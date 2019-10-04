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Три человека погибли в результате аварийной посадки Ан-12 на Украине

В результате аварийной посадки транспортного Ан-12 на территории Украины погибли три человека. Об этом сообщается на сайте Государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении говорится, что утром – в 7:10 мск – в ведомство поступила информация, что Ан-12 при заходе на посадку в 13,7 км от аэропорта «Львов» исчез с радара. Через 19 минут член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. Ан-12 нашли в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

На борту самолета находились восемь человек: один – человек, сопровождавший груз, который находился на борту, и еще семеро – члены экипажа. В результате падения самолета трое погибли, еще четверо пострадали.

Причиной аварийной посадки стало то, что у самолета закончилось горючее, сообщило министерство инфраструктуры Украины. По данным ведомства, Ан-12 принадлежит авиакомпании «Украина – Аэроальянс», он совершал рейс из Испании во Львов.

По информации аэропорта «Львов», Ан-12 летел в Турцию и садился на дозаправку.