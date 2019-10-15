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СКР подтвердил массовые обыски у сотрудников ФБК Навального

Следственный комитет России (СКР) проводит обыски в 30 регионах по делу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, говорится в сообщении ведомства.

Обыски проходят в штабах самой организации, а также по месту жительства сотрудников ФБК, уточняет СКР. Ведомство изымает предметы и документы, имеющие значение для расследования. Помимо этого некоторые сотрудники ФБК вызваны на допросы. По ходатайству ведомства суд арестовал банковские счета ФБК, на которые, по версии следствия, поступали деньги из иностранных источников. «Этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента», – отмечается в сообщении. Обыски связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК (отмывание денег, полученных другими лицами преступным путем), уточнил СКР.

Утром 15 октября директор ФБК Иван Жданов сообщил о проведении обысков у активистов штабов Навального в различных российских городах, в том числе в Белгороде, Воронеже, Владивостоке, Ижевске, Екатеринбурге, Кемерове, Новосибирске, Самаре, Уфе и Чебоксарах. В Екатеринбурге обыски также проводятся у политолога Федора Крашенинникова.

СКР возбудил дело об отмывании денег в ФБК 3 августа. По информации следствия, в 2016–2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупные суммы в рублях и валюте. Изначально СКР сообщал о сумме в 1 млрд руб., но в материалах суда говорится о 75 585 300 руб. Для легализации этих денег соучастники преступления вносили средства на счета ФБК через банкоматы, ранее сообщало ведомство.

В середине сентября сотрудники правоохранительных органов уже проводили обыски в штабах Навального, у его соратников и волонтеров ФБК в 39 российских городах. В ходе обысков изымали компьютеры и оргтехнику. Всего было проведено более 150 обысков, в них принимало участие около 100 сотрудников правоохранительных органов, заявлял соратник Навального Леонид Волков.