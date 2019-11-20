Директор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы

Стрельба в колледже произошла 14 ноября. Ее устроил 19-летний студент, которого, по информации Telegram-канала Mash, зовут Данил Засорин. Он убил одного человека и ранил еще троих, а после этого совершил самоубийство. По предварительной информации, причиной инцидента стал конфликт между учащимися.