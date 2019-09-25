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Пять человек попали в больницу после жесткой посадки самолета Azur Air в Барнауле

В результате аварийной посадки Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула пострадали 23 человека, пятерым из которых потребовалась госпитализация. Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. Это же сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.

Как сообщается на сайте управления МЧС по Алтайскому краю, жесткая посадка самолета, летевшего в Барнаул из вьетнамского города Камрань, произошла в 21.21 по местному времени (14.21 мск). У Boeing загорелась стойка шасси, отмечается в сообщении. По информации ведомства, на борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.

По данным Azur Air, которые она приводит в сообщении во «В контакте», на борту находился 331 человек. У Boeing загорелась правая стойка шасси, это произошло во время пробега по полосе. Самолет затормозил и остановился в конце ВПП, после чего экипаж начал немедленную эвакуацию пассажиров. В медицинский пункт обратились 20 человек, сообщила авиакомпания.

Источник ТАСС в экстренных службах говорил, что самолет никаких повреждений не получил: «Он совершал посадку в штатном режиме, во время полета и приземления экипаж самолета ни о каких неисправностях не сообщал». В Минтрансе региона агентству рассказали, что командир Boeing при посадке после касания полосы сообщил о возможном возгорании шасси, диспетчер объявил тревогу, после чего спасательные службы на месте происшествия ликвидировали задымление.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила «РИА Новости», что ведомство в Барнауле начало проверку произошедшего.