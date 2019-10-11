Российских водителей будут проверять на хронический алкоголизм
Минздрав России разработал новые правила прохождения медкомиссии для получения водительских прав, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст приказа. Новым обязательным условием допуска к вождению автомобиля станет тест на определение маркера, свидетельствующего о хроническом алкоголизме — карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Ранее подобный анализ проводился по желанию врача.
Новые правила уже утверждены приказом Минздрава России и согласован с МВД. Документ находится на регистрации в Минюсте. Согласно документу, если концентрация CDT выше 1,2%, гражданина направят в наркодиспансер, где специалисты должны будут провести с ним дополнительные тесты и выяснить, годен ли он к вождению автомобиля.
Также документ уточняет порядок проверки граждан у нарколога. Из текста приказа следует, что будущим водителям предложат сдавать мочу для проверки на наркотики. Тест будет проводиться с помощью полосок-индикаторов, выявляющих следы опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина и других веществ. В случае подозрений в употреблении запрещенных препаратов, врачи будут дополнительно проверять претендента с помощью тестов в лаборатории, уточняет издание.