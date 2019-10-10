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«Коммерсантъ»: власти отсудили у контрактника 25,4 млн рублей за поломку военной техники

Нальчикский гарнизонный суд взыскал 25,4 млн руб. с военнослужащего артиллерийской бригады Никиты Проскурина, признав его виновным в повреждении военного имущества по неосторожности (ст. 347 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия и суда.

Речь идет о самоходной артиллерийской установке 2С7 «Пион». В марте 2019 г. на нерегулируемом круге при выезде из Магаса в Ингушетии она опрокинулась на проезжую часть из-за слабого крепления в полуприцепе седельного тягача. По версии следствия, Проскурин закрепил пушку только с передней части полуприцепа, а сзади просто стянул цепь под ковшом. На перекрестке Проскурин резко затормозил, цепь оборвалась и пушка опрокинулась на проезжую часть. Экспертиза показала, что «Пион» не подлежит восстановлению. В суде посчитали, что Проскурин нарушил правила крепления и транспортировки пушки и мог предвидеть возможные последствия при «необходимой внимательности».

Суд учел, что у военнослужащего есть малолетние дети, неработающая супруга и пожилая мать, за которой нужен уход, а также его боевые заслуги, ему назначили штраф на сумму 10 тыс. руб. Также удовлетворен гражданский иск Минобороны. В счет возмещения ущерба суд постановил обратить для взыскания иска автомобиль Проскурина. Военнослужащий свою вину признал, но просил оставить гражданский иск Минобороны без рассмотрения.

В июне 2019 г. Ставропольский гарнизонный суд рассматривал аналогичное дело в отношении военнослужащего Романа Еланского, отмечает «Коммерсантъ». В январе 2017 г. Еланский допустил опрокидывание боевой машины «Панцирь-С». Сумма ущерба составила более 17,4 млн руб. Суд взыскал с него штраф 40 000 руб. и еще 1400 руб. судебной пошлины, отмечает издание.