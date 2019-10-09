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Фигурант «московского дела» Подкопаев отказался от признательных показаний

Иван Подкопаев, приговоренный к трем годам колонии по делу о массовых беспорядках в Москве, отказался от данных им ранее признательных показаний. «Я изменил свою позицию, я считаю себя невиновным», — приводит ТАСС слова осужденного. По его словам, он расценивает свои действия на митинге как «самозащиту гражданских прав».

Мосгорсуд 9 октября рассматривает жалобу на приговор Подкопаеву. Заседание переносилось дважды: сначала по формальной причине, а потом из-за смены адвоката. Новый защитник 2 октября попросил у суда время на ознакомление с материалами дела, а 9 октября заявил о смене позиции его подзащитного.

Подкопаев был задержан во время несогласованной акции 27 июля в Москве. Его доставили в отделение полиции, а через два дня суд назначил ему восемь суток административного ареста. Пока Подкопаев находился в специзоляторе, в отношении него возбудили уголовное дело о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК).

Однако в итоге Подкопаеву вменили применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК). По версии следствия, на акции он распылил газовый баллончик в сторону силовиков. Подкопаев признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Тверской районный суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

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