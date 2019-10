Россия пообещала ответить на высылку российского дипломата из Болгарии

Технологии

Суд объяснил решение по иску Дерипаски к трем иностранным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края обнародовал полный текст решения об удовлетворении иска бизнесмена Олега Дерипаски (Forbes оценивает его состояние в $3,6 млрд) к трем иностранным СМИ. Первым на это обратил внимание РБК.

В документе говорится, что суд принял иск бизнесмена к рассмотрению в соответствии с нормами законодательства России. Согласно объяснению суда, вред деловой репутации Дерипаски наступил на территории России. «Поскольку истец постоянно проживает в Российской Федерации, владеет преимущественно российскими активами, следовательно, вред от публикации порочащих сведений наступает на территории Российской Федерации», – поясняется в документе.

Суд признал опубликованную в изданиях The Telegraph, The Times и The Nation информацию о Дерипаске порочащей. В текстах этих СМИ утверждается, что истец нарушал закон «совершением нечестного поступка, неэтичным поведением», а также недобросовестно поступал при ведении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности.

В частности, в статье «Связанный с политиками олигарх «заказал убийство банкира» британской газеты The Telegraph Дерипаску обвинили в совершении преступлений, предусмотренных отдельными статьями Уголовного кодекса России. «В материалах дела отсутствуют доказательства того, что истец привлекался к уголовной ответственности», – отмечается в решении суда. В соответствии с ч. 1 ст. 49 Конституции России обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке, напомнил суд. На основании этого суд признал, что публикации в The Telegraph, The Times и The Nation не соответствуют действительности и должны быть опровергнуты.

В пятницу, 25 октября, Арбитражный суд Краснодарского края признал публикации о Дерипаске в The Telegraph, The Times и The Nation не соответствующими действительности. Суд обязал истцов опровергнуть ранее опубликованные данные. Иск был подан бизнесменом к Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC 13 сентября. Через шесть дней суд принял иск к производству, 11 октября суд отложил разбирательство на 25 октября, дав возможность сторонам урегулировать спор мирным путем. Ранее представитель Дерипаски заявил «Ведомостям», что «материалы, содержащие откровенную ложь со ссылкой на анонимные источники, были использованы минфином США для оправдания санкций».