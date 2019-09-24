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Минкультуры рассказало о коллапсе в «Царском селе» из-за китайских туристов

В Министерство культуры России поступают массовые жалобы на коллапс в музее-заповеднике «Царское село» из-за наплыва китайских туристов. Об этом сообщила статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова, передает «Интерфакс».

По ее словам, российские туристы «не могу попасть [в музей], потому что проходят китайские группы». «У нас красный уровень опасности в “Царском селе” для российских туристов», – отметила она.

Размер музея не позволяет увеличить нагрузку, а интерес к «Царскому селу» будет только расти, подчеркнула Манилова. Соответственно, констатировала она, надо вводить регуляторы: российские граждане должны иметь доступ к объектам культурного наследия. «Иначе мы одной рукой делаем нацпроект “Культура”, а второй делаем все против», – заключила чиновница.

Манилова поручила директору департамента музеев Минкультуры Владиславу Кононову подготовить предложения совместно со специалистами из туризма. Она пояснила, что для зарубежных граждан нужно ввести определенные дни посещения.

В «Царском селе» в 2020 г. планируется ввести электронную систему продажи билетов по паспортам, сообщила в свою очередь директор музея Ольга Таратынова. Посетители смогут приезжать к определенному времени и не стоять в очереди, отметила она. Это «единственный выход», подчеркнула директор, добавив, что сейчас ожидание в очереди за билетами в музей составляет четыре часа.

«Царское село» – музей-заповедник в городе Пушкине (Санкт-Петербург). В него входят, в частности, Екатерининский парк и Екатерининский дворец. На сайте «Царского села» сообщается, что в период с мая по сентябрь время ожидания в очереди на вход во дворец может превышать четыре часа. Продажа билетов на посещение дворца проходит с 12:00 до 18:00.