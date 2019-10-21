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Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД

Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».

По его мнению, США заранее готовились к разрушению договора, чтобы получить возможность сдерживать Китай и Россию. По его словам, США создавали ударные беспилотные летательные аппараты, а также использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности. Кроме того, они развертывали в Европе пусковые установки Мк-41.

«Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 км», – сказал министр.

Шойгу отметил, что ранее запрещенные договором вооружения могут появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений, заявил министр. Он подчеркнул, что разместившие вооружения страны «станут заложниками американской политики».

В феврале Вашингтон заявил о начале процесса выхода из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении его условий. Одним из нарушений власти США называли разработку в России ракеты 9М729. Пентагон требовал уничтожить ее, Кремль отказался и в июле приостановил срок выполнения условий договора. 2 августа США вышли из ДРСМД, в этот же день российский МИД подтвердил, что действие документа прекращено.