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Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Устинову

Московский городской суд отложил на 30 сентября рассмотрение апелляции на приговор актеру Павлу Устинову, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Судье потребовалось время, чтобы изучить видеодоказательства.

Приобщить к делу видеозапись с задержанием Устинова на несогласованном митинге в Москве попросил потерпевший сотрудник Росгвардии Александр Лягин. Защита выступила против, заявив, что видео уже есть в материалах дела. Кроме того, по словам адвокатов, источник видеозаписи, которую попросил приобщить Лягин, неизвестен — оно скачено с YouTube. Видео, которое суду предоставила защита, получено от свидетелей и очевидцев, заявили адвокаты.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. Он был признан виновным в применении опасного для здоровья насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа. Актер вину не признал. По его словам, на митинге он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Защита обжаловала приговор Устинову.

Дело актера вызвало широкий резонанс, в его поддержку высказались многие артисты театра и кино, в центре Москвы проходили одиночные пикеты, а петиция с требованием освободить Устинова за сутки собрала более 100 000 подписей.

На заседании 26 сентября прокурор заявил, что не оспаривает факт преступления, но считает приговор актеру чрезмерно жестким. По мнению прокуратуры, исправление осужденного возможно без его изоляции от общества, а суд первой инстанции не учел смягчающих обстоятельств. Адвокаты Устинова потребовали полностью оправдать их подзащитного. По мнению защиты, Тверской суд вынес незаконный и необоснованный приговор на основе противоречивых данных, которые не доказывают вины актера.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова