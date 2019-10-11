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Российских водителей будут проверять на хронический алкоголизм

Ведомости
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Минздрав России разработал новые правила прохождения медкомиссии для получения водительских прав, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст приказа. Новым обязательным условием допуска к вождению автомобиля станет тест на определение маркера, свидетельствующего о хроническом алкоголизме — карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Ранее подобный анализ проводился по желанию врача.

Новые правила уже утверждены приказом Минздрава России и согласован с МВД. Документ находится на регистрации в Минюсте. Согласно документу, если концентрация CDT выше 1,2%, гражданина направят в наркодиспансер, где специалисты должны будут провести с ним дополнительные тесты и выяснить, годен ли он к вождению автомобиля. 

Также документ уточняет порядок проверки граждан у нарколога. Из текста приказа следует, что будущим водителям предложат сдавать мочу для проверки на наркотики. Тест будет проводиться с помощью полосок-индикаторов, выявляющих следы опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина и других веществ. В случае подозрений в употреблении запрещенных препаратов, врачи будут дополнительно проверять претендента с помощью тестов в лаборатории, уточняет издание.

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США отказались помогать Турции в военной операции против курдов в Сирии

Ведомости
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Соединенные Штаты не будут предоставлять военную помощь Турции в период операции против курдов в Сирии, несмотря на просьбы Анкары, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя госдепартамента.

«Об этом турки просили на разных уровнях в разное время», — уточнил он. , По его словам, речь о военной помощи зашла в ходе телефонного разговора президентов США и Турции. представитель Госдепартамента пояснил, что США также «не будут противостоять вторжению в военном отношении».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Целью операции Турция называет борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Всего в первый день операции были нанесены удары по 181 объекту курдов на северо-востоке Сирии. В тот же день турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.

По данным агентства Anadolu, вооруженные силы Турции заявили о ликвидации 228 «террористов» в ходе в ходе военной операции.

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Бизнес
Новости

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

Ведомости
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В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники. Это произойдет в случае, если PDVSA допустит ожидаемый дефолт по процентному платежу на $913 млн по облигациям с погашением в 2020 г., пишет издание.

Также необходимым условием для этого газета называет невмешательство Минфина США в ситуацию и отказ ведомства отменить выданное ранее разрешение на исполнение залоговых прав в отношении Citgo.

Правительство Венесуэлы и нефтяная госкомпания PDVSA перестали платить по внешним облигациям с осени 2017 г., многие внутренние поставщики тоже давно не получают денег. Венесуэла еще обслуживает лишь облигации PDVSA с погашением в 2020 г., которые обеспечены 50,1% акций нефтеперерабатывающей компании Citgo. Другие 49,9% акций этой американской «дочки» PDVSA заложены под кредит, выданный «Роснефтью».

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Политика
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В Саратове прошел стихийный митинг из-за гибели ребенка

Ведомости
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Жители Саратова устроили стихийный митинг в гаражном массиве на ул. Высокая, где обнаружили тело девятилетней девочки, сообщают местные издания «Регион 64» и «Версия Саратов». По данным этих изданий, поиски ребенка велись с 9 октября. В этот день утром девочка ушла из квартиры на ул. Высокой, чтобы отправиться в школу, и пропала. Вечером того дня было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Несколько сотен жителей требовали от сотрудников правоохранительных органов выдать им мужчину, которого задержали по подозрению в убийстве ребенка. Издание «Версия Саратов» пишет, что для проведения следственного эксперимента его привезли на ту улицу, где нашли тело несовершеннолетней. На видео с места событий видно, что жители также выказывали недовольство работой правоохранителей и кидали предметы в машину полицейских.

Издание Baza пишет, что задержанного зовут Михаил Туватин, он — местный житель, ранее судимый. По данным издания, он сознался в убийстве девочки и сообщил следователям, что задушил ее со злости, поскольку она грубо ответила. Такое же имя подозреваемого называет местный телеканал Saratov24. По информации Baza, протестующие позже переместились к отделу полиции Кировского района Саратова. Туда стянули дополнительные силы сотрудников правопорядка. 

Информацию об обнаружении тела ребенка подтвердил ТАСС заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин. По данным РИА Новости, поисками ребенка в течение дня занимались сотрудники экстренных служб города и более 2 000 волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт». МЧС сделало смс-рассылку о розыске ребенка. В ночь на 11 октября поиски прекратили после обнаружения трупа ребенка.

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Политика
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Пресс-марафон Зеленского продлился более 14 часов

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский завершил пресс-марафон, который длился более 14 часов. За это время он ответил более чем на 500 вопросов журналистов.

«Марафон так марафон. 14 часов общения с прессой. Триста журналистов», — отметил Зеленский в Facebook.

Он признался, что устал, но благодарен журналистам и всем зрителям, которые его поддерживали. Как отмечает РБК, к концу пресс-марафона у Зеленского пропал голос. Пресс-секретарь Юлия Мендель принесла ему таблетки. Также Зеленский попросил чай, чтобы восстановить голос.

В течение марафона журналисты задавали вопросы в основном о давлении со стороны президента США  Дональда Трампа, международных отношениях, о статусе Донбасса и подписании «формулы Штайнмайера», а также о внутренней политике и кадровых назначениях.

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Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии

Ведомости
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Футболисты сборной России по футболу победили со счетом 4:0 команду Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 г. Команда Станислава Черчесова одержала шестую победу подряд.

Все голы были забиты во втором тайме: капитан команды Артем Дзюба дважды поразил ворота соперника — на 57-й и 70-й минутах. Также забили Александр Головин — на 84-й минуте и Магомед Оздоев — на 60-й минуте матча.

Игра проходила на московском стадионе «Лужники». Следующую встречу российская команда проведет 13 октября против сборной Кипра в Никосии. Если сборная России сыграет вничью или победит, то сможет досрочно получить путевку на Евро-2020.

Российская сборная во второй раз играла с шотландцами в квалификации Евро-2020. В первой игре, которая состоялась в Глазго в сентябре, волевую победу одержали гости. В составе британской команды гол забил капитан Эндрю Робертсон, ответные мячи забили Дзюба и шотландец Стивен О'Доннелл, поразивший свои ворота.

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Финансы
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Банк Англии представил 20-фунтовую полимерную банкноту

Ведомости
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Председатель Банка Англии Марк Карни представил новую банкноту номиналом 20 фунтов стерлингов, говорится в сообщении регулятора. На купюре изображен британский художник Уильям Тернер. Новые банкноты выполнены из полимерного материала и поступят в обращение 20 февраля 2020 г. Как отмечается в сообщении, благодаря современным элементам защиты новые купюры будут самыми безопасными из тех, что находятся в обращении.

Полимерные купюры служат в 2,5 раза дольше бумажных, в результате чего окружающей среде наносится меньший вред, говорится в сообщении. Бумажные 20-фунтовые банкноты будут постепенно изыматься из оборота.

Ранее британский регулятор представил полимерные банкноты номиналом 5 и 10 фунтов. Они уже используются в качестве платежного средства. В 2021 г. банк Англии собирается выпустить банкноту номиналом 50 фунтов. На ней будет изображен британский математик Алан Тьюринг.

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Политика
Новости

Минобороны Турции сообщило о 174 уничтоженных в Сирии боевиках

Ведомости
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Вооруженные силы Турции уничтожили 174 боевика во время военной операции «Источник мира» в Сирии, передает турецкое информагентство Аnadolu со ссылкой на заявление министерства национальной обороны страны.

«В рамках операции "Источник мира" были нейтрализованы еще 19 террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны". Таким образом, общее число уничтоженных террористов составляет 174», – говорится в заявлении.

Накануне, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на границе с Сирией. Турецкая авиация нанесла удары по курдским формированиям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Всего в первый день операции были нанесены удары по 181 объекту курдов на северо-востоке Сирии.

Выбор редактора
Политика
Новости

В США задержали двух связанных с личным адвокатом Трампа выходцев из СССР

Ведомости
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Двое выходцев из СССР, которые помогали личному адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани, задержаны в США из-за обвинений в нарушении правил финансирования предвыборных кампаний. Об этом сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Задержание подтвердил The Washington Post (WP) представитель прокуратуры Манхэттена.

По данным обоих изданий, речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане. WSJ опубликовал обвинительное заключение, в котором говорится, что они – выходцы с Украины и из Белоруссии соответственно, оба граждане США.

Им предъявлены обвинения по четырем пунктам, в частности в сговоре, фальсификации финансовых данных и предоставлении ложных сведений федеральной избирательной комиссии США относительно политических пожертвований. В заключении также упоминается бизнесмен по имени Андрей Кукушкин (выходец с Украины и гражданин США) и неназванный российский бизнесмен. В одном из пунктов обвинения, в частности, говорится, что Парнас, Фруман, Коррейа и Кукушкин сговорились делать от своего имени политические взносы, которые финансировались неназванным российским бизнесом.

В четверг, 11 октября, Парнас и Фруман должны предстать перед судом.

Как отмечает WSJ и WP, оба они помогали Джулиани в попытке заставить украинских чиновников провести расследование в отношении кандидата на выборах президента США в 2020 г., бывшего вице-президента Джо Байдена, а также его сына Хантера.

В конце сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. Заявление было сделано на фоне скандала вокруг июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трампа подозревают в том, что во время беседы он пытался надавить на украинского лидера для начала расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена. Во время президентства Обамы Хантер Байден устроился на работу в украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings.

Бизнес
Новости

В работе «Почты России» в Петербурге произошел сбой

Ведомости
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Отделения «Почты России» в Санкт-Петербурге не принимают и не отправляют посылки, переводы и письма. Об этом сообщила пресс-служба управления федеральной почтовой службы города и Ленинградской области, передает «Росбалт».

По ее данным, сбой вызван «технической ошибкой при установке обновления автоматизированной системы отделений, на которой завязано предоставление всех услуг». Управление пообещало устранить неполадки и восстановить работу в ближайшее время.

Все посылки и письма люди, простоявшие в очередях, получат 11 октября, отметила пресс-служба.

Читатели начали сообщать «Фонтанке» об очередях в отделениях «Почты России» около 17.30 мск, пишет это издание.

Позже пресс-служба «Почты России» сообщила «Фонтанке», что ближе к 20.00 восстановлена работа 80% отделений в Петербурге, в ближайшее время будет налажена работа и в остальных отделениях. Режим работы почты предусматривает, что в 20.00 все отделения закрываются.

Политика
Новости

МИД сообщил об обвинении трёх россиянок в убийстве в Пакистане

Ведомости
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В Пакистане возбудили уголовное дело против трех россиянок по обвинению в убийстве надзирательницы в одной из местных тюрем, говорится в сообщении российского МИДа. Речь идет о трех гражданках России, содержащихся в центральной тюрьме «Гаддани». По информации ведомства, они совершили преднамеренное убийство. «Генконсульство России в Карачи проясняет обстоятельства произошедшего», – уточняется в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщин в октябре прошлого года в городе Кветта за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы. «Вместе с находящимися с ними восемью несовершеннолетними детьми они ожидали депортации в Россию», – сообщили в МИДе.

По полученным сведениям, обвиняемые являются «фанатичными приверженцами идеологии террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ее деятельность запрещена в России). С территории Пакистана они пытались проникнуть в Афганистан для присоединения к так называемому отделению ИГ «Вилаят Хорасан» (его деятельность запрещена в России).

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Политика
Новости

Эксперты СПЧ раскритиковали приговор активисту Константину Котову

Ведомости
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Тверской суд не проделал необходимой работы по доказыванию обстоятельств преступления, вменяемого активисту Константину Котову, и проигнорировал требования, которые предъявляются к приговору, его содержанию и структуре. Об этом говорится в заключении комиссии СПЧ по научно-правовой экспертизе на приговор Котову, который 5 сентября был приговорен Тверским судом к четырем годам лишения свободы за неоднократное участие в несогласованных митингах (ст 212.1 УК).

Председатель СПЧ Михаил Федотов направил заключение адвокату Котова Марии Эйсмонт. Она говорит, что будет добиваться приобщения этого документа апелляционной инстанцией к материалам дела. Апелляционную жалобу на приговор Тверского суда, как ожидается, Мосгорсуд рассмотрит 14 октября.

Ранее Конституционный суд (КС) признал применение ст. 212.1 УК противоречащим Конституции. КС указал, что к лишению свободы можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.

Как отмечается в заключении, в приговоре не приведены конкретные данные о том, какими именно действиями Котов создавал угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, общественному порядку, общественной безопасности и иным конституционно охраняемым ценностям. Не приведены слова Котова, в которых содержится призыв к противоправным действиям.

Скандирование перечисленных полицейскими лозунгов («Допускай», «Путин вор», «Мы здесь власть» и др.) никак не может влиять на оценку действий Котова как криминальных, настаивают авторы заключения.

«Решая вопрос об уголовном наказании лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 212.1 УК, суды обязаны основываться исключительно на оценке общественной опасности и противоправности соответствующего деяния, которая не может быть поставлена в зависимость от отношения этого лица – негативного или позитивного – к принимаемым органам публичной власти решениям или проводимой ими политике», – подчеркивается в заключении.

В документе также отмечается, что Тверской суд ограничился тщательным изучением одних только свидетельств обвинения, в то время как показания свидетелей защиты в приговоре почти проигнорированы.

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