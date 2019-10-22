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Партия Трюдо лидирует на парламентских выборах в Канаде

Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо лидирует на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют предварительные данные избирательной комиссии страны. После подсчета голосов в 316 из 338 избирательных округов партия Трюдо лидирует в 143 округах, ее основной конкурент – Консервативная партия получила большинство в 114 округах. На третьем расположился Квебекский блок (36 округов), на четвертом месте - Новая демократическая партия (22 округа).

В общей сложности за либералов отдали голоса 34,9% избирателей, за консерваторов — 32,8%, за демократов — 14,5%, за Квебекский блок — 8,2%. Остальные политические партии набрали в основном менее 1% голосов, но суммарно — 9,6% голосов.

Чтобы выиграть выборы и сформировать правительство, лидирующей партии необходимо получить поддержку не менее 170 избирательных округов.

Голосование на 43-их парламентских выборах в Канаде завершилось в 19 часов по местному времени (05:00 мск вторника). Жители страны выбирали представителей нижней палаты парламента — Палаты общин – на ближайшие четыре года. Лидер победившей партии станет премьером Канады. Результаты голосования покажут, сохранит ли за собой пост премьера лидер либералов Трюдо. Его главным конкурентом на выборах выступает лидера Консервативной партии Эндрю Шир.