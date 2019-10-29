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Россия пообещала ответить на высылку российского дипломата из Болгарии

Россия ответит на высылку российского дипломата из Болгарии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. «Разумеется. Мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «Интерфаксу»).

Болгария выслала российского дипломата накануне, 28 октября. Прокуратура страны открыла в отношении его досудебное производство по подозрению в шпионаже. По данным ведомства, дипломат с сентября 2018 г. занимался сбором разведданных. Он, утверждает прокуратура, встречался с гражданами Болгарии, в частности с высокопоставленным чиновником, имеющим доступ к секретной информации как Болгарии, так и Евросоюза и НАТО. Целью было получение информации, имеющей статус гостайны, в том числе за вознаграждение.

Bloomberg писал, что речь идет о первом секретаре посольства России в Болгарии. О ком именно идет речь, не уточнялось. МИД Болгарии объявлял, что подозреваемый уже покинул страну.

Посольство России в Болгарии от комментариев отказывалось.