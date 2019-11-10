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Президент Боливии объявил о проведении новых выборов на фоне протестов

Президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих президентских выборов и обновлении состава высшего избирательного суда (местной избирательной комиссии), передает издание Correo del Sur. Решение было принято после того, как американские наблюдатели выпустили доклад с доказательствами нарушений на выборах, прошедших в Боливии в октябре.

Моралес призвал демонстрантов, которые протестуют против результатов предыдущих выборов, снизить напряженность. «На нас на всех в Боливии лежит обязанность успокоиться», – заявил он. Когда состоятся повторные выборы, Моралес не уточнил.

После президентских выборов, состоявшихся 20 октября, Боливию охватили массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. В ночь на 10 ноября толпы протестующих взяли в осаду центральные офисы общенациональной государственной радиостанции Patria Nueva и общенационального государственного телеканала Bolivia TV в Ла-Пасе. Эти СМИ были вынуждены прекратить информационное вещание и передавать в эфир только музыку и фильмы.

Заблокирована была также редакция телерадиокомпании Mega, принадлежащая мэру города Оруро Саулю Агилару. Кроме того, протестующие в этом городе подожгли дома губернатора департамента Оруро Виктора Васкеса и сестры президента страны Эстер Моралес.

Протестующие обвиняют Моралеса в мошенничестве на выборах. По данным высшего избирательного суда Боливии, он получил 47% голосов. Второе место занял лидер «Гражданского сообщества» Карлос Месса с 36,51% голосов. Отрыв более чем в 10 процентных пунктов позволил объявить Моралеса победителем по итогам первого тура. Оппозиция требует провести второй тур.

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