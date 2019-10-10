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Арестованному с февраля менеджеру Baring Vostok впервые разрешили позвонить семье

Следователи разрешили директору фонда Baring Vostok по инвестициям Ивану Зюзину звонить семье из СИЗО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова. Зюзин с февраля находится под арестом по делу фонда, и до этого ему разрешали только переписываться с родными.

Мельников напомнил, что у топ-менеджера фонда четверо детей, младшему из которых нет и года. «За все время пребывания в СИЗО ему ни разу не разрешали ни свиданий, ни телефонных звонков», – пояснил ответственный секретарь ОНК. Теперь Зюзин сможет звонить супруге пять раз в месяц.

Уголовное дело, фигурантами которого стали топ-менеджеры Baring Vostok, было возбуждено в феврале. Басманный суд Москвы отправил под арест Зюзина, основателя фонда Майкла Калви, партнера фонда по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, партнера инвестфонда Вагана Абгаряна, гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова, а также экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Им вменяется хищение 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Позже Калви, Кордичева, Дельпаля перевели из СИЗО под домашний арест, остальные фигуранты дела по-прежнему в следственном изоляторе. Кордичев единственный из фигурантов дал признательные показания. На заседании суда по продлению меры пресечения Калви и Дельпалю 8 октября следователь сообщил, что расследование дела может быть завершено к Новому году.