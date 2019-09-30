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Глава Калмыкии назвал провокацией митинг из-за назначения экс-лидера ДНР мэром Элисты

Глава Калмыкии Бату Хасиков после митинга протеста в Элисте прокомментировал назначение нового исполняющего обязанности главы администрации города Дмитрия Трапезникова. Хасиков опубликовал в Instagram видеообращение к жителям республики.

Трапезников – бывший лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Он был рекомендован Хасиковым на пост мэра Элисты и избран депутатами Элистинского городского собрания 26 сентября. РБК сообщал, что кандидатуру Трапезникова Хасикову предложил помощник российского президента Владислав Сурков. В воскресенье, 29 сентября, в Элисте прошла несогласованная акция против избрания Трапезникова. Протестующие заявляли, что новый глава администрации города не имеет никакого отношения к Калмыкии и поэтому не должен занимать этот пост.

Хасиков подчеркнул, что митинги – провокация, и призвал жителей задуматься о том, кому это выгодно. По его словам, приглашение Трапезникова в Элисту – его личное решение. Он отметил, что познакомился с Трапезниковым несколько лет назад и работал с ним, но не уточнил где. Трапезников занимал руководящие должности в сфере городского хозяйства и получил колоссальный опыт восстановления Донбасса, отметил глава Калмыкии. «По-моему, лучшую школу для антикризисного менеджера трудно придумать», – заявил Хасиков. Он призвал жителей не участвовать в митингах, а дать новому чиновнику шанс проявить себя. По его словам, Трапезников уже готовит комплексный план развития Элисты.

Хасиков добавил, что в Элисте накопилась масса проблем, требующих решения. «Коррупция, криминал, на мой взгляд, стали главным препятствием на пути развития Элисты и республики», – отметил он. По словам Хасикова, необходимо принять новый генеральный план города, обновить систему инженерных коммуникаций, решить проблему нехватки бюджетных средств. Для этого и нужны нестандартные решения, которые способен принимать бывший лидер самопровозглашенной ДНР. Хасиков добавил, что Трапезников не связан с местными кланами или криминалом, поэтому он сможет изменить сложившийся в городе уклад.

Трапезников родился 12 апреля 1981 г. в Краснодаре, но вскоре его семья переехала в Донецк. В начале 2000-х Трапезников работал в Донецке менеджером футбольного клуба «Шахтер», потом занимался бизнесом. С 2016 г. Трапезников был председателем совета министров самопровозглашенной ДНР. Он стал исполняющим обязанности главы ДНР 31 августа 2018 г. после того, как во время взрыва в Донецке погиб лидер самопровозглашенной республики Александр Захарченко. Через неделю Трапезникова сменил Денис Пушилин, который до сих пор занимает этот пост.