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«Коммерсантъ» сообщил о письме Путина лидерам НАТО с предложением по ракетам

Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Путин пишет, что Россия не собирается размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться США. При этом Россия призвала американцев и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, но встречной заинтересованности не встретила. «Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — отмечается в документе, который цитирует издание.

Письмо было направлено лидерам стран и объединений, сообщил изданию дипломат из страны НАТО, приехавший на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк. Письмо получила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По данным газеты, письмо было отправлено во все страны НАТО, а также в государства, которые не входят в объединение — в частности, в Китай.

Договор о РСМД между СССР и США, вступивший в силу 1 июня 1988 г., предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. В начале февраля 2019 г. президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия договора из-за нарушений со стороны России. Москва отвергла обвинения и также заявила о приостановке договора.