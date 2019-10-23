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ФСИН пожаловалась на нехватку госзаказов для работы всех заключенных

Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) не хватает государственных и муниципальных заказов для того, чтобы привлечь к труду всех заключенных исправительных учреждений, заявил заместитель директора службы Рустам Степаненко. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, сегодня над такими заказами работают около 170 000 заключенных, что составляет 46,5% от их общего числа. «Конечно, это мало. Мы над этим работаем. Потому что все 100% осужденных должны быть привлечены к труду», – отметил Степаненко. Он подчеркнул, что у службы для этого достаточно производственных мощностей.

Согласно расчетам ФСИН, при получении государственно-муниципальных заказов на 9,5 млрд руб. дополнительно удастся привлечь к работе 15 000 заключенных. «Мы всех приглашаем к сотрудничеству, пожалуйста, готовы, открыты для общения. С нами работать выгодно, у нас рабочие не пьют, в загулы не уходят и все время на месте и в любой момент их можно пригласить работать еще», – добавил замдиректора ФСИН.

Уголовно-исполнительная система производит около 100 000 видов продукции. В первую очередь речь идет о швейной продукции, обуви, металлообработке и изделиях из дерева, пояснил Степаненко.