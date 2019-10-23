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Минздрав уточнил число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Ведомости
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Еще один пострадавший в результате прорыва дамбы в Красноярском крае госпитализирован в Краевую клиническую больницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Ранее медики сообщали о 27 пострадавших во время прорыва дамбы, сейчас их число выросло до 28 человек.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в медицинских учреждениях остаются 18 человек, девять из них – в Красноярской краевой, семь – в курагинской, двое – в минусинской больнице.

Дамба обрушилась в ночь на 19 октября в пос. Щетинкино Курагинского района. Волна, прорвавшая дамбу, затопила времянки, в которых жили работники золотодобывающей артели. Всего в результате прорыва дамбы 17 человек погибли, трое считаются пропавшими без вести. Следователи завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. 21 октября Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании, собственника артели «Сисим» Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и мастера горного участка Евгения Александрова.

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Турция отказалась от возобновления наступления на северо-восток Сирии

Ведомости
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Турция не будет возобновлять наступление на северо-восток Сирии после достижения договоренностей с США и Россией, передает турецкое информагентство «Анадолу» со ссылкой на заявление турецкого минобороны. «На этом этапе нет дальнейшей необходимости проводить новую операцию за пределами нынешнего района операции», — поясняется в заявлении ведомства.

Курдские вооруженные формирования в отведенный ранее срок покинули так называемую буферную 30-километровую зону безопасности, расположенную на территории Сирии вдоль границы с Турцией. Об этом турецкую сторону уведомил Вашингтон, уточняется в заявлении минобороны. С 24 октября начнется совместная работа по условиям соглашений, достигнутых президентом Турции Реджепом Эрдоганом с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. В минобороны Турции подчеркнули, что Анкара не допустит создания террористического коридора у южных границ страны и продолжит бороться с терроризмом.

Турция 9 октября начала на границе с Сирией военную операцию под названием «Источник мира». В первый день операции турецкая армия нанесла авиаудары по позициям курдов на севере Сирии. Эрдоган говорил ранее, что операция направлена на борьбу с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство» и незаконными курдскими формированиями. На фоне турецкой военной операции Вашингтон вывел свои подразделения из северо-восточных районов Сирии. Позже, 17 октября, Вашингтон и Анкара договорились, что Турция приостановит боевых действий на 120 часов. За это время курды должны будут покинуть приграничные к Турции районы Сирии. Анкара собирается установить собственный контроль на этих территориях.

22 октября Путин и рдоган подписали совместный меморандум о взаимопонимании. Документом утверждается порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции.

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Новости

ФСИН пожаловалась на нехватку госзаказов для работы всех заключенных

Ведомости
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Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) не хватает государственных и муниципальных заказов для того, чтобы привлечь к труду всех заключенных исправительных учреждений, заявил заместитель директора службы Рустам Степаненко. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, сегодня над такими заказами работает около 170 000 заключенных, что составляет 46,5% от их общего числа. «Конечно, это мало. Мы над этим работаем. Потому что все 100% осужденных должны быть привлечены к труду. Для этого у нас есть достаточное количество своих производственных мощностей», — отметил Степаненко

Согласно расчетам ФСИН, при получении государственно-муниципальных заказов на 9,5 млрд руб., исправительные учреждения дополнительно смогут привлечь к работе 15 000 человек. «Мы всех приглашаем к сотрудничеству, пожалуйста, готовы, открыты для общения. С нами работать выгодно, у нас рабочие не пьют, в загулы не уходят и все время на месте и в любой момент их можно пригласить работать еще», — добавил замдиректора ФСИН.

Степаненко уточнил, что ФСИН заключает контракты на поставку продукции, сделанной заключенными, на выставках. Так, выставка «Интерполитех» ежегодно приносит службе контракты не менее чем на полмиллиарда рублей, другие подобные мероприятия — на 1 млрд руб. в год.

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Бизнес
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Росприроднадзор начал проверку золотодобывающих компаний

Ведомости
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Росприроднадзор начал проверять российские золотодобывающие компании. Проверки продлятся до конца текущего года, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. Проверки инициированы после прорыва дамбы в Красноярском крае. Кобылкин пообещал проверить компании «по максимуму».

Ранее, 19 октября, в районе поселка Щетинкино под Красноярском на реке Сейба прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Волной смыло два рабочих общежития временного типа. В момент ЧП в них могли находиться около 80 человек. По последним данным Минздрава, пострадали 28 человек, из них девять находятся в больнице. При прорыве дамбы погибли 17 человек, еще трое числятся без вести пропавшими. Месторождение в Щетинкино разрабатывалось входящей в «Сибзолото» компанией «Сисим».

Седственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. 21 октября Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора, собственника компании «Сисим» Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и мастера горного участка Евгения Александрова.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. Фотографии

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Песков: США бросили курдов в Сирии, предали их

Ведомости
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Власти США, поддерживавшие на протяжении последних нескольких лет курдов, фактически бросили их в Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», – так Песков прокомментировал слова спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, усомнившегося в том, что курды уйдут с обозначенных в договоренностях территорий.

По словам Пескова, если курдские вооруженные формирования не отойдут в глубь страны, «то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции». «Оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии», – пояснил представитель Кремля.

Турция 9 октября объявила о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. В первый же день турецкая армия нанесла авиаудары по позициям курдских формирований. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что операция направлена на борьбу с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство» и незаконными курдскими формированиями. На фоне турецкой военной операции Вашингтон вывел свои подразделения из северо-восточных районов Сирии. Позже, 17 октября, Турция и США договорились о приостановке Турцией боевых действий на 120 часов в Сирии против курдов. За это время курды должны отвести свои силы от так называемой буферной зоны безопасности шириной 30 км. Речь идет о территории Сирии, прилегающей к границе с Турцией. Эту территорию Анкара собирается контролировать самостоятельно.

22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции «Источник мира».

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Финансы
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ЦБ на год заморозит все новации на финансовом рынке

Ведомости
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Центробанк заморозит принятие новых инициатив на финансовом рынке на 2020 г. Регулятор хочет завершить реализацию уже имеющихся предложений и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, сказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), передает «Интерфакс».

Законодательная повестка сформулирована на несколько лет вперед, сказал Чистюхин. «Я не могу сказать, что это означает, что мы заморозим законодательную деятельность, но давайте хотя бы реализуем то, что уже давно предложено», – добавил он. По его словам, необходимо дать «друг другу подышать в течение 2020 г.». «В 2021 г. посмотрим, что будем реализовывать дальше», – уточнил он.

По его словам, необходимо оценить, «насколько прочна, удобна» построенная ЦБ за последние пять лет конструкция. Накопилась критическая масса, которую необходимо оценить, добавил он. «Практика показывает, что ресурс ограничен. И мы, создавая что-то новое, точно так же порождаем риски его некачественного использования», – отметил Чистюхин. ЦБ необходимо переосмыслить отчетность, добавил представитель регулятора. «Насколько все то, что мы сделали в рамках внедрения МСФО, полноценно работает», – пояснил он. По его словам, ЦБ ежегодно выпускает более 400 нормативных актов. «Это очень много: это не только новые акты, это и изменения в уже принятые», – добавил он, отметив, что регулятору следует «уменьшить аппетиты» и посмотреть, что и как работает.

Некоторые инициативы, находящиеся в высокой степени готовности, ЦБ планирует все-таки завершить, сказал Чистюхин. Речь идет о законопроекте о совершенствовании брокерской деятельности, принятом в первом чтении в середине 2019 г., а также законопроекте, предполагающем введение упрощенной идентификации для инвестиционных советников и держателей реестров. «То, что касается темы сегрегации активов и дилерской деятельности, – я не думаю, что мы в 2020 г. это все примем. Вполне возможно, что перенесем на 2021 г.», – добавил он.

В сентябре ЦБ в рамках «регуляторной гильотины» предложил профессиональному сообществу проанализировать действующую нормативно-правовую базу по регулированию финансового рынка для выявления избыточных норм. Основной пакет предложений по актуализации норм будет сформирован к концу года.

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Бизнес
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«Лукойл» выходит из проекта с Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Ведомости
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«Лукойл» находится в процессе выхода из совместного с Saudi Aramco проекта в Саудовской Аравии, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента российской компании Вагита Алекперова.

По словам бизнесмена, речь идет о крупном геологоразведочном проекте. Было открыто «сложно построенное» месторождение со сверхглубокими пластами, уточнил Алекперов. Saudi Aramco и правительство Саудовской Аравии не смогли создать условия для экономически целесообразной разработки, пояснил он. «Мы сейчас ведем процесс передачи проекта королевству. Надеюсь, что до конца года он завершится», – добавил Алекперов. По его словам, сейчас компания обсуждает с Saudi Aramco сотрудничество на африканском континенте и в третьих странах, в частности «совместное участие в Узбекистане». «Но это пока в стадии изучения и переговоров», – добавил он.

«Лукойл» владеет 80% в совместном предприятии с Saudi Aramco – Lukoil Saudi Arabia Energy Ltd. (Luksar). В 2009 г. российская компания сообщила об обнаружении двух месторождений в Саудовской Аравии – Тухман и Мушаиб. Их запасы по категории С1 плюс С2 составляют 70 млн т конденсата и 300–400 млрд кубометров газа соответственно. «Лукойл» рассчитывала начать добычу углеводородов на проекте в Саудовской Аравии в 2015 г., но стороны не смогли договориться о цене на газ, и в 2017 г. российская компания заявила о планах выйти из проекта.

