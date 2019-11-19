Арестован охранник колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу
Благовещенский городской суд арестовал сотрудника ЧОПа «Сириус-А» Олега Ермолова, охранявшего колледж в Благовещенске, один из студентов которого устроил стрельбу, сообщает «Интерфакс». Ермолов взят под стражу до 14 января 2020 г.
Следствие в обоснование ходатайства отметило, что он обвиняется в тяжком преступлении, дело находится на первоначальном этапе и пока опрошены не все свидетели. По мнению следователей, фигурант может скрыться, если избрать меру пресечения, не связанную с арестом. Прокуратура поддержала ходатайство.
Во время судебного заседания охранник заявил, что работал в колледже без трудового договора. «Я сразу вывел людей, позвонил в МЧС. До этого, когда меня судили, статья была более тяжкая, и то я ходил под подпиской до суда. А тут за что меня "закрывать", я не понимаю. Я, по сути, и не являюсь охранником, у меня нет ни удостоверения, я не подписывал трудовой договор», — сказал Ермолов (цитата по ТАСС).
Стрельба в колледже в Благовещенске произошла 14 ноября. Ее устроил 19-летний студент колледжа, которого, по информации Telegram-канала Mash, зовут Данил Засорин. В результате один человек погиб, еще трое — получили ранения. Стрелявший совершил самоубийство. По предварительной информации, причиной инцидента стал конфликт между учащимися. Следственный комитет завел три уголовных дела – об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее по одному из них был арестован гендиректор ЧОПа «Сириус-А» Сергей Андрющенко.