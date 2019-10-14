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NYT: США не успели забрать из Сирии 50 заключенных с ценными данными

США из-за начала турецкой военной операции в Сирии не успели перевести около 50 террористов «Исламского государства» (запрещена в России) из тюрем, охраняемых курдами. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Издание поясняет, что заключенные, обладающие ценной информацией, находились под охраной сил коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).

Собеседники газеты уточнили, что несколько сотен боевиков, воспользовавшись паникой, совершили побег из центра временного содержания в том же районе Сирии. Еще 700 членов семей террористов также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц на севере страны. В публикации перечислены тюрьмы и центры временного содержания в городах Айн-Иса, Кобани, Хасеке и Камышлы. Всего в них было около 11 000 человек, среди которых 9000 сирийцев и иракцев, а также 2000 заключенных родом из около 50 стран, власти которых отказались их репатриировать.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон вывез из Сирии двух особо опасных боевиков, известных как Beatles («Битлз»). Речь идет о британцах Александе Коти и аш-Шафи Эльшейхе. Им приписывают расправы над десятками пленников, в том числе над американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом.

9 октября Турция объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Цель операции — создать там буферную зону, которая станет защитным поясом для турецкой границы, объясняли турецкие власти. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Позже американские власти сообщили, что Турция, вероятно, намерена расширить наступление дальше, чем планировалось изначально. В связи с этим США решили эвакуировать из Сирии 1000 военных. Reuters позже уточнило, что курды договорились с властями Сирии о размещении сирийских военных вдоль границы с Турцией, чтобы помешать турецкой операции.