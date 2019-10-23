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Минздрав уточнил число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Еще один пострадавший в результате прорыва дамбы в Красноярском крае госпитализирован в Краевую клиническую больницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Ранее медики сообщали о 27 пострадавших во время прорыва дамбы, сейчас их число выросло до 28 человек.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в медицинских учреждениях остаются 18 человек, девять из них – в Красноярской краевой, семь – в курагинской, двое – в минусинской больнице.

Дамба обрушилась в ночь на 19 октября в пос. Щетинкино Курагинского района. Волна, прорвавшая дамбу, затопила времянки, в которых жили работники золотодобывающей артели. Всего в результате прорыва дамбы 17 человек погибли, трое считаются пропавшими без вести. Следователи завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. 21 октября Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании, собственника артели «Сисим» Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и мастера горного участка Евгения Александрова.