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Бизнес
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Alibaba создаст с российскими партнерами совместное предприятие в сфере финансов

Ведомости
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Холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова, Mail.ru Group, «Мегафон», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и AliPay (входит в Alibaba Group) создадут совместное предприятие (СП) в сфере финансов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, стороны 8 октября подписали соответствующее рамочное соглашение. По его условиям, доля USM в СП составит 51,05%, AliPay – 30%, РФПИ – 7%, «Мегафона» – 6%, Mail.ru Group – 5,95% (за счет внесения доли в системе платежей «Инплат технологии»). На конец прошлого года интернет-холдингу принадлежало 17,76% в кипрской Inplat Holdings Limited, которая косвенно владеет 50% «Инплат технологий», отметил один из собеседников газеты. В USM, AliPay, РФПИ, «Мегафоне» и Mail.ru Group не стали комментировать информацию об СП.

Крупнейшим акционером платежного СП с долей 40% станет Mail.ru Group, говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи. По данным «Коммерсанта», 35% платежного СП будет в собственности создаваемого финансового СП. Еще 20% платежного СП получит AliPay, доля РФПИ составит 5%.

«До создания AliExpress Russia обработкой платежей площадки AliExpress в России занималась AliPay. В будущем все платежи AliExpress Russia станут проходить через платежное СП, контроль в котором будет у российских акционеров», – заявил один из источников. По его информации, финансовое СП будет контролироваться российскими акционерами, его гендиректора номинирует USM. Финансовое СП создается как часть инфраструктуры платежного СП для обработки его транзакций и «создания связанных с ним сервисов», подтвердили другие источники издания. Создание такой структуры поможет оптимизировать работу внесенных в платежное СП сервисов VK Pay и «Деньги@Mail.ru» при помощи экономии на комиссиях и упрощении операционного взаимодействия, отметили они. Не исключено, что в проект будут привлечены банки-партнеры, добавили источники.

Ранее, 9 октября, Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафон» и РФПИ объявили о завершении инвестиции в создание СП в сфере электронной коммерции – AliExpress Russia. Тогда стороны объявили о планах создать еще один совместный бизнес в России – в сфере платежных систем. Создаваемое СП будет предоставлять цифровые платежные услуги и электронные кошельки российским пользователям.

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Бизнес
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Власти Москвы потратят на программу «Моя улица» 107 млрд рублей

Ведомости
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Власти Москвы выделят на реализацию программы «Моя улица» 107,2 млрд руб., из них 45,5 млрд руб. – в 2021 г., пишет РБК со ссылкой на проект столичного бюджета на 2020–2022 гг. Это рекордная сумма за все время исполнения программы с 2015 г., заявил изданию источник в мэрии. «Это крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы», – отметил он. Программа была сформирована с учетом мнения москвичей, добавил источник. Рекордные расходы он объяснил увеличением территории программы в 2021 г. «В 2020 г. восстановление исторического облика улиц запланировано на восьми объектах площадью 13 га, в 2021 г. благоустройству подлежат уже 38 объектов площадью 44,9 га», – пояснил источник издания.

Предыдущий рекорд по расходам на программу был зафиксирован в 2017 г. – 42,2 млрд руб. Согласно законопроекту об исполнении городского бюджета, в 2018 г. на реализацию «Моей улицы» (около 80 проектов по благоустройству) было заложено 27,6 млрд руб. Деньги были потрачены в основном на благоустройство улиц в спальных районах столицы, в центре Москвы проводились работы только по подготовке к чемпионату мира по футболу. В 2018–2020 гг. на реализацию программы предусмотрено выделение 71 млрд руб.

В частности, на содержание и благоустройство территории жилых домов в 2020–2022 гг. в бюджете Москвы заложено 177,4 млрд руб., на благоустройство парков и озеленение – 18,6 млрд руб., на благоустройство административных округов – 60 млрд руб., на содержание памятников и зон отдыха – 6,2 млрд руб., на благоустройство территорий образовательных учреждений – 8,7 млрд руб.

Изначально программа «Моя улица» была рассчитана до 2018 г. Но в 2017 г. заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что программа не закончится никогда.

Москва переживает масштабную перестройку бордюров

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Бизнес
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РЖД оценила ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород в 2,3 трлн рублей

Ведомости
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РЖД оценила стоимость строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород в 2,295 трлн руб., пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный госкомпанией федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение».

