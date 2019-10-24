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AP: Зеленский обеспокоился давлением со стороны Трампа еще до инаугурации

Владимир Зеленский еще до вступления в должность президента Украины опасался возможного давления со стороны президента США Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении сына Джо Байдена. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники. По данным агентства, Зеленский 7 мая — до своей инаугурации — собрал группу советников, которые обсуждали, что делать с требованиями Трампа.

AP отмечает, что заседание состоялось после звонка президента США Зеленскому 21 апреля, когда тот поздравил избранного лидера Украины с победой на выборах. Уточняется, что стенограмма этого разговора не была обнародована Белым домом.

В США в сентябре разгорелся политический скандал из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. Он начался с того, что СМИ со ссылкой на анонимного информатора сообщили, что Трамп заставлял Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена — в украинской нефтегазовой компании Burisma.

Белый дом на фоне этих сообщений опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины. Выяснилось, что Трамп действительно просил Зеленского обратить внимание на деятельность Байдена-младшего, но признаков давления не было.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации