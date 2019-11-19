Арестован охранник колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу

Во время судебного заседания охранник заявил, что работал в колледже без трудового договора. «Я сразу вывел людей, позвонил в МЧС. До этого, когда меня судили, статья была более тяжкая, и то я ходил под подпиской до суда. А тут за что меня "закрывать", я не понимаю. Я, по сути, и не являюсь охранником, у меня нет ни удостоверения, я не подписывал трудовой договор», — сказал Ермолов (цитата по ТАСС).