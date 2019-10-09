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Депутаты Госдумы откажутся от командировок в США после допроса Юмашевой

Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены из-за допроса депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, сообщила в своем Telegram-канале советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова. Командировки планируется возобновить после того, как американские власти объяснят допрос Юмашевой и принесут извинения.

Такое отношение к представителю российской власти недопустимо, написала Кашеварова. «Задавать вопросы, допрашивать депутата Государственной думы имеют право избиратели и российские силовые ведомства», – добавила она.

Вопрос приостановки командировок депутатов в США будет рассматриваться на заседании Совета Думы 9 октября, уточнила Кашеварова в разговоре с «Интерфаксом». На Совете также будут обсуждать и частные поездки, рассказала она «Ведомостям».

Сотрудники ФБР допросили Юмашеву 6 октября, когда она прилетела в Нью-Йорк. Детали и причины допроса не раскрывались. В США депутат планировала принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс». Посольство России направило ноту протеста в госдепартамент США. В Кремле назвали неприемлемыми задержание и допрос российского депутата.