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Apple удалила приложение, позволяющие протестующим в Гонконге следить за полицией

Apple удалила приложение HKmap.live, которое позволяло протестующим в Гонконге следить за передвижениями полиции, передает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Приложение использовалось таким образом, что ставило под угрозу жизни сотрудников правоохранительных органов и жителей Гонконга, объяснила свое решение Apple. Например, преступники использовали его, чтобы найти районы, в которых нет полиции, и совершали там нападения.

HKmap.live позволяет отмечать на карте препятствия движению, например закрытые дороги или машины пожарных, но протестующие использовали его для отслеживания отрядов полиции. Каплями воды они отмечали водометы, динозаврами – отряды спецназа, поскольку такое прозвище им дали местные жители. Власти Китая раскритиковали Apple за то, что она одобрила это приложение.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне из-за законопроекта об экстрадиции в материковую часть Китая. Власти отозвали законопроект лишь в сентябре, но у демонстрантов к этому времени появились новые требования — немедленное ввести подлинное всеобщее избирательное право, освободить всех задержанных во время акций и расследовать жестокие действия полиции.