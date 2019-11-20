Директор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы
Директор Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Петухов уволен после стрельбы в учебном заведении, сообщила пресс-служба регионального Минобрнауки. Замминистра образования и науки Амурской области, курирующий работу учреждений среднего профессионального образования, Олег Якутов уволился по собственному желанию.
Петухов уволен за ненадлежащее исполнение обязанностей по организации безопасности в колледже. Ранее Следственный комитет выявил, что в здании учебного заведения отсутствовал рамочный металлодетектор. В отношении неназванных должностных лиц колледжа было заведено дело о халатности.
Стрельба в колледже произошла 14 ноября. Ее устроил 19-летний студент, которого, по информации Telegram-канала Mash, зовут Данил Засорин. Он убил одного человека и ранил еще троих, а после этого совершил самоубийство. По предварительной информации, причиной инцидента стал конфликт между учащимися.
Всего Следственный комитет завел три уголовных дела после стрельбы — об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд арестовал гендиректора ЧОПа «Сириус-А» и его сотрудника, который охранял колледж.