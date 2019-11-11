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Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова. 8 ноября комиссия Ученого совета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) рекомендовала ему публично извиниться за его высказывание о русском языке, которое он ранее опубликовал на своей странице в Facebook.

Заявление подписали больше 100 писателей, переводчиков, критиков и журналистов. Среди них – Кристина Горелик, Николай Подосокорский, Лев Рубинштейн, Денис Драгунский, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович.

В открытом письме, опубликованном на сайте организации, говорится о том, что «завтрашний день перестанет отличаться от позавчерашнего», если флагманы отечественного образования и науки «будут отказывать преподавателям и студентам» в праве на свободные высказывания». «Беспокойство вызывает то обстоятельство, что подобные призывы – покаяться, дезавуировать, а там, глядишь, и отмежеваться – станут повсеместными в наших современных политических реалиях», – говорится в заявлении.

29 октября Гусейнов на своей странице в Facebook обратил внимание на отсутствие в Москве прессы на иностранных языках. Он написал, что в Москве, «где живут сотни тысяч кыргызов, украинцев, татар и немцев», нет прессы на иностранных языках, «кроме того убогого, клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Пост вызвал широкий общественный резонанс и позже был удален. Позже Гусейнов пояснил, что имел в виду не сам русский язык, а то, как над ним «издеваются носители, в том числе журналисты, политики и сотрудники правоохранительных органов». После решения Ученого совета профессор отметил, что он высказывался как частное лицо, а не как сотрудник ВШЭ. По словам Гусейнова, он не понимает, перед кем ему нужно извиниться.