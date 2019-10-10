Аэропорт Екатеринбурга приостановил работу из-за аварийной посадки Ан-12
Военно-транспортный самолет АН-12 совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона. По предварительным данным, пострадавших нет. Работа аэропорта приостановлена.
Самолет приземлился в 11.19 по местному времени (9.19 мск). На борту было 20 человек. По предварительным данным, из-за неисправности экипаж с нескольких попыток не смог выпустить шасси и самолет приземлился без них на запененную полосу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили информацию об аварийной посадке, сообщает «РИА Новости». «При выполнении планового полета из Челябинской области благополучно совершил аварийную посадку самолет военно-транспортной авиации Ан-12. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет», – говорится в сообщении.