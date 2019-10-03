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«Коммерсантъ» узнал подробности допроса командира сгоревшего SSJ100

Следственный комитет 2 октября предъявил обвинение Денису Евдокимову – командиру самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сгоревшего в «Шереметьево». Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекших по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 263 УК). Пилот вину не признал и на допросе озвучил свою версию случившегося, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в обвинении сказано, что самолет садился с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей и с большим углом атаки. Именно это, по версии следствия, привело к так называемому козлению – подпрыгиванию самолета от ударов о взлетно-посадочную полосу. После очередного прыжка стойки шасси подломились, а из топливных баков произошла утечка керосина, который загорелся. Большинство пассажиров погибли от термических ожогов, установила экспертиза.

Родственники погибших и выжившие члены экипажа признаны следствием потерпевшими, отмечает издание. Ожидается, что они в ближайшее время заявят исковые требования к Евдокимову.

Командир воздушного судна вину не признал. По его словам, SSJ100 при посадке вел себя «некорректно» – не слушался бортовой ручки управления. Массовую гибель пассажиров Евдокимов объяснил тем, что кто-то в панике открыл заднюю дверь в салоне: это привело к образованию воздушного потока, который раздул пламя. Пилот утверждает, что корпус самолета долго мог выдерживать большую температуру, если бы не ошибка с дверью.

Защита Евдокимова просит провести дополнительную экспертизу узлов крепления шасси, которые вместо того, чтобы безопасно подломиться или отлететь от ударов, пробили топливные баки. Также адвокаты настаивают на новой проверке материалов салона на горючесть и исправности электродистанционных систем управления самолетом.

Самолет SSJ100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Он трижды ударился о полосу и загорелся. В результате погиб 41 человек, еще 10 пострадали. Всего на борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»