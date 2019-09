Пять человек попали в больницу после жесткой посадки самолета Azur Air в Барнауле

Политика

Новости

Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала расшифровку его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля этого года. Она размещена на сайте Белого дома. На документе поставлена печать «рассекречено». В нем указывается, что беседа продлилась полчаса.

Разговор ранее оказался в центре скандала. Американского лидера заподозрили в том, что во время беседы он пытался надавить на Зеленского, чтобы тот содействовал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани в запуске расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma.

23 сентября The New York Times и The Washington Post также сообщили, что Трамп в июле потребовал заморозить военную помощь в $400 млн для Украины. Как отмечала Financial Times, эти публикации вызвали новые опасения, что Трамп пытался повлиять на Зеленского. Трамп пообещал опубликовать расшифровку разговора с украинским президентом, подчеркнув, что не пытался на него надавить, а заморозку военной помощи для Украины объяснил тем, что деньги должны выделять не США, а Германия, Франция и другие страны.

Из-за скандала спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 25 сентября выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента Трампа. Она отметила, что поведение президента США во время разговора с Зеленским – это нарушение конституционных обязанностей главы американского государства.

Во время разговора, как свидетельствует расшифровка, Зеленский сообщил, что его помощник разговаривал с Джулиани. «Мы очень надеемся, что мистер Джулиани сможет прилететь на Украину и мы встретимся», – отметил украинский президент. Трамп в этой связи упоминает Байдена и его сына. «Про сына Байдена много говорят. Говорят, что Байден [старший] остановил расследование, и многие хотели бы выяснить, что это было. <...> Байден хвастался тем, что он остановил расследование», – подчеркнул президент США. Зеленский в свою очередь сказал, что генпрокурором Украины будет назначен «на 100% его кандидат». «Он или она изучит ситуацию и конкретно компанию, которую вы упомянули», – отметил украинский президент.

Как пишет УНИАН, на Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму более $33 млн при сделке, в которую была вовлечена Burisma. Байден ранее заявлял, что содействовал отставке генпрокурора Украины Виктора Шокина.