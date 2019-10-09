Фигурант «московского дела» Подкопаев отказался от признательных показаний
Иван Подкопаев, приговоренный к трем годам колонии по делу о массовых беспорядках в Москве, отказался от данных им ранее признательных показаний. «Я изменил свою позицию, я считаю себя невиновным», — приводит ТАСС слова осужденного. По его словам, он расценивает свои действия на митинге как «самозащиту гражданских прав».
Мосгорсуд 9 октября рассматривает жалобу на приговор Подкопаеву. Заседание переносилось дважды: сначала по формальной причине, а потом из-за смены адвоката. Новый защитник 2 октября попросил у суда время на ознакомление с материалами дела, а 9 октября заявил о смене позиции его подзащитного.
Подкопаев был задержан во время несогласованной акции 27 июля в Москве. Его доставили в отделение полиции, а через два дня суд назначил ему восемь суток административного ареста. Пока Подкопаев находился в специзоляторе, в отношении него возбудили уголовное дело о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК).
Однако в итоге Подкопаеву вменили применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК). По версии следствия, на акции он распылил газовый баллончик в сторону силовиков. Подкопаев признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Тверской районный суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.
Прямая речь. Актеры вступились за фигурантов «московского дела»
По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и «причинил ему физическую боль».
Свою вину отрицает. Расследование по делу Раджабова еще продолжается, он находится в СИЗО.
Котов осужден на четыре года за неоднократные нарушения правил проведения публичных мероприятий ("дадинская" статья). Свою вину отрицает, его защита обжаловала приговор.
Осужден на три с половиной года колонии.
Свою вину отрицает, его защита обжаловала приговор.
Подкопаев осужден на три года колонии за то, что распылил перцовый баллончик в сторону сотрудников Росгвардии.
Вину признал, его дело рассматривалось в особом порядке.
Обвиняется в экстремизме, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Переведен из СИЗО под домашний арест.
Вину не признает.
Синица осужден на пять лет за возбуждение ненависти или вражды в отношении группы лиц.
Признал факт размещения твита, но вину отрицает, его защита обжаловала приговор.
Обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.
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Вину отрицает, его защита обжаловала приговор.
Обвиняется в том, что двумя руками толкнул в грудь полицейского.
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Обвиняется в участии в массовых беспорядках, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Вину не признал. Переведен из СИЗО под домашний арест.
Данила Беглец: "У меня двое детей: старшему два года, младшей девочке - три месяца. Жена не работает, у моей мамы больное сердце...Адвокат и следователь сказали: если возьмешь особый порядок, признаешь вину - отпустят. Я поверил и во всем признался. И оказывается, у меня УДО не будет. Так что два года я просижу просто так. Это абсурд. Мне надо вернуться к семье".
Осужден на два года.
Вину признал, его дело рассматривалось в особом порядке.