В Москве задержали подозреваемую в выводе за рубеж более 1 млрд рублей
Сотрудники московского управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ФСБ задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального вывода за рубеж более 1 млрд руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Преступная группа действовала с 2015 по 2018 г. Для перевода денег на счета нерезидентов они использовали поддельные платежные поручения и реквизиты подконтрольных им фиктивных фирм, операции проводились под видом исполнения внешнеторговых контрактов, рассказали в ведомстве.
В Московском регионе и в Санкт-Петербурге проведено более 20 обысков, изъяты свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-клиент», компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также более 23 млн руб. Возбуждено уголовное дело о незаконном выводе средств за границу (ст. 193.1 УК РФ), сообщили в МВД. Имя задержанной не раскрывается, ей уже предъявили обвинение, она находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы.