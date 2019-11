Президент Боливии объявил о проведении новых выборов на фоне протестов

Политика

Новости

The Times узнала о включении девяти россиян в доклад об угрозах Великобритании

Девять российских бизнесменов попали в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на пока еще не опубликованный документ. В список вошли люди, поддерживавшие британских консерваторов.

В частности, по данным издания, в доклад включен бывший заместитель председателя ЮКОСа Александр Темерко, который за последние семь лет пожертвовал Консервативной партии Британии более 1,2 млн фунтов стерлингов (около $1,5 млн).

Также в докладе упоминается российский бизнесмен Александр Лебедев – его сын Евгений владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, выпускающей газеты London Evening Standard и The Independent. В апреле прошлого года Евгений Лебедев приглашал Бориса Джонсона, который тогда был министром иностранных дел, на вечеринки в частный дом в Италии, пишет The Times. В 2015 г. Джонсон, занимавший пост мэра Лондона, вместе с Лебедевым-младшим приняли участие в акции помощи бездомным ветеранам, переночевав на улице, писала The Independent.

В доклад также включена супруга бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина – Любовь Чернухина, сообщает издание. Она в июле 2017 г. приобрела за 160 000 фунтов стерлингов (около $200 000) на аукционе в Великобритании право провести теннисный матч с тогдашним премьером Дэвидом Кэмероном и мэром Лондона Джонсоном. За прошлый год россиянка, по данным The Times, пожертвовала консерваторам более 450 000 фунтов (примерно $570 000).

Когда доклад может быть официально обнародован и чем грозит россиянам включение в него, издание не сообщает. В прошлом году Джонсон, будучи министром иностранных дел, говорил, что Лондон после Brexit может усилить санкции против ряда стран, пытающихся вмешиваться в дела Британии, в том числе и против России.