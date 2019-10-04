Россия предложила перенести из США сессии первого комитета Генассамблеи ООН

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Правительство передало «Транснефти» контроль над пунктами приема нефти

Правительство одобрило передачу «Транснефти» операционного контроля над пунктами приема нефти, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя вице-премьера Дмитрия Козака. Решение было принято на совещании у Козака по вопросам качества нефти в системе нефтепроводов «Транснефти», уточнил представитель вице-премьера Илья Джус. По его словам, это решение урегулирует разногласия участников рынка.

По информации источников «Коммерсанта», знакомых с итогами совещания, «Транснефти» передадут контроль даже над не принадлежащими госкомпании пунктами приема нефти. Монополия несет ответственность за качество сырья, а следовательно, должна иметь возможность отслеживать процесс поступления нефти в систему, пояснил один из них. Предложение «Роснефти» о привлечении независимых сюрвейеров для проверки качества нефти в точках сдачи нефти и на выходе из системы было отвергнуто, добавил он. По слова источников, правительство также согласилось снизить норматив по содержанию хлорорганики (ХОС) в нефти до 2,2–2,5 ppm (миллионной доли), однако для этого необходимо будет скорректировать технические регламенты ЕАЭС.

«Транснефть» официально не комментирует эту информацию. Ранее компания сообщила, что по итогам восьми месяцев этого года «Роснефть» регулярно сдавала в трубопроводную систему сырье с содержанием ХОС более 1 ppm. В отдельных регионах компания сдавала нефть в систему с содержанием ХОС до 4 ppm, что «превышает уровень, приписываемый добычи «Роснефти» в 1 ppm и находится на пределе нормативных значений – до 6 ppm», отмечала «Транснефть».

В апреле Белоруссия сообщила о поставках по российскому трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти на Мозырский НПЗ. Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Белоруссия и другие страны, получавшие сырье по трубопроводу, приостановили прокачку нефти. Всего в нефтепроводе «Дружба» было загрязнено 3 млн т нефти, утверждал ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» называла другу цифру – 5 млн т нефти. Позже «Транснефть» попросила правительство передать ей контроль над пунктами сдачи нефти. «Роснефть» выступила против этого предложения. В конце августа председатель совета директоров «Роснефти» и бывший канцлер Германии Герхард Шредер предложил ужесточить норматив по содержанию ХОС до 1 ppm, а контроль за качеством сырья передать независимым специалистам.