Аэропорт Екатеринбурга приостановил работу из-за аварийной посадки Ан-12

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Греф назвал минимальными потери при утечке данных клиентов Сбербанка

Сбербанк оценил последствия утечки данных 5000 клиентов как минимальные, сообщил президент банка Герман Греф. «На прошлой неделе мы пережили известный инцидент, слава Богу, что мы его пережили с минимальными потерями. И слава Богу, что мы в считанные часы сумели раскрыть то, что произошло», – сказал он (цитата по ТАСС). Греф пообещал поделиться результатами расследования со всеми участниками рынка.

Президент Сбербанка отметил, что банк создал сильную защиту от внешних угроз, но теперь столкнулся с другой проблемой – как защититься от собственных сотрудников, которые ее строили и знают все уязвимости. Для решения этой проблемы банк намерен существенно изменить систему внутренней защиты.

Греф добавил, что утечки – это, «к сожалению, в мире, наверное, самая большая проблема». «Утечки бывают даже из таких организаций, как ЦРУ», – отметил он. Бороться с ними, по его мнению, нужно сообща с участниками рынка, регулятором, сотовыми операторами и другими сторонам процесса.

На прошлой неделе стало известно об утечке в открытый доступ данных о владельцах кредитных карт Сбербанка. Продавцы базы данных заявляли, что у них есть доступ к данным 60 млн кредитных карт. Сбербанк сначала подтвердил информацию об утечке данных о 200, а затем – о 5000 клиентов. Все карты были перевыпущены. В пресс-службе банка уточняли, что информацию фактически украл 28-летний руководитель сектора в одном из подразделений кредитной организации. Его действия банк объяснил корыстными целями.

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