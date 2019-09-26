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Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о короткой беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым »на полях» 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает «Интерфакс». По словам украинского президента, беседа была посвящена двусторонним отношениям.

«Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что они (Россия) очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе, и поздравил меня с обменом (заключенными)», — уточнил он на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины отметил, что согласился с желанием Лаврова. «Это наша страна, это наша земля, если вы (Россия) готовы, хорошо, давайте закончим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей», — пересказал украинский президент свой ответ российскому министру. Зеленский добавил, что беседа была короткой и состоялась, пока политики стояли в очереди.

О коротком разговоре между Зеленским и Лавровым накануне, 25 сентября, рассказал дипломатический источник «Интерфакса». Источник агентства в Офисе президента Украины уточнил, что стороны обсудили подготовку встречи в «нормандском формате».