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После жесткой посадки самолета Azur Air в Барнауле возбуждено уголовное дело

Западно-Сибирское управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после аварийной посадки Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула, в результате которой пострадали 56 человек, один из них в больнице. Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ), сообщили в СКР.

Инцидент произошел 25 сентября в 21.21 по местному времени (14.21 мск). Самолет летел в Барнаул из вьетнамского города Камрань. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. По данным Azur Air, на борту находился 331 человек. В МЧС сообщали, что у Boeing загорелась стойка шасси во время пробега по полосе. Самолет затормозил и остановился в конце ВПП, после чего экипаж начал немедленную эвакуацию пассажиров.

Экстренную посадку самолета сначала спутали с учениями МЧС, проходившими в городе 25 сентября, сообщал журналистам заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко. По его словам, сначала никто не поверил, что ситуация с посадкой реальная и что действительно необходимо принимать меры. Все службы сработали своевременно и эффективно, сказал он.