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Песков назвал «криминальным чтивом» статью NYT о секретной части ГРУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «криминальным чтивом» публикацию газеты The New York Times (NYT) о спецподразделении ГРУ, причастном к кампании по «дестабилизации Европы». В разговоре с «Ъ FM» Песков сообщил, что Кремль в этом не заинтересован.

«Никоим образом. Подобные публикации, скажем так, из разряда криминального чтива, pulp fiction по-английски», – сказал Песков.

9 сентября The New York Times (NYT), ссылаясь на источники в западных органах безопасности, сообщила, что к попытке госпереворота в Черногории, отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также «кампании по дестабилизации» в Молдавии причастно одно и то же элитное подразделение ГРУ – 29155. Бывший сотрудник спецслужб и человек, близкий к спецслужбам, сообщили «Ведомостям», что указанная в статье воинская часть является обычными учебными курсами разведки. Она расположена в московском районе Измайлово.