РЖД уже направила документ на рассмотрение в аппарат вице-премьера Максима Акимова и профильные ведомства. Проект является частью комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры. Представитель Акимова подтвердил изданию, что в аппарате вице-премьера ознакомились с предложениями РЖД. Сейчас они находятся на проработке в заинтересованных ведомствах, уточнил он. В Минтрансе также подтвердили получение проекта. РЖД отказалась комментировать данную информацию.

Согласно расчетам госкомпании, сумма в 2,295 трлн руб. складывается следующим образом: в 1,59 трлн руб. РЖД оценила участок Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км, в 530 млрд руб. – участок Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км и еще 30,6 млрд руб. предлагается потратить на проектирование петербуржского участка. При этом из суммарных затрат 1,695 трлн руб. – это внебюджетные инвестиции, преимущественно РЖД., еще 600 млрд руб. компания рассчитывает получить из федерального бюджета. Однако и эта сумма не включает в себя всю бюджетную поддержку, на которую претендует проект. Помимо капитального гранта по 200 млрд руб. на каждый из двух участков и займа из средств ФНБ по ставке «инфляция + 1%» на 200 млрд руб. РЖД обсуждает с Минфином возможность субсидирования купона по зеленым облигациям на 275 млрд руб., которые госкомпания собирается выпустить для финансирования участка Петербург – Москва (по ставке «инфляция + 5%»). Общая сумма субсидии до 2049 г. может составить 347 млрд руб. Операционные расходы ВСМ оцениваются в 47,2 млрд руб. ежегодно.

В начале октября начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын сообщил, что РЖД планирует запустить участок ВСМ из Москвы до Нижнего Новгорода к 2024 г., а из Москвы в Санкт-Петербург – к 2026 г.

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Бизнес
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Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США

Ведомости
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Иммиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники. По их словам, Билалова задержали недалеко от Майами в собственном доме, в котором он жил с женой и новорожденным сыном.

Сути претензий к Билалову источники Miami Herald не знают. В посольстве России в США сообщили агентству ТАСС, что не в курсе задержания Билалова и запросили информацию об этом у госдепартамента США.

Ахмед Билалов и его брат Магомед покинули Россию в феврале 2013 г., после критики президентом Владимиром Путиным темпов строительства трамплина к Олимпиаде в Сочи в 2014 г. Ответственным за строительство спортивного объекта было ОАО «Красная поляна», контролируемое братьями Билаловами. Кроме этого, «Красная поляна» отвечала за строительство комплекса гостиниц и апартаментов «Горки город» в Красной поляне и также сорвала сроки строительства.

Через несколько недель после критики Билаловых со стороны Путина Следственный комитет возбудил уголовные дела, подозреваемыми по которым проходили оба брата. В основе дел лежали утверждения о нецелевом использовании денег «Курортов Северного Кавказа». Телеканал «Дождь» в 2016 г. сообщил со ссылкой на источники, что уголовные дела против братьев были закрыты за отсутствием состава преступления, однако в МВД опровергли эту информацию и заявили, что активные следственные действия продолжаются.

Ахмед Билалов в 1999–2007 гг. был депутатом Госдумы, а с октября 2011 г. по ноябрь 2012 г. – сенатором от Краснодарского края. Входил в заявочный комитет «Сочи-2014», а также до отъезда из России был членом наблюдательного совета организационного комитета Олимпиады в Сочи.

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Политика
Новости

Лавров: Турция завершит операцию в Сирии после переговоров Путина и Эрдогана

Ведомости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана объявил, что Турция прекратит операцию «Источник мира» в Сирии.

«Все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу вооружений, сил и средств курдских подразделений, о которых идет речь, – так называемого КОС», – заявил Лавров.

Позже выступил министр обороны России Сергей Шойгу, который сказал, что главной задачей встречи было – выйти из кризисной ситуации и остановить боевые действия. На вопрос, согласны ли на такие условия сирийские курды, Шойгу не ответил. Министр обороны заметил, что предстоит большая работа.

Если подписанный президентами России и Турции меморандум о действиях в Сирии будет выполнен, возникнет проблема с возвращением пойманных и арестованных в Сирии террористов в их страны, сказал Шойгу. Для решения проблемы нужно будет создать специальные органы или привлекать ООН, добавил он.

Шойгу рассказал также о побеге из лагерей беженцев в Сирии около 500 человек после того, как те более чем на двое суток остались без охраны курдов. Сейчас настойчивое требование российской стороны охранять лагеря выполняется, сказал Шойгу.

Во вторник, 22 октября, Путин и Эрдоган провели шестичасовые переговоры. По их итогам они подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии.

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