Российских водителей будут проверять на хронический алкоголизм

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Эксперты СПЧ раскритиковали приговор активисту Константину Котову

Тверской суд не проделал необходимой работы по доказыванию обстоятельств преступления, вменяемого активисту Константину Котову, и проигнорировал требования, которые предъявляются к приговору, его содержанию и структуре. Об этом говорится в заключении комиссии СПЧ по научно-правовой экспертизе на приговор Котову, который 5 сентября был приговорен Тверским судом к четырем годам лишения свободы за неоднократное участие в несогласованных митингах (ст 212.1 УК).

Председатель СПЧ Михаил Федотов направил заключение адвокату Котова Марии Эйсмонт. Она говорит, что будет добиваться приобщения этого документа апелляционной инстанцией к материалам дела. Апелляционную жалобу на приговор Тверского суда, как ожидается, Мосгорсуд рассмотрит 14 октября.

Ранее Конституционный суд (КС) признал применение ст. 212.1 УК противоречащим Конституции. КС указал, что к лишению свободы можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.

Как отмечается в заключении, в приговоре не приведены конкретные данные о том, какими именно действиями Котов создавал угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, общественному порядку, общественной безопасности и иным конституционно охраняемым ценностям. Не приведены слова Котова, в которых содержится призыв к противоправным действиям.

Скандирование перечисленных полицейскими лозунгов («Допускай», «Путин вор», «Мы здесь власть» и др.) никак не может влиять на оценку действий Котова как криминальных, настаивают авторы заключения.

«Решая вопрос об уголовном наказании лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 212.1 УК, суды обязаны основываться исключительно на оценке общественной опасности и противоправности соответствующего деяния, которая не может быть поставлена в зависимость от отношения этого лица – негативного или позитивного – к принимаемым органам публичной власти решениям или проводимой ими политике», – подчеркивается в заключении.

В документе также отмечается, что Тверской суд ограничился тщательным изучением одних только свидетельств обвинения, в то время как показания свидетелей защиты в приговоре почти проигнорированы.