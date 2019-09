«Коммерсантъ» сообщил о письме Путина лидерам НАТО с предложением по ракетам

Политика

Новости

СМИ: конгресс США может начать формальную процедуру импичмента Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начнет формальное расследование для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа, пишут The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times со ссылкой на представителей демократической партии, говоривших на условиях анонимности.

Издания указывают, что демократы собираются создать специальный комитет палаты представителей, который будет заниматься процедурой импичмента. В течение дня вопрос будет обсуждаться Пелоси с членами партии. Позже во вторник, 24 сентября, Пелоси должна провести заседание демократической фракции палаты представителей и озвучить позицию по импичменту. После этого планируется сделать официальное заявление. По данным Wall Street Journal, заявление будет сделано в 17.00 по местному времени, то есть около 00.00 мск.

В США разгорелся скандал из-за телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. The Wall Street Journal писала, что во время него американский лидер призывал украинского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии.

Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Теперь адвокат Трампа намерен выяснить, влияли ли деловые интересы Хантера Байдена на политику его отца на Украине. Трамп в ответ на критику пообещал в среду опубликовать полную расшифровку разговора с Зеленским, чтобы развеять все сомнения.