РЖД оштрафовали за ненадлежащее состояние переездов в Сибири
Мировой судья Мещанского района Москвы по постановлению Новосибирского транспортного прокурора оштрафовал РЖД на 200 000 руб. за ненадлежащее содержание железнодорожных переездов, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, нарушения нашли на Инской дистанции пути, где на трех железнодорожных переездах общего пользования, в том числе пересекающего Бердское шоссе, не соблюдались требования безопасности. В частности, не соответствовали требованиям дорожное покрытие, сигнальные знаки, освещение и разметка. Прокуратура внесла представление начальнику Инской дистанции, после этого все нарушения устранили.
В сентябре РБК со ссылкой на источники сообщал, что РЖД в 2019 г. перенесет около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели. Такое решение принято из-за невыполнения обязательств подрядчиками. В частности, на развитие центрального железнодорожного узла в Москве в 2019 г. потратят на 24 млрд руб. меньше запланированного (105,8 млрд руб.).