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Судья Конституционного суда раскритиковал систему высшего образования в России

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Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский в «особом мнении» по одному из решений КС раскритиковал систему высшего образования в России. «Особым мнением» называют заявление, в котором член судейской коллегии может высказать личную позицию по рассмотренному делу. На документ обратила внимание газета «Коммерсантъ». 

Арановский заявил о недоверии к дипломам российских вузов и упрекнул ректоров вузов в отказе от «самоуправления и академической свободы». В результате ректоры сегодня «обслуживают систему, которая выдает разрешения на профессию»Судья добавил, что в системе образования «столько динамики, что нельзя рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта». По его мнению, «бессчетные средства», потраченные на реформы в этой сфере, стоило направить «на достойную оплату преподавательского труда». 

На мысли о системе образования в стране Арановского натолкнула жалоба, поданная в КС бывшим бизнесменом Михаилом Чайковским. В 2015 г. мужчина обратился в воронежский центр занятости населения за помощью в трудоустройстве. Но чиновники отказались признать его безработным и назначить пособие: мужчина принес паспорт и трудовую книжку, а центр занятости потребовал справку «о среднем заработке с последнего места работы» и «документ, удостоверяющий квалификацию».

Требования центра Чайковский успешно оспорил в судебном порядке. В 2015 г. КС согласился, что в случае «длительного перерыва в трудовой деятельности» гражданин может быть признан безработным и без справки «с последнего места работы». На прошлой неделе КС снова поддержал Чайковского. Суд уточнил, что отсутствие диплома или других «документов о квалификации» не должно ограничивать «право граждан на защиту от безработицы».

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NYT: США не успели забрать из Сирии 50 заключенных с ценными данными

Ведомости
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США из-за начала турецкой военной операции в Сирии не успели перевести около 50 террористов «Исламского государства» (запрещена в России) из тюрем, охраняемых курдами. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Издание поясняет, что заключенные, обладающие ценной информацией, находились под охраной сил коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).

Собеседники газеты уточнили, что несколько сотен боевиков, воспользовавшись паникой, совершили побег из центра временного содержания в том же районе Сирии. Еще 700 членов семей террористов также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц на севере страны. В публикации перечислены тюрьмы и центры временного содержания в городах Айн-Иса, Кобани, Хасеке и Камышлы. Всего в них было около 11 000 человек, среди которых 9000 сирийцев и иракцев, а также 2000 заключенных родом из около 50 стран, власти которых отказались их репатриировать. 

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон вывез из Сирии двух особо опасных боевиков, известных как Beatles («Битлз»). Речь идет о британцах Александе Коти и аш-Шафи Эльшейхе. Им приписывают расправы над десятками пленников, в том числе над американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом. 

9 октября Турция объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Цель операции — создать там буферную зону, которая станет защитным поясом для турецкой границы, объясняли турецкие власти. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Позже американские власти сообщили, что Турция, вероятно, намерена расширить наступление дальше, чем планировалось изначально. В связи с этим США решили эвакуировать из Сирии 1000 военных. Reuters позже уточнило, что курды договорились с властями Сирии о размещении сирийских военных вдоль границы с Турцией, чтобы помешать турецкой операции.

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Reuters сообщил о переговорах курдов с Дамаском на российской военной базе

Ведомости
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Представители сирийского правительства и коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), состоящей из курдских боевых формирований, встретились для переговоров на российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя курдской Демократической прогрессивной партии Ахмеда Сулеймана.

Сулеймен не раскрыл суть и итоги переговоров, но выразил надежду, что стороны смогут остановить наступление Турции на территории курдов и помешать «ужасным последствиям». В СДС сообщения о переговорах с сирийскими властями комментировать отказались. Но представитель коалиции по связям со СМИ Мустафа Балл напомнил, что сразу после начала «турецкой агрессии» курды заявили о готовности к любым вариантам, которые «помогут остановить этнические чистки».

Позже Reuters уточнило, что курды заключили соглашение с властями Сирии, согласно которому Дамаск разместит военных вдоль границы с Турцией, чтобы помешать турецкому наступлению. Источник агентства добавил, что переговоры между властями Сирии и СДС могут продолжиться в Дамаске. 

Турция 9 октября начала на севере Сирии военную операцию, получившую название «Источник мира». Ее целью руководство страны назвало создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для границы Турции. После начала операции министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Вашингтон эвакуирует из Сирии 1000 военнослужащих. «За последние 24 часа мы узнали, что [турки], вероятно, намерены расширить свое наступление на юг дальше, чем планировалось изначально, и на запад», — пояснял он. 

Пентагону также стало известно, что СДС пытаются заключить сделку с сирийским правительством и Россией для совместного отражения турецкой атаки. Военные США могут оказаться между двумя наступающими армиями, поэтому их необходимо как можно скорее эвакуировать оттуда, объяснял министр.

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Сборная России разгромила Кипр и досрочно вышла на Евро-2020

Ведомости
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Сборная России по футболу обыграла кипрскую команду и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 г. Выездной матч группы I проходил на арене GSP Stadium в Никосии (Кипр) и завершился со счетом 5:0 в пользу россиян.

Авторы голов – Денис Черышев (забил дважды), Артем Дзюба, Александр Головин и Магомед Оздоев. На 28-й минуте был удален защитник сборной Кипра Константинос Лайфис. Причиной стал фол против российского защитника Сергея Петрова. Петров был заменен на Вячеслава Караваева.

За два тура до окончания отборочного турнира российская команда завоевала 21 очко и уже не опустится в турнирной таблице ниже второй строчки. Лидирует в группе Бельгия, набравшая 24 очка. Третьей идет команда Кипра с десятью очками.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова уже установила исторический рекорд, победив в семи официальных матчах подряд.

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Екатеринбуржцы выбрали место под строительство храма Святой Екатерины

Ведомости
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В Екатеринбурге 13 октября прошел опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, в нем приняли участие почти 100 000 человек. По данным экзитпола, в голосовании лидирует участок бывшего приборостроительного завода в историческом центре города, передает ТАСС. За это место проголосовали более 43% опрошенных.

Всего в опросном листе были две площадки, за второй участок – набережную рядом с Макаровском мостом – по предварительным данным, проголосовали около 27%. Еще 29,5% отказались участвовать в экзитполе. Подсчет голосов начнется в полночь 14 октября.

Изначально собор Святой Екатерины планировали построить в сквере в центре Екатеринбурга, но местные жители выступили против, в городе начались массовые протесты. После того как в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, власти Екатеринбурга решили провести опрос местных жителей и построить храм там, где решат екатеринбуржцы.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестовали местные жители

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Песков объяснил предпочтения Путина при выборе места для отдыха

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин любит отдыхать именно в России. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, основная причина в том, что Путин считает Россию необъятной, красивой и богатой страной. Кроме того, задача президента – на своем примере популяризировать такие места, о существовании которых большинство граждан и не знает, добавил пресс-секретарь.

Однако даже во время отдыха Путин не перестает думать о работе и обсуждает со своим окружением наиболее важные вопросы, отметил Песков. «Я убежден, что президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания», – пояснил сказал пресс-секретарь.

Свой недавний отпуск Путин провел в Сибири. Президент накануне своего дня рождения уехал в тайгу, где собирал грибы, катался на внедорожнике, любовался природой. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

Путин собрал грибы в сибирской тайге и полюбовался Енисеем

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Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

Ведомости
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Президент Израиля Реувен Ривлин отправил российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой помиловать израильтянку Нааме Иссахар, приговоренную в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков. Фотографию письма Ривлин опубликовал в Twitter.

Наама совершила серьезную ошибку, но для молодой женщины, признавшей преступление, вынесенный приговор является слишком суровым, отметил президент Израиля. «Из-за особенных и индивидуальных обстоятельств по делу Наамы Иссахар я взываю к вашему милосердию и состраданию, призывая вас лично вмешаться, чтобы даровать ей экстраординарное прощение», – обратился Ривлин к Путину.

Ранее издание Haaretz со ссылкой на источники сообщало, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху несколько недель назад обсуждал с Путиным вопрос о судьбе израильтянки. По данным издания, Израиль отказался обменять Иссахар на российского гражданина Алексея Буркова, экстрадицию которого запросили США.

Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В рюкзаке девушки обнаружили около 9 г гашиша. Иссахар признала хранение наркотических средств, но отрицала причастность к контрабанде наркотиков.

Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 г. по запросу США, суд Израиля уже одобрил его экстрадицию. Американские власти подозревают россиянина в совершении кибератак.

Политика
Новости

Пентагон объявил о выводе тысячи военных из Сирии из-за турецкой операции

Ведомости
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США готовятся эвакуировать из Сирии 1000 своих военнослужащих из-за турецкой операции, сообщил министр обороны страны Марк Эспер в интервью телеканалу CBS News. Ранее Вашингтон передислоцировал несколько десятков американских военных, выведя их из зоны боевых действий.

«За последние 24 часа мы узнали, что [турки], вероятно, намерены расширить свое наступление на юг дальше, чем планировалось изначально, и на запад», – объяснил Эспер решение Пентагона. Кроме того, ведомству стало известно, что Демократические силы Сирии (SDF) стремятся заключить сделку с сирийцами и русскими для совместного отражения турецкой атаки. Американские военные территориально могут оказаться между двумя наступающими армиями, поэтому их необходимо как можно скорее и безопаснее вывести оттуда, добавил министр.

На вопрос, есть ли у военнослужащих США разрешение открывать ответный огонь, Эспер ответил, что американские войска «имеют право на самооборону и воспользуются им в случае необходимости».

В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Анкара называет борьбу против курдских боевиков и террористов из организации «Исламское государство» (запрещена в России). В первый же день турецкая авиация нанесла больше сотни ударов по курдским позициям. Кроме того, турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.

Американские войска после начала операции незамедлительно покинули зону боевых действий. Президент США Дональд Трамп пообещал, что «разрушит турецкую экономику», если Анкара будет проводить наступление против курдов и истреблять их.

Политика
Новости

Число погибших из-за тайфуна в Японии превысило 30 человек

Ведомости
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Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии, по последним данным, стали 33 человека, сообщает агентство «Киодо». Еще 19 числятся пропавшими без вести, около 180 получили травмы различной степени тяжести.

Стихия обрушилась на Японию 12 октября, «Хагибис» стал самым мощным тайфуном за последние несколько десятилетий. В эпицентре непогоды порывы ветра достигали 65 км/ч. В 12 префектурах был объявлен наивысший уровень опасности.

Сильные ливни привели к транспортному коллапсу, порывами ветра во многих местах оборвало линии электропередачи, несколько рек вышли из берегов.

Последствия тайфуна в Японии

Политика
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РАНХиГС проверит ситуацию с зарплатами преподавателей в сибирском филиале

Ведомости
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Руководство Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) внимательно следит за ситуацией в своем новосибирском филиале – Сибирском институте управления (СИУ), сообщила «Ведомостям» пресс-служба вуза.

В четверг, 10 октября, стало известно, что 107 из 144 штатных сотрудников СИУ подписали обращение к ректору РАНХиГС Владимиру Мау с жалобой на зарплаты. Они пожаловались на низкую стоимость преподавательского часа и высокую нагрузку, которую вынуждены брать сотрудники, чтобы обеспечить себе приемлемый доход.

В вузе была организована работа двусторонней переговорной комиссии, представляющей и интересы администрации, и интересы трудового коллектива. В дополнение к ней будет проведена полная проверка ситуации, заявила пресс-служба РАНХиГС. «Ректор держит ситуацию на контроле, и мы внимательно изучаем обе позиции», – говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что академия строго выполняет майские указы Владимира Путина относительно уровня оплаты труда преподавателей. В СИУ он составляет в текущем году около 56 000 руб. в месяц, что более чем в два раза превышает среднюю величину по региону, утверждается в сообщении.

Политика
Новости

Адвокат опроверг возбуждение дела против экс-губернатора Челябинской области

Ведомости
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Адвокат экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Рустам Курмаев не знает о возбуждении уголовного дела в отношении его клиента, об этом он сообщил «Ведомостям». В пятницу адвокат Игорь Трунов, который ранее представлял интересы другого экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, заявил, что против Дубровского возбуждено уголовное дело.

«Мы были крайне удивлены, что какой-то адвокат, который к нам не имеет никакого отношения, дает комментарии. Я представляю и представлял ранее интересы Дубровского. До самого Трунова мы не дозвонились, но он уже "Рен-ТВ" сказал, что не является адвокатом Дубровского», – сказал Курмаев «Ведомостям». Он не исключает, что произошла путаница со стороны ТАСС, который первым дал эту новость: «Трунов говорил, что он в процессе своего адвокатского расследования натолкнулся на дело, возбужденное ФАС в отношении Дубровского. Здесь он не совсем корректно выразился, потому что дело антимонопольным органом возбуждалось в отношении нескольких коммерсантов и действительно в нем фигурирует фамилия Дубровского. Мы в Арбитражном суде оспариваем решение антимонопольного органа. Но ФАС уголовные дела не возбуждает. ТАСС, возможно, неправильно понял его слова».

Курмаев говорит, что ни о каком уголовном деле ни адвокаты Дубровского, ни сам экс-губернатор не слышали: «Нас никто не вызывал для дачи пояснений. Если уголовное дело возбуждается, то человек об этом уведомляется. Мой клиент ни о чем таком не был уведомлен. Он не скрывается, я с ним на прошлой неделе встречался в Москве».

Трунов в пятницу сообщил, что следственный департамент МВД возбудил дело по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ) в отношении Дубровского. Ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд руб., сказал Трунов ТАСС. Период деяний, инкриминируемых Дубровскому, относится к 2016–2018 гг.

Дубровский покинул пост губернатора весной 2019 г., написав заявление по собственному желанию. Вместо него врио был назначен первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, в сентябре его избрали главой Челябинской области.

Политика
Новости

Путин рассказал о гонке вооружений после выхода США из договора о ПРО

Ведомости
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Выход США из договора о противоракетной обороне (ПРО) в 2002 г. так или иначе привел к началу определенной гонки вооружений, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Arabik Sky News и Al Arabiya. По его мнению, Вашингтон так поступил в попытке обеспечить себе явные стратегические преимущества.

Россия же в ответ начала работать над ударными комплексами, способными преодолеть любую систему ПРО, продолжил президент. «К сожалению, все это привело так или иначе к определенной гонке вооружений. Это уже состоявшийся факт. К сожалению, это так», – сказал Путин.

Президент отметил, что понимает озабоченности США, из-за которых страна вышла из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). «Я с пониманием отношусь. Другие страны развивают эти виды вооружения, а Россия и США сами себя ограничили в этом», – пояснил он. Однако, по мнению Путина, разрушать договор не стоило, так как были и другие способы выхода из сложившейся ситуации.

В случае повторения холодной войны Россия пострадает в наименьшей степени, добавил президент. У страны уже есть перспективные виды вооружений, которых в мире пока нет ни у кого, поэтому гонка вооружений не сулит Москве больших бюджетных расходов.

Новое оружие, которое показал Путин

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