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Судья Конституционного суда раскритиковал систему высшего образования в России

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский в «особом мнении» по одному из решений КС раскритиковал систему высшего образования в России. «Особым мнением» называют заявление, в котором член судейской коллегии может высказать личную позицию по рассмотренному делу. На документ обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Арановский заявил о недоверии к дипломам российских вузов и упрекнул ректоров вузов в отказе от «самоуправления и академической свободы». В результате ректоры сегодня «обслуживают систему, которая выдает разрешения на профессию». Судья добавил, что в системе образования «столько динамики, что нельзя рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта». По его мнению, «бессчетные средства», потраченные на реформы в этой сфере, стоило направить «на достойную оплату преподавательского труда».

На мысли о системе образования в стране Арановского натолкнула жалоба, поданная в КС бывшим бизнесменом Михаилом Чайковским. В 2015 г. мужчина обратился в воронежский центр занятости населения за помощью в трудоустройстве. Но чиновники отказались признать его безработным и назначить пособие: мужчина принес паспорт и трудовую книжку, а центр занятости потребовал справку «о среднем заработке с последнего места работы» и «документ, удостоверяющий квалификацию».

Требования центра Чайковский успешно оспорил в судебном порядке. В 2015 г. КС согласился, что в случае «длительного перерыва в трудовой деятельности» гражданин может быть признан безработным и без справки «с последнего места работы». На прошлой неделе КС снова поддержал Чайковского. Суд уточнил, что отсутствие диплома или других «документов о квалификации» не должно ограничивать «право граждан на защиту от безработицы».