Умер экс-мэр Новокуйбышевска, доставленный в больницу с ранением

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Теннисист Медведев подписал спонсорский контракт с первой российской компанией

Группа «Тинькофф» подписала спонсорский контракт с первой ракеткой России и четвертой ракеткой мира Даниилом Медведевым, сообщили в пресс-службе компании. Медведев стал послом бренда «Тинькофф», он будет участвовать в рекламных и маркетинговых кампаниях и мероприятиях.

Это первая российская компания, с которой сотрудничает спортсмен. Он будет участвовать в продвижении линейки финансовых и лайфстайл-услуг, мобильной связи и других продуктов бренда на территории России. Реклама с участием теннисиста появится на телевидении, в интернете, в прессе и на наружных носителях, рассказали в пресс-службе. Спортсмен заявил, что уверен в успехе сотрудничества.

С 2012 по 2016 г. группа «Тинькофф» спонсировала профессиональную велокоманду «Тинькофф». Героем рекламного ролика стал гонщик команды, трехкратный чемпион мира и семикратный обладатель зеленой майки лучшего спринтера «Тур де Франс» Петер Саган. В октябре 2017 г. послом и официальным лицом «Тинькофф банка» стал телеведущий Иван Ургант.

Даниил Медведев родился в 1996 г. в Москве, сейчас живет во Франции. Он первый россиянин за последние 14 лет, который дошел до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде. В 2019 г. выиграл в 54 матчах из 71. В сентябре 2019 г. победил на турнире St. Petersburg Open, прервав 15-летнюю серию без побед России.