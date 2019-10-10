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«Коммерсантъ»: власти отсудили у контрактника 25,4 млн рублей за поломку военной техники

Ведомости
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Нальчикский гарнизонный суд взыскал 25,4 млн руб. с военнослужащего артиллерийской бригады Никиты Проскурина, признав его виновным в повреждении военного имущества по неосторожности (ст. 347 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия и суда.

Речь идет о самоходной артиллерийской установке 2С7 «Пион». В марте 2019 г. на нерегулируемом круге при выезде из Магаса в Ингушетии она опрокинулась на проезжую часть из-за слабого крепления в полуприцепе седельного тягача. По версии следствия, Проскурин закрепил пушку только с передней части полуприцепа, а сзади просто стянул цепь под ковшом. На перекрестке Проскурин резко затормозил, цепь оборвалась и пушка опрокинулась на проезжую часть. Экспертиза показала, что «Пион» не подлежит восстановлению. В суде посчитали, что Проскурин нарушил правила крепления и транспортировки пушки и мог предвидеть возможные последствия при «необходимой внимательности».

Суд учел, что у военнослужащего есть малолетние дети, неработающая супруга и пожилая мать, за которой нужен уход, а также его боевые заслуги, ему назначили штраф на сумму 10 тыс. руб. Также удовлетворен гражданский иск Минобороны. В счет возмещения ущерба суд постановил обратить для взыскания иска автомобиль Проскурина. Военнослужащий свою вину признал, но просил оставить гражданский иск Минобороны без рассмотрения.

В июне 2019 г. Ставропольский гарнизонный суд рассматривал аналогичное дело в отношении военнослужащего Романа Еланского, отмечает «Коммерсантъ». В январе 2017 г. Еланский допустил опрокидывание боевой машины «Панцирь-С». Сумма ущерба составила более 17,4 млн руб. Суд взыскал с него штраф 40 000 руб. и еще 1400 руб. судебной пошлины, отмечает издание.

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Apple удалила приложение, позволяющие протестующим в Гонконге следить за полицией

Ведомости
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Apple удалила приложение HKmap.live, которое позволяло протестующим в Гонконге следить за передвижениями полиции, передает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Приложение использовалось таким образом, что ставило под угрозу жизни сотрудников правоохранительных органов и жителей Гонконга, объяснила свое решение Apple. Например, преступники использовали его, чтобы найти районы, в которых нет полиции, и совершали там нападения.

HKmap.live позволяет отмечать на карте препятствия движению, например закрытые дороги или машины пожарных, но протестующие использовали его для отслеживания отрядов полиции. Каплями воды они отмечали водометы, динозаврами – отряды спецназа, поскольку такое прозвище им дали местные жители. Власти Китая раскритиковали Apple за то, что она одобрила это приложение.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне из-за законопроекта об экстрадиции в материковую часть Китая. Власти отозвали законопроект лишь в сентябре, но у демонстрантов к этому времени появились новые требования — немедленное ввести подлинное всеобщее избирательное право, освободить всех задержанных во время акций и расследовать жестокие действия полиции.

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МВД предложило наказывать родителей за курение детей

Ведомости
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МВД предложило ввести административную ответственность родителей или других законных представителей за курение их несовершеннолетних детей. Об этом говорится в опубликованном на сайте МВД протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября.

Глава МВД Владимир Колокольцев поручил направить в Минюст обращение о внесении этой нормы в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), говорится в документе. Каким будет наказание, в нем не уточняется.

Новый КоАП разрабатывается по поручению премьера Дмитрия Медведева, в июне правительство представило его концепцию. Глава аппарата правительства Константин Чуйченко говорил, что новый КоАП должен будет вступить в силу с 1 января 2021 г.

В 2009 и 2014 гг. в Госдуму вносились законопроекты о штрафах для родителей за курение их детей, напоминает ТАСС. Однако обе инициативы не получили поддержки правительства и были отозваны автором или отклонены Госдумой.

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Работу оппозиционных губернаторов оценят по инициативе администрации президента

Ведомости
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К годовщине избрания оппозиционных губернаторов 2018 г. будет обнародована серия экспертных докладов, в которых разбираются их промахи. Первый такой материал («Год губернаторов-оппозиционеров») касается губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, будет презентован первым, сказал один из собеседников «Ведомостей», близких к администрации президента. АП – один из инициаторов этих докладов, сказали два собеседника, близких к администрации.

Сипягин год находился в конфликте «со всей региональной элитой – с большинством «Единой России» в законодательном собрании и с мэрией областной столицы», говорится в посвященном ему докладе. Разногласия заксобрания и Сипягина привели к тому, что депутаты изначально блокируют губернатору назначение заместителей: они уже год как работают в статусе исполняющих обязанности. Обвиняют Сипягина также в том, что часть его замов – варяги.

Близкий к АП собеседник «Ведомостей» отрицает причастность внутриполитического блока администрации к заказу доклада.

В прошлом году Сипягин – депутат заксобрания от ЛДПР – победил во втором туре губернатора-единоросса Светлану Орлову. Он получил 57% голосов против 37,5% у Орловой (стала аудитором Счетной палаты). Тогда же во втором туре депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал выиграл у Вячеслава Шпорта на выборах губернатора Хабаровского края. 23 октября кандидат КПРФ Валентин Коновалов был избран главой Хакасии. У губернаторов, избранных от оппозиционных партий, больше сложностей, чем у кандидатов из партии власти, писал «Коммерсантъ».

Политолог Евгений Минченко сказал «Ведомостям», что знаком с докладом, в нем обозначены ключевые проблемы, к примеру, «разрыв коммуникаций с федеральными властями, заксобранием». По его словам, подготовка такого доклада – это «важный момент, чтобы показать, лучше стало или не стало». Негатив в отношении оппозиционных губернаторов может стать аргументом в ходе следующего электорального цикла, поясняет Минченко.

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Политика
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Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников. По данным агентства, условия договора были согласованы ранее в этом году, однако затем переговоры были прерваны.

Агентство отмечает, что Белый дом надеется после заключения такого соглашения продолжить переговоры с Китаем по вопросам интеллектуальной собственности и принудительной передачи технологий.

Переговоры между Пекином и Вашингтоном должны пройти 10 и 11 октября. При этом если сторонам не удастся согласовать взаимные уступки, 15 октября произойдет очередное повышение пошлин США на китайские товары объемом $250 млрд в год до 30% с 25%.

Торговая война между США и Китаем идет с прошлого года. Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары, Китай в ответ также вводил пошлины. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

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Бизнес
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ФАС выступила против предоставления льгот для рыбопромышленников

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскритиковала предложенные Минсельхозом льготы для рыбопромышленных предприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо заместителя руководителя службы Рачика Петросяна. Льготы предлагались в проекте доклада по доработке порядка взимания сборов и единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) для рыбопромышленников.

Ранее Минсельхоз разработал проект поправок в Налоговый кодекс, касавшихся совершенствования налогообложения в рыбной отрасли. Их основной целью было повышение ставок за пользование биоресурсами с 1 января 2020 г. Однако документ не прошел процедуру оценки регулирующего воздействия. Его было решено доработать.

Согласно новому расчету, доходы бюджета от пересмотра порядка сборов для отрасли могут увеличиться на 20 млрд руб., а с учетом возможных льгот – минимум на 10 млрд руб. в год. При этом Минсельхоз предлагал установить пятилетний переходный период перед изменением ставок, а также сохранить льготы по уплате сборов за пользование водными биоресурсами в 15% для градообразующих предприятий, артелей и колхозов. В ФАС считают, что для уплаты 15% ставки сбора компании должны будут взять на себя обязательства по переработке рыбы на территории прибрежного региона. Также служба считает переходный период перед установкой новых ставок нецелесообразным, пишет газета.

По оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), отказ от согласованного варианта поправок приведет к росту общей налоговой нагрузки на отрасль на 20% вместо изначально планируемых 15%.

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Политика
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Руководитель центра им. Блохина пообещал уволить более 30 сотрудников

Ведомости
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Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина могут быть сокращены из-за финансовых проблем, заявил в интервью «Известиям» директор учреждения Иван Стилиди.

«Пострадают в первую очередь возрастные сотрудники, которые были нашими наставниками», – отметил он. По его словам, по согласию сотрудника возможен перевод на полставки. Он пояснил, что под сокращение попадут более 30 сотрудников.

Профсоюз медработников «Альянс врачей» 30 сентября опубликовал обращение детских онкологов из Центра им. Блохина. Врачи утверждали, что вместо решения проблем новое руководство центра «терроризирует коллектив». Они жаловались на понижение зарплат, хамство, и требовали провести аудит строительства новых корпусов центра. Многие врачи написали заявления об увольнении в знак протеста против действий нового руководителя центра Светланы Варфоломеева. По словам врачей, также вопрос об увольнении рассматривают медсестры.

Руководство центра обвинило возмутившихся новыми порядками врачей в нарушении врачебной этики. К такому же выводу пришла комиссия Минздрава. Варфоломеева в июне 2019 г. возглавила НИИ детской онкологии и гематологии (входит в Центр им. Блохина). Стилиди ранее утверждал, что поддерживает действия Варфоломеевой. По его мнению, конфликт разгорелся, поскольку некоторые врачи «имели личные амбиции» занять ее должность.

После обвинения в нарушении этики заместитель директора НИИ онкологии и гематологии Георгий Менткевич и другие врачи рассказали, что родителям детей, проходящих лечение в центре, пригрозили выпиской, если они будут заявлять о своей поддержке увольняющихся врачей. Центр им. Блохина опроверг эту информацию и заверил, что все пациенты получают необходимое лечение.

Политика
Новости

Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране

Ведомости
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Посольство России в Иране в своем Twitter сообщило об освобождении задержанной властями страны российской журналистки Юлии Юзик. По данным посольства, журналистка смогла вылететь в Москву, она чувствует себя нормально. «Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву», – говорится в сообщении.

Юзик была задержана в Тегеране в начале октября. Она успела сообщить родственникам, что ее заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Отмечалось, что ей могло грозить по такому обвинению 10 лет тюрьмы. МИД России вызвал посла Ирана после задержания Юзик, российские дипломаты в Тегеране активно взаимодействовали с властями страны для освобождения россиянки.

Журналистка ранее несколько лет работала в Тегеране корреспондентом и 29 сентября снова приехала туда по частному приглашению. О целях визита Юзик не сообщалось. В аэропорту у нее изъяли паспорт, а позже прямо из гостиницы журналистку забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции.

Позже официальный представитель правительства Ирана сообщил, что в шпионаже Юзик не обвиняли, ее задержание было связано с проблемой с визой.

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Новости

Эрдоган ответил на угрозы Трампа разрушить экономику Турции

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа по военной операции на севере Сирии, сообщает турецкое издание Yeni Safak.

«Я рассматриваю эти слова в качестве заявлений, которые делаются для того, чтобы предотвратить напряжение в определенных кругах», – отметил Эрдоган, отвечая на вопрос об обещании Трампа разрушить экономику Турции в случае истребления курдов в Сирии. По словам Эрдогана, тот факт, что с сирийских территорий выводятся войска, демонстрирует истинные намерения США.

Трамп заявил, что «разрушит турецкую экономику», если Анкара будет проводить наступление против курдов и истреблять их. Он заявил журналистам, что последствия для Турции из-за военной операции в Сирии могут быть гораздо шире, чем только санкции. При этом сенаторы США в связи с действиями Турции предложили ввести санкции против Эрдогана и ряда турецких чиновников.

9 октября турецкая авиация начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Военные нанесли авиаудары по курдским формированиям в пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. В операции участвуют авиация и артиллерия турецких вооруженных сил, а также поддерживаемая Анкарой группировка «Сирийская национальная армия». По данным СМИ, уже есть первые жертвы военной операции. Reuters сообщило о гибели пяти мирных жителей и десятках раненых в результате турецкой бомбардировки. «Сирийские демократические силы» (SDF) также заявили о потере троих бойцов. Агентство France Press пишет, что погибли не менее 11 человек, из низ восемь – гражданские.

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Политика
Новости

Трамп заявил о планах разрушить экономику Турции за нападение на курдов в Сирии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит турецкую экономику, если Анкара будет проводить наступление против курдов, сообщает Reuters. Он заявил журналистам, что последствия для Турции из-за военной операции в Сирии могут быть «гораздо шире, чем только санкции».

Это заявление он сделал на фоне информации о начале наземной операции турецкой армии на территории Сирии. Как отмечает ТАСС, Трамп подтвердил, что США вывели свои войска из зоны военной операции. «У нас нет военнослужащих в этом районе. Мы вели переговоры с Турцией в течение трех лет, они долгие годы хотели сделать это, они воевали друг с другом столетиями», – сказал Трамп журналистам.

9 октября турецкая авиация начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Военные нанесли авиаудары по курдским формированиям в пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. В операции участвуют авиация и артиллерия турецких вооруженных сил, а также поддерживаемая Анкарой группировка «Сирийская национальная армия».

По данным информагентства SANA, армия Турции атаковала пограничный город Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка. Издание Yeni Safak подтверждает это со ссылкой на заявление минобороны Турции.

Reuters сообщило о первых жертвах военной операции. По данным агентства, силы под руководством курдов на северо-востоке Сирии заявили о гибели пяти мирных жителей и десятках раненых в результате турецкой бомбардировки. Кроме того, «Сирийские демократические силы» (SDF) также заявили о потере троих бойцов. Агентство France Press со ссылкой на правозащитников отмечает, что погибло не менее 11 человек, из низ восемь – гражданские. Официального подтверждения потерь пока нет.

Выбор редактора
Политика
Новости

Reuters сообщило о первых потерях от турецкой операции в Сирии

Ведомости
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Силы под руководством курдов на северо-востоке Сирии сообщили о гибели пяти мирных жителей и десятках раненых в результате бомбардировки Турцией пограничного района, сообщает Reuters. Сирийские демократические силы (SDF) также заявили изданию, что трое их бойцов были убиты. В свою очередь France Press со ссылкой на правозащитников указывает, что погибло не менее 11 человек, в том числе восемь гражданских лиц. Официально власти Сирии пока не подтверждают эту информацию.

Как отмечает сирийское информагентство SANA, подразделения турецкой армии начали наземную атаку на пограничный город Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка.

9 октября турецкая авиация начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Военные нанесли авиаудары по курдским формированиям в пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. В операции участвуют авиация и артиллерия турецких вооруженных сил, а также поддерживаемая Анкарой группировка «Сирийская национальная армия».

Технологии
Новости

Ассоциация американских лейблов пожаловалась на музыкальное пиратство в Telegram

Ведомости
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Ассоциация американских звукозаписывающих компаний (RIAA) направила правительству США доклад о проблемах с пиратством. Об этом издание Torrentfreak сообщило 2 октября. Первым из российских СМИ на публикацию обратила внимание Роскомсвобода.

Среди жалоб на десятки торрент-трекеров, стриминговые сервисы, пиратские музыкальные сайты и обычные магазины присутствует и жалоба на мессенджер Telegram. По информации RIAA, Telegram позволяет пользователям распространять музыкальные файлы. Отдельные Tetegram-каналы выкладывают новые альбомы музыкантов, сетуют в ассоциации.

RIAA не предъявляет претензии к Telegram, отмечается в докладе, однако правообладатели недовольны нелегальным распространением музыки. В докладе говорится, что ассоциация направила мессенджеру 18 000 запросов на удаление нелегального контента, но почти все они не были удовлетворены. Telegram перенаправлял запросы владельцам каналов, те в свою очередь не спешили их исполнять.

В сентябре «Ведомости» писали, что пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами, так как издатели и соцсеть ввели предварительную проверку при загрузке файлов. Антипиратский меморандум «В контакте» заключила с крупнейшими книжными издательствами России и их интернет-магазинами – «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», «Аудиокнига», «Литрес».